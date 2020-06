FOTO: Mesajul prefectului Mara Tăgănel cu ocazia Zilei Drapelului Național

Share



Ziua Drapelului Național a fost omagiată vineri, 26 iunie, cu prilejul unei ceremonii organizată în incinta Cetății medievale din Târgu Mureș de Garnizoana Târgu Mureş şi Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, cu sprijinul Primăriei municipiului Târgu Mureş și al Consiliulul Judeţean Mureş.

Prezentă la ceremonie, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a transmis un mesaj de solidaritate către comunitate, în contextul celor întâmplate în acest an, respectiv a pandemiei de COVID-19.

”În acest an, am înțeles cu toții, poate mai mult ca în alte ocazii, că avem nevoie de solidaritate, dar și de simboluri, care să ne aducă împreună. Astăzi este Ziua Drapelului României, unul dintre simbolurile noastre naționale. Drapelul național înseamnă respect față de faptele trecutului, demnitate în prezentul vieților noastre și moștenirea pe care avem datoria s-o lăsăm curată și integră, generațiilor viitoare. Tricolorul este, cu siguranță, cel mai fidel însoțitor al momentelor noastre grele sau frumoase”, a precizat prefectul județului Mureș.

Potrivit articolului 12 din Constituția României, drapelul României reprezintă simboluri naționale ale României, alături de Ziua Națională, Imnul Național, Stema Țării și Sigiliul Statului, iar prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, data de 26 iunie a fost proclamată Ziua Drapelului Național.

(Redacția/ Foto: Henn Attila)