VIDEO: ASCA Reghin organizează tura de 150 de kilometri

Videoreporter: Duminică, 28 iunie, se va organiza la Reghin tura de 150 de kilometri de catre ASCA Reghin, puteti sa ne spuneti cateva detalii despre aceasta organizatie?

Claudiu Giurgiu, reprezentant ASCAReghin: Functionam deja de 4 ani, facem ture de anduranta, ture care nu sunt concurs, nu conteaza timpii in care se parcurge traseul, poti sa vii lejer deoarece nu se cere o viteze medie mare, important este sa treci de punctele de control, sa ajungi cu bine la final, iar chiar daca intarzii te asteptam si primesti bulina autocolanta pe care o lipesti pe bicicleta si certificatul de parcurgere care iti da dreptul sa participi la urmatoarea tura.



Videoreporter: Cei care sunt interesati cum pot lua legatura cu dumneavoastra?

Claudiu Giurgiu: Cei care sunt interesati pot lua legatura cu noi foarte usor, este un grup Reghinul pe bicicleta unde ne pot gasi sau mai simplu pe pagina oficiala a asociatiei ASCA Reghin (Asociatia Sportiva a Ciclistilor de Anduranta Reghin), aici veti putea gasi mai multe informatii. Am ales un traseu dute-vino sa-i spun asa, in care chiar si incepatorii nu se ratacesc. Pornim de la Reghin, ne ducem in directia Sovata, la Sovata facem stanga catre Praid, apoi stanga catre Gheorgheni, urci pana la Pasul Bucin, aici va fi si punctul de control dupa care ne vom intoarce exact

pe acelasi traseu. Taxa de participare va fi de 15 lei.

Daniel BOARIU