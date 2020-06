Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Maria Răcaru: “Am reușit să îmbin distracția cu învățatul”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Maria Răcaru a absolvit Școala Generală “Nicolae Bălcescu” din Târgu Mureș cu media generală pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu de 9,99 și s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de Istorie.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Maria Răcaru: Pot spune că sunt o persoană foarte ambițioasă, care nu renunță ușor, curioasă și dornică să știe cât mai multe. Sunt atrasă de sport, am practicat handbalul, și poate puțin diferită, pentru că nu toți iubesc și înțeleg matematica. Pot fi uneori stresantă și mă enervez destul de ușor, dar la fel de repede mă calmez.

Rep: Care ți-a fost media generală pe cei 4 ani și în clasa a VIII-a?

M.R: Media generală pe cei patru ani de gimnaziu este 9,99 având o singură medie de 9, la matematică. În clasa a VIII-a am reușit să obțin media generală 10.

Rep: Cum te-a afectat pandemia pe plan școlar?

M.R: Personal, pandemia a avut avantajele dar și dezavantajele ei. Am putut să învăț mai mult pentru examene, am avut mai mult timp pentru mine și am reușit să petrec mai mult timp cu familia mea. Trist a fost faptul că nu am mai interacționat cu colegii, cu prietenii și că am făcut toate activitățile școlare prin intermediul internetului. Cu toate acestea, cel mai dureros lucru, și poate cel care m-a afectat cel mai mult, a fost faptul că am ratat participarea la faza națională a Olimpiadei de Istorie.

Rep: Cât timp te-ai pregătit pentru această olimpiadă?

M.R: Nu pot spune că m-am pregătit foarte mult pentru această olimpiadă, atuul meu fiind că îmi place foarte mult istoria României, istorie pe care mi-am dorit mereu să o învăț, așa că acest lucru mi-a ușurat enorm munca.

Rep: Cine este profesorul care te-a ajutat să te pregătești pentru Olimpiadă?

M.R: Domnul profesor care m-a pregătit cu multă răbdare pentru olimpiadă este directorul adjunct al școlii noastre, Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, domnul Fănică Niță.

Rep: Cum ai reușit să ajungi la această performanță?

M.R: Această performanță, pentru mine, înseamnă foarte mult. Nu mi s-a părut extraordinar de greu să învăț materia pentru că este o disciplină care îmi place. Cred că ceea ce m-a ajutat cel mai mult, a fost faptul că am reușit să îmbin distracția cu învățatul.

Rep: Ai fi dorit să se organizeze olimpiada în condiții speciale de distanțare socială dat find faptul că s-a anulat din cauza noului Coronavirus?

M.R: Normal că mi-aș fi dorit. Este poate o șansă unică în viața unui elev, iar participarea la faza națională înseamnă mult.

Rep: Ce părere ai despre școala online?

M.R: Școala online este un lucru bun deoarece noi, elevii, am putut să ne relaxăm și să stăm comod în timpul cursurilor, dar, a fost mai greu decât până acum pentru că am interacționat diferit cu profesorii.

Rep: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul pentru Evaluarea Națională și pentru Olimpiadă?

M.R: Personal, am renunțat la pregătirea pentru Evaluare în timpul Olimpiadei. În restul timpului am învățat pentru examen, dar cel mai intens m-am pregătit în luna mai.

A consemnat Marco RICCARDI