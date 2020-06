Galerie Foto: Lot demonstrativ pentru rapiță și grâu, organizat de Agro Rom Impex

Share



Pentru al doilea an consecutiv, societatea Agro Rom Impex SRL a organizat vineri, 26 iunie, în ferma proprie de la Rîpa de Jos, comuna Vătava, județul Mureș, o întâlnire în câmp, prilej cu care au fost prezentate rezultatele hibrizilor de rapiță Marton Genetics, Saaten Union, Biocrop și RAGT, respectiv a soiurilor de gâu Dekalb, Biocrop, Corteva, Saaten Union și RAGT.

„Avem o fermă cu sediul în Rîpa de Jos ce administrează o suprafață de aproximativ 650 de hectare pe raza localităților Brâncovenești, Rușii Munți și Vălenii de Mureș. Ca și culturi, undeva la 200 de hectare sunt cultivate cu rapiță, 200 de hectare de grâu, 150 de hectare de soia și 60 de hectare de porumb. Este pentru al doilea an în care organizăm acest eveniment în ferma noastră. Anii trecuți am mai făcut în diferite alte ferme din județ, dar ne-am orientat spre ferma noastră deoarece aici putem face o tehnologie mai complexă , cu produse care gândim noi că sunt mai eficiente, pe care să le propunem fermierilor să le folosească în ferme. Anul trecut, lotul demonstrativ l-am avut pentru culturile de soia, grâu și rapiță. La fel și pentru întâlnirea din acest an, mai puțin în ce privește cultura de soia. Din păcate, e încă micuță, solul e plin de apă și nu prea avem ce vedea referitor la această cultură. Scopul acestor evenimente este de a arăta fermierilor noi tehnologii, noi hibrizi, astfel ca ei să aleagă ce e mai bun pentru fermele lor. La fel și la noi în fermă, în acest an am văzut câțiva hibrizi de rapiță precum și două – trei soiuri de grâu apărute la diverse companii, mai productive, mai tolerante la anumite boli și dăunători. La sfârșit, la recoltare, vom cântări și atunci vom vedea mai bine care sunt soiurile și hibrizii cei mai potriviți. E puțin cam trist așa, fără fermieri. Noi am vrut să facem această întâlnire în câmp pentru 350 de fermieri. Din păcate, condițiile sunt de așa natură încât nu s-a putut, sperăm totuși ca anul viitor lucrurile să reintre în normal”, a precizat Aurelian Botezat, administratorul companiei Agro Rom Impex SRL.

Ploaie cât pentru o jumătate de an

Efectele ploilor din ultima vreme s-au resimțit, atât la propriu, în câmp cât și în ce privește situațila culturilor prezentate.

„Trebuie amintit aici faptul că în luna iunie a plouat undeva la 320 de litri pe metru pătrat, iar în luna mai undeva la 150 de litri de apă. Practic, într-o lună jumate a plouat cam cât ar fi necesarul pentru o perioadă de șase luni, poate chiar opt. Normal că ne-a afectat producțiile aceste ploi, sunt terenuri nisipo-argiloase unde stagnează apa. Cu toate că an de an facem scalificări, am făcut canale, dar din păcate atâta apă nu are unde să se ducă, fapt pentru care sunt porțiuni unde mai băltește apa. În jur de 15- 20% din producție ne-a tras în jos aceste ploi din ultima vreme”, a precizat Aurelian Botezat.

Pe lângă ploile din ultima vreme, seceta din primăvară și-a pus amprenta asupra randamentului, în special în ce privește culturile de grâu, după cum a afirmat Marian Luca, director de vânzări în cadrul societății Agro Rom Impex SRL. „Cu prilejul acestor loturi demonstrative, facem o trecere în revistă a rezultatelor, împreună cu reprezentanții firmelor importatoare, pentru a vedea comparativ, deocamdată doar vizual, urmează la final să facem și cântărirea, care sunt soiurile și hibrizii cei mai buni și pe care să-i recomandăm fermierilor. În mod paradoxal și surprinzător, față de anul trecut când lotul a arătat mult mai rău, cu toate că nivelul de precipitații din acest an a fost mult mai mare, lotul din acest an se prezintă în condiții bune. La ce condiții meteo am avut, nu se putea face mai mult. Este adevărat faptul că grâul nu are o densitate la care ne-am fi așteptat, dar acest lucru se datorează secetei din prima parte a primăverii și din debutul verii. În mod normal trebuiau să fie undeva la 350 de fermieri prezenți care să vadă cu ochii lor aceste rezultate, să compare pe viu soiurile și hibrizii, dar din păcate situația din acest an nu ne permite să facem acest lucru. Este utilă această prezentare în primul rând pentru noi deoarece noi suntem în mijlocul fermierilor în fiecare zi și putem să le oferim cele mai obiective sfaturi pe baza a ceea ce vedem și ce vom cântări, în momentul în care se va face recolta”, a precizat Marian Luca.

Estimările rămân optimiste, dincolo de ploi și secetă, în special în ce privește cultura de rapiță, mai puțin la cea de grâu, confruntată cu fenomenul de „pierderea fraților”. „După cum arată rapița din acest lot experimental, eu zic că 4.000 de kilograme la hectar nu e ceva exagerat. Poate că unii hibrizi vor depăși această cantitate. Se estimează o producție bună, raportat la condițiile din acest an. La recolta de rapiță concurează foarte mult condițiile sfârșitului de vară în care se realizează semănatul. Nu am avut o toamnă prea fericită din cauză că precipitațiile au venit destul de târziu, dar am avut noroc de o toamnă generoasă și o iarnă aproape inexistentă. Cultura a putut ierna în condiții bune fapt pentru care producția este optimistă din punctul meu de vedere. În ce privește grâul, pot spune că și el se prezintă destul de bine. Aici s-a întâmplat fenomenul de pierdere a fraților. Mai pe înțelesul tuturor, grâul, din sămânța pe care o semeni răsare o plantă care la rândul ei dă niște ramificații care se numesc frați. În condiții optime de vegetație, acestea se dezvoltă și fiecare formează un spic, respectiv boabe de grâu. În condiții neprielnice, cum a fost seceta din primăvară, nu se mai dezvoltă frații pentru că planta mamă instinctiv vrea să-și dezvolte propria entitate. În zonele care au fost mai afectate decât la noi, s-a recoltat undeva la 1.500 de kilograme la hectar. Sunt parcele unde efectiv a rămas doar planta mamă și aceea cu un spic foarte mic, nedezvoltat”, a spus reprezentantul Agro Rom Impex SRL.

Iulie, perioada recoltatului

Pentru a putea vorbi de producții normale în acest an, în primul rând , până la recoltat, ar trebui să nu mai ploaie, a fost de părere Aurelian Botezat. „Dacă azi vrem să intrăm cu un utilaj în câmp nu o putem face pentru că e foarte moale. În ce privește recoltatul la rapiță, estimez că va putea începe undeva după 15 iulie, iar la grâu, după 20-25 iulie”, a punctat administratorul Agro Rom Impex SRL.