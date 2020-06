Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Ciprian Florea, viitor student la Oxford

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Ciprian Florea, absolvent cu media 9,97 al Colegiului Național ,,Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, în cadrul profilului real matematică informatică bilingv engleză, secția limba română.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva rânduri?

Ciprian Florea: Am absolvit clasa a XII-a la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”, profil matematică-informatică bilingv engleză. Am fost admis la Universitatea Oxford, unde îmi voi petrece următorii patru ani studiind matematica și informatica. Principala mea pasiune este matematica, dar îmi place să citesc, să cânt la pian și la chitară și, nu în ultimul rând, îmi plac fotbalul și drumețiile pe munte.

Rep.: De ce ai ales de a studia profilul respectiv?

C.F.: Am ales profilul mate-info bilingv engleză în primul rând pentru matematică, știind că se face la un nivel foarte înalt la acest profil, datorită doamnei profesor Carmen Pop. De asemenea, am ales să merg pe urmele fratelui și vărului meu, care au terminat liceul la același profil.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

C.F.: Nu cred că există o rețetă exactă a succesului, dar pot spune ce m-a ajutat pe mine să ating performanța. Cred că ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost o bună organizare a timpului. Pentru mine este foarte important să fiu cât mai eficient în ceea ce fac și de aceea încerc să urmez un program bine stabilit, mai ales în perioadele mai “încărcate”. În rest, e nevoie de putere de muncă și de o ambiție pe măsură, fără de care nu cred că aș fi reușit.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

C.F.: Cred că toți caută să găsească acest echilibru, care se aseamănă cu cel între viața profesională și cea personală. Pentru a-l atinge, e important să îți alegi prioritățile și, în același timp, să nu îți neglijezi pasiunile.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

C.F.: I-aș sfătui să fie perseverenți și, dacă nu au făcut-o până acum, să își găsească marea lor pasiune, sau marele lor vis. Este foarte important să ai acel ceva care să te motiveze, să te facă să mergi înainte știind că îți urmezi drumul spre idealul tău.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

C.F.: Doresc ca după ce voi fi terminat anii de studiu în Marea Britanie și voi fi acumulat câțiva ani de experiență de muncă, preferabil în domeniul inteligenței artificiale, să susțin un doctorat în Statele Unite – acesta ar fi marele meu vis. Dorința mea este ca după aceea să mă întorc în țară și să creez ceva nou, dar rămân deschis la oportunitățile ce vor apărea pe parcurs.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

C.F.: Pe parcursul anilor de liceu, m-am focusat pe materiile de interes – matematica, informatica și fizica – la care am învățat cu plăcere, știind că sunt esențiale pentru a-mi putea atinge obiectivele. Au fost și alte materii la care am învățat cu drag datorită profesorilor care mi-au transmis pasiunea lor, precum limba și literatura română, datorită doamnei diriginte prof. Raluca Marian. Din păcate, au fost și materii la care am învățat strict pentru notă, deoarece nu m-au atras în mod special, dar pentru a face performanță trebuie să știi să gestionezi și astfel de situații, să aloci timp și efort pentru materii care nu sunt printre preferatele tale.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la o notă ca și a ta?

C.F.: Pentru mine a fost un proces îndelungat, care a implicat mult efort și care a început încă de mic, când am început să mă obișnuiesc cu ideea că pentru a excela, trebuie să dedici mult timp studiului.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

C.F.: Unul dintre principiile care s-au potrivit cu ideologia mea de-a lungul timpului a fost cel enunțat de Michelangelo, care spunea că oamenii nu eșuează pentru că țintesc prea sus și ratează, ci pentru că țintesc prea jos și reușesc.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN