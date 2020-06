Filarmonica de Stat Târgu Mureș, pregătită să reia concertele

Share



Directorul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş, dirijorul Vasile Cazan, doreşte ca din data de 1 iulie orchestra simfonică să îşi poată relua activitatea şi să susţină măcar concerte în aer liber, după ce, din cauza pandemiei, şi-a întrerupt stagiunea în luna martie, fapt nemaiîntâlnit în cei 70 de ani de funcţionare ai instituţiei, informează www.agerpres.ro.

”Ne-am reluat activitatea în Palatul Culturii, dar fără concerte. Or repetiţiile sunt necesare, artistul este motivat şi este doritor să cânte. În situaţia actuală, în Palatul Culturii nu vom putea susţine concerte, dar sper să găsim înţelegere să putem susţine mini concerte sau concerte mai mari în spaţii deschise (…) Dacă se va găsi înţelegere, sper ca măcar de la 1 iulie să avem evenimente în aer liber (…) Trei luni şi jumătate din stagiune s-au dus, ceea ce este dureros pentru mine, dar şi pentru melomani. Noi împlinim anul acesta 70 de ani de la înfiinţarea filarmonicii şi, luna mai, când este de obicei Festivalul Zilele Muzicale Târgumureşene, am avut un proiect dedicat acestei aniversări, cuprindea şi un concert mare, în 27 mai, în care doream să evidenţiem în scenă această frumoasă tradiţie pe care o are Filarmonica. S-a dus… Ultimul concert a fost în 5 martie, de atunci concertele au fost sistate şi sperăm să ne putem reveni”, a declarat, pentru Agerpres, Vasile Cazan.

(www.agerpres.ro)