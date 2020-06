Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Alexia Maria Fodor: ,,Munciți pentru ceea ce vă doriți!”

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Alexia Maria Fodor, absolventă cu media de 9,93 a Liceului Teoretic ,,Andrei Bârseanu” din Târnăveni, în cadrul profilului Științe ale naturii intensiv engleză, secția limba română.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva rânduri?

Alexia Maria Fodor: Mă consider o persoană sociabilă, deschisă și dispusă mereu să învăț lucruri noi. Nu am rețineri în a-mi exprima opinia și sunt foarte ambițioasă și hotărâtă în ceea ce privește viitorul meu.

Rep.: De ce ai ales profilul respectiv?

A.M.F.: Am ales profilul Științe ale naturii deoarece acesta era cel mai potrivit pentru domeniul în care doresc să ajung, iar materiile pe care s-au pus accent m-au ajutat mult în dezvoltarea memoriei și a propriilor abilități.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

A.M.F.: Consecvența și disciplina. A rămâne consecvent este foarte important. Nu cred mereu în motivație, de aceea consider că a fi disciplinat te va ajuta mai mult în a avea succes. E important să rămâi constant și îți dorești mai mult de la tine, ca să evoluezi.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

A.M.F.: Am fost mereu adepta planurilor zilei sau structurării timpului. E important să ai timp pentru tine însuți și ceea ce îți place, iar a ține contactul cu prietenii si familia te va ajuta mult în a nu te pierde în prea multă muncă și studiat.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

A.M.F.: Găsiți un domeniu care cu adevărat vă place, indiferent de părerile celorlalți. A alege un domeniu care vă pasionează și vă intrigă e decisiv pentru a fi fericiți și mulțumiți pe viitor. Să munciți pentru ceea ce vă doriți, și să nu vă lăsați copleșiți de emoția examenelor.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

A.M.F.: Pe viitor, aș vrea să studiez medicina și să călătoresc cât mai mult, pentru a descoperi lumea și totodată pe mine însămi.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

A.M.F.: Am învățat adesea pentru mine, indiferent de nota obținută. O notă bună reprezenta o realizare, dar nu era și scopul suprem.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la o notă ca și a ta?

A.M.F.: Multă muncă și determinare. Am fost determinată să am rezultate bune, și au existat anumite sacrificii pe care le-am făcut pentru a obține notele dorite. Am găsit un echilibru între viața personală și cea de licean și acest lucru a făcut învățatul mult mai ușor și plăcut.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

A.M.F.: Disciplina și dorința de a evolua mereu ca persoană. Am muncit mult pentru tot ce am obținut, și am găsit mereu un factor care mă făcea să continui.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN