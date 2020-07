Theodora Benedek (PNL) le propune târgumureșenilor ”să ne facem BINE”

Share



Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, senatorul Cristian Chirteș, a anunțat miercuri, 1 iulie, într-o conferință de presă organizată sub motto-ul ”România în care #se poate”, în curtea Gallery Wedding Garden din Târgu Mureș, candidații liberali la funcția de primar pentru primăriile municipiilor din județul Mureș la alegerile locale care se preconizează că se vor desfășura în acest an, la data de 27 septembrie.

Pentru funcția de primar al municipiului Târgu Mureș propunerea liberalilor este prof. dr. Theodora Benedek, șefa Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, totodată consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș.

”Sunt un om cu coloană vertebrală, sunt un om care am dat întotdeauna dovadă de verticalitate, poate că și de aceea am rămas singură în Consiliul Local am municipiului Târgu Mureș, singura dintre toți consilierii PNL, pentru că nu am făcut compromisuri așa cum nu voi face nici în viitor în această postură de primar ales al municipiului Târgu Mureș”, a afirmat prof. dr. Theodora Benedek.

Sloganul propus de prof. dr. Theodora Benedek pentru alegătorii târgumureșeni este ”Haideți să ne facem BINE”.

”În urmă cu mai multe luni am lansat acest slogan ”Haideți să ne facem BINE”, care este extrem de actual așa cum ne-a dovedit viața și experiența pentru clipele grele prin care a trecut comunitatea noastră și de fapt întreaga planetă în contextul epidemiei de coronavirus. De aceea aș dori doar să menționez un principiu fundamental care va sta la baza programului meu de campanie, și acesta este cel de BINE. B de la Bunăstare clădită pe investiții pe regenerarea mediului economic, pe atragerea de investitori și investiții prin atragerea de fonduri europene, bunăstare care va fi pentru beneficiul întregii populații, pentru întreaga comunitate târgumureșeană, trecând de la un oraș de 10% pentru unii la un oraș de 100% pentru oameni, 100% pentru toți cei care trăiesc aici, în Târgu Mureș. I de la Infrastructură, de la Investiții în infrastructura destinată transportului local, transportului urban, parcărilor, spațiilor verzi – probleme cu care se confruntă comunitatea târgumureșeană de foarte mulți ani și pentru care încă nu s-a găsit o soluție profesionistă. N de la Normalitate, pentru că așa cum ne dorim și eu doresc să trăiesc într-un oraș normal, într-un oraș curat, într-un oraș modern, într-un oraș în care copii să rămână aici și să nu plece în alte orașe sau în alte țări, dar trebuie să le oferim ceva pentru care să rămână aici, trebuie să le oferim și siguranță prin investiții în infrastructura sanitară, prin construirea acelui cadru care să îi facă să se simtă în siguranță chiar și în contextul clipelor grele prin care am trecut în ultima perioadă și E de la Educație. Educație, pentru că am văzut cu toții în ultima perioadă cât de dificil ne-a fost atunci când copii noștri au trebuit să întrerupă ciclul școlar, ceea ce a dus în unele cazuri la multe sincope și dificultăți pentru definitivarea pregătirii lor”, a subliniat prof. dr. Theodora Benedek.

