Mită la Apele Române? Cristian Bratanovici neagă acuzațiile DNA!

Share



Biroul de presă al Direcției Națională Anticorupție (DNA) a dat publicității joi, 2 iulie, un comunicat de presă în care se anunță trimiterea în judecată a social-democratului Cristian Bratanovici, consilier local în Consiliul Local Târgu Mureș, fost director general al Administrației Bazinale de Apă Mureș și ex director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române.

DNA acuză: mită de 100.00 de lei, în noiembrie 2019

Potrivit comunicatului DNA, Cristian Bratanovici este acuzat că ar fi primit, în luna noiembrie 2019, o mită în valoare de 100.000 de lei de la două persoane fizice, trimise, de asemenea, în judecată pentru dare de mită.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: Bratanovici Cristian, la data faptei director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, două persoane fizice, administratori ai unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită (autorat și complicitate). În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt: la data de 8 noiembrie 2019, inculpatul Bratanovici Cristian, în calitatea menționată mai sus, ar fi primit pe raza municipiului Târgu Mureș, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma de 100.000 lei. Banii respectivi ar fi fost primiți de directorul general adjunct în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, referitoare la asigurarea finanțării astfel încât să fie plătite lucrările efectuate de societatea celor doi oameni de afaceri în cadrul a trei contracte încheiate cu Administrația Bazinală de Ape Mureș, respectiv: „Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, lot nr. 3 pârâu Boiu, jud. Hunedoara”, „Amenajarea râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Câmpeni, Baia de Arieș, Lunca Arieșului și aval acumulare Mihoiești, județul Alba, etapa II, rest de executat. Obiect 5 – apărarea localității Bistra”, „Amenajare complexă Canalul Morii și afluenți la Reghin, județul Mureș”. În vederea asigurării confiscării sumei reprezentând obiectul mitei, în cauză s-a dispus poprirea, de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, a veniturilor obținute cu titlu de salariu de către Bratanovici Cristian respectiv o treime din venitul lunar net până la concurența sumei de 100.000 de lei și consemnarea acestora la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se precizează în comunicatul de presă publicat pe pagina web www.pna.ro.

Cristian Bratanovici: ”Dacă tot aveau datele astea nu știu de ce n-au făcut flagrantul”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, Cristian Bratanovici a precizat că a fost înștiințat de către procurorii DNA că are calitatea de învinuit în luna februarie a acestui an, adică la trei luni de la comiterea presupusei fapte.

”Acuzațiile mi s-au adus în anul 2020, în luna februarie când deja am fost debarcat de pe funcțiile pe care le dețineam, prima dată de la Administrația Națională Apele Române și apoi imediat de la ABA Mureș. Nu cred că au legătură una cu cealaltă”, a declarat fostul director general al Administrației Bazinale de Apă Mureș.

În ceea ce privește acuzațiile care i se aduc, Cristian Bratanovici a afirmat că este nevinovat, precum și că întâlnirea pe care a avut-o în noiembrie 2019 cu respectivul om de afaceri a fost o întâlnire de lucru, obișnuită pentru agenda de activități a funcției pe care o deținea la acel moment.

”Sunt nevinovat, m-am întâlnit cu un anumit om de afaceri, nu pot să îi dau numele pentru că e un dosar pe rol, conjunctura a fost că cei de la procuratură au sesizat că avea o sumă de bani la el, dar dacă tot aveau datele astea nu știu de ce n-au făcut flagrantul, pentru că n-aveau ce dovedi probabil. Eu n-am știut de lucrurile astea, așa s-a dovedit că el ar fi avut o sumă mare de bani la el, cum scrie în acuzație. Întâlnirea a avut cu totul alt scop, eu am preluat pe o perioadă de cinci luni funcția de director general adjunct și menirea mea a fost să ridic nivelul de performanță al Administrației Naționale Apele Române similar cam cu ce am făcut la Administrația Bazinală de Apă Mureș unde dumneavoastră probabil că știți mai bine activitatea mea. Veniturile, dacă nu le cheltui la buget se pierd. Normal, am discutat cu toți constructorii, nu numai cu domnul respectiv, și am spus același lucru, să își facă treaba, să lucreze cu calitate, dar în primul rând să facă lucrările în termen. Dacă nu reușim să cheltuim banii, e păcat de ei, pentru că se pierd. Și asta am spus la nivel central, redistribuim practic toți banii celor care au fost mult mai harnici, indiferent de numele persoanei respective. Am mers efectiv pe rezultate, am făcut o medie ponderată pe ultimele trei luni, cu realizările fiecăruia, și am dat în același ritm, iar la cei care n-au obținut acel ritm, le-am tăiat, iar la cei care au depășit această medie, le-am dat bani în plus. Ideea era să facem aceste lucrări, deoarece erau sume foarte mari. Când am preluat eu acea funcție aveam o execuție pe buget de 23% și am ridicat-o la aproape 77%. Mi-am făcut meseria cum trebuie, într-un termen așa de scurt din octombrie până în decembrie, și cred că rezultatele vor dovedi acest lucru”, a subliniat Cristian Bratanovici.

Alex TOTH