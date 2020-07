16 consilieri județeni, zero rapoarte de activitate în 4 ani de mandat!

Share



La împlinirea a patru ani de la depunerea jurământului de consilier județean, eveniment consemnat în data de 24 iunie 2016, cotidianul Zi de Zi a realizat o statistică a rapoartelor de activitate anuale întocmite și publicate, pe pagina web a Consiliului Județean Mureș, www.cjmures, de către cei 35 de aleși județeni. Rezultatul monitorizării realizată de Zi de Zi este, spunem noi, îngrijorător: procentul de publicare a rapoartelor de activitate din mandatul 2016-2020 este de doar 34,1%, iar nu mai puțin de 16 aleși județeni (8 de la UDMR, 4 de la PNL și 4 de la PSD) nu s-au sinchisit să întocmească în cei patru ani de mandat niciun raport de activitate.

Doar 7 consilieri județeni au dat raportul în fiecare an

Aszalos Gavril (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Marius Tiberiu Baciu (PNL – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Dragoș Bardoși (PSD – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Bartha Mihály (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2019/ lipsește raportul din 2018);

Eugen Bândea (PNL – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Bianca Minodora Belea (PNL – și-a prezentat raportul pentru 2016/ lipsește raportul pentru 2017, 2018, 2019);

Biró József-Attila (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Vasile Boloș (PSD – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Brassai Zsombor (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Petru Ionuț Budian (PNL – consilier județean din 2020);

Nicu Aurel Bumb (PNL – consilier județean din 2020);

Marius Vasile Cerghizan (PNL – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Alexandru Cîmpeanu (PSD – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Ovidiu Dancu (PSD – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Fülöp József (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2017, 2019/ lipsește raportul pentru 2016, 2018);

Gergely Simion (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Alexandru György (PNL – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Ovidiu Tudor Ilieș (PNL – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Kedei Pál Előd (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2017, 2019/ lipsește raportul pentru 2016, 2018);

Kolcsár Anquetil-Károly (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Kovács Mihály-Levente (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Kupás János (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2018/ lipsește raportul pentru 2017, 2019);

Alexandru Lupa (PNL – consilier județean din 2020);

Angela Moldovan (PSD – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Ervin Molnar (PNL – și-a prezentat raportul pentru 2017, 2018/ lipsește raportul pentru 2016, 2019);

Pokorny Vasile Ștefan (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Cosmin Pop (PSD – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Aurelian Olimpiu Sabău-Pop (PSD – și-a prezentat raportul pentru 2016/ lipsește raportul pentru 2017, 2018, 2019);

Ștefan Someșan (PSD – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Szabó Albert (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Szabó Árpád (UDMR – și-a prezentat raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Szigyártó Zsombor-István (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019);

Tatár Béla (UDMR – lipsește raportul pentru 2016, 2017, 2018, 2019).

Notă: Cel de-al 35-lea consilier județean, respectiv președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, nu apare în această statistică dedicată consilierilor județeni din considerentul că în fiecare an a prezentat, în plenul Consiliului Județean Mureș, raportul de activitate al întregii instituții.

Site-ul Consiliului Județean Mureș, actualizat la zi

Facem precizarea că pagina web a Consiliului Județean Mureș este foarte bine întreținută, cu informații la zi (de exemplu, declarațiile de avere și de interese sunt publicate an de an, iar convocatoarele și procesele verbale ale ședințelor de Consiliu Județean sunt publicate în timp util), astfel încât ne este greu să credem că lipsa de pe site a rapoartelor de activitate ale aleșilor locali din ultimii trei ani este cauzată de vreo neglijență a administratorilor site-ului.

Evident, există și probabilitatea ca rapoartele de activitate să fi fost, totuși, întocmite de aleșii județeni, însă nepublicarea lor înspre știința cetățenilor pune un mare zero în dreptul respectivelor documente.

Prezentarea raportului de activitate, obligație

În articolul 225, alineatul 2, al Codului Administrativ se stipulează următoarele: ”Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale.”

Propunerea Zi de Zi: consilierii fără rapoarte de activitate, ”out” de pe listele de candidați!

În acest context, cotidianul Zi de Zi solicită conducerilor partidelor politice din județul Mureș să demonstreze respect față de alegători și în urma unor analize interne serioase și pertinente să ”îi uite” în afara listelor de candidați la alegerile locale din acest an pe cei care ”au uitat” la rândul lor să îndeplinească o condiție minimă de bun simț din ABC-ul unui om de administrație: să comunice, o dată într-un an, ce a făcut concret pentru cetățenii pe care i-a reprezentat.

Vom continua, în zilele următoare, cu analize similare și la nivelul unor Consilii Locale din județul Mureș.

Alex TOTH