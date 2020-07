Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Ana Sfrijan Penciu: ”Cheia unei note mari este motivaţia”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Ana Sfrijan Penciu a absolvit Școala Gimnazială ”Radu Popa” din municipiul Sighișoara cu media generală 10 și a mărturisit că își dorește să studieze psihologia și să devină o scriitoare de succes.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Ana Sfrijan Penciu: Aș enumera ”liniștită”, ”observatoare”, ”dedicată”, ”de încredere”, ”activă” și… ”independentă.” Pe cât de timidă sau intimidantă par la prima vedere, pe atât de înțelegătoare, afectuoasă, vorbăreață și spontană devin în preajma celor pe care i-am lăsat să mă vadă și în cele mai dificile momente ale mele.

Rep.: Care ți-a fost media generală pe cei 4 ani?

A.S.P: Indiferent de media la care se face referire, răspunsul este același: 10.

Rep.: Ce te-a motivat să ajungi la astfel de performanțe?

A.S.P.: La început, tot ceea ce voiam era să mulțumesc învățătorii, să mă ridic la așteptările lor și să iau note perfecte, motivația mea fiind, așadar laudele. M-am concentrat strict pe studiu, pentru a fi sigură că ies din județ după clasa a VIII-a. Aceasta a fost probabil cea mai solidă motivație.

Rep.: Cum ai reușit să găseşti echilibrul şcoală şi timp liber?

A.S.P.: În ultimul an a fost mult mai ușor decât mi-aș fi imaginat, ținând cont de pandemie, deoarece orice altă materie în afară de română și matematică la care primeam lecție sau temă a fost ignorată de mine complet. Nu m-am mai atins de geografie, biologie, istorie de când am început să stăm acasă. Așadar, învățatul pentru Evaluarea Națională a devenit învățatul zilnic. Înainte de a intra în starea de urgență, româna și matematica erau cele la care învățam mai logic și la care încercam să înțeleg fiecare aspect, celelalte amându-le până în ultima zi înainte de un test – atunci mă apucam să învăț jumătate de caiet. Întotdeauna materia de examen a fost prioritară, deși nu puteam totuși să ignor cu desăvârșire engleza, spre exemplu.

Rep.: Cum te-a afectat pandemia pe plan școlar?

A.S.P.: Ca să fiu sinceră… nu m-a afectat. Nu negativ, cel puțin. Am avut șansa să particip ”la școală” de acasă, să mă trezesc la o oră decentă în timpul săptâmânii și să mă concentrez strict pe materiile de examen. Am privit-o ca fiind avantajoasă din anumite puncte de vedere!

Rep.: Ce sfat ai da următoarelor generații de clasa a VIII-a?

A.S.P.: Învățatul constant, de la începutul clasei a cincea, este incredibil de benefic. Faptul că viitoarea generație de clasa a VIII-a va mai avea un singur an la dispoziție este nevoie de o urgentă mobilizare, întrucât este greu, foarte greu de recuperat întreaga materie. Dar, desigur, voi face aici un mic adaos, fiind una dintre persoanele care a experimentat clasa a VIII-a – învățatul pe brânci pentru examene este obositor și deloc plăcut, tocmai de aceea este mai eficient să stabilești o doză zilnică și constantă de studiu, lăsând total sau parțial deoparte materiile neimportante. Cheia unei note mari la examen însă este motivația.

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

A.S.P.: Interesul mi-a fost stârnit încă de când eram foarte mică, de către modul de gândire al diferitelor persoane. Observând felul în care reacționează, gesticulează și își aleg cuvintele, o curiozitate s-a trezit în mine. Astfel, după îndelungate cercetări amănunțite asupra carierei pe care aș vrea să o urmez, am descoperit că sunt interesată de psihologie. Hobby-ul pe care încă îl practic însă, nu are legătură cu aceasta – nu întru totul – scrisul, care îmi este și pasiune.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.S.P.: Nu sunt sigură întru totul, viitorul se simte deocamdată ca o ceață la foarte mare depărtare. Vreau să urmez un liceu bun, asta este sigur, o facultate în străinătate – psihologie – și probabil să mă mut în Anglia, ca primă destinație, și să devin și scriitoare în timpul liber.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN