UMFST: Pregătire sportivă gratuită pentru viitorii candidați la programul de studii Educație Fizică și Sportivă

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș anunță că în zilele de 21 și 22 iulie vor avea loc activități gratuite de pregătire sportivă pentru candidații care vor susține probe practice la programul de studii de licență Educație Fizică și Sportivă din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Potrivit Biroului de presă al UFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, activitățile sportive se vor desfășura sub coordonarea conf. univ. dr. Adela Bădău și vor avea loc în sala de sport „Anton Pongratz” din campusul Universității după următorul program: 21 iulie – intervalul orar 15.00 – 16.30, atletism, sub îndrumarea asist. univ. dr. Cristian Graur și asist. univ. dr. Szabo Barna; 22 iulie – intervalul orar 10.00 – 11.30, traseu aplicativ, sub îndrumarea asist. univ. dr. Laura Ciulea și asist. drd. Andrei Popa.

Toți candidații se vor prezenta cu echipament sportiv.

Pentru anul universitar 2020-2021 sunt alocate 20 de locuri bugetate, 20 de locuri finanțate din bugetul Universității (studentul nu achită taxă de școlarizare) și 10 locuri cu taxă (taxa anuală de școlarizare este 4.000 de lei).

Înscrierile online pentru admitere vor avea loc în perioada 13-22 iulie, iar proba eliminatorie va avea loc în data 24 iulie, ora 9.00, în sala de sport „Anton Pongratz”.

