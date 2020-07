INTERVIU. Apold, comună cu un mare potențial de dezvoltare

Share



Localitatea Apold, veche așezare săsească din bazinul Târnavei Mari, pe cursul superior al răului Șaeș, se află pe drumul legătură dintre Șighișoara și Agnita, la granița cu județul Sibiu, find una dintre comunele mici ale județului Mureș. Pentru a afla cum a evoluat comuna în ultimii ani, care sunt problemele social-economice și de dezvoltare cu care se confruntă, precum și perspectivele localității, l-am invitat la un scurt dialog pe Ioan Toth, primarul comunei Apold.

Reporter: Vă rog să faceți o scurtă prezentare a comunei Apold.

Ioan Toth: Pe lângă centrul de comună, Apold, mai avem satele Șaeș, Daia și Vulcan, cu o populație de puțin peste 3.000 de locuitori, cu o suprafață de 11.800 de hectare, din care 2.239 de hectare de teren arabil, 4.539 de hectare de păduri, 2.683 de hectare de fânețe și 359 de hectare de livezi. Populația se ocupă în cea mai mare majoritate cu agricultura. Populația este înbătrînită iar din cauza condițiilor economice din țară o parte însemnată dintre locuitori lucrează în străinătate.

Rep.: Care este structura bugetului pe 2020 al comunei Apold, la secțiunea de Funcționare și Dezvoltare, respectiv Investiții?

I.T. Pe lângă cheltuielile curente și de funcționare, am acordat o importanță deosebită dezvoltării și investițiilor în toată perioada mandatului meu. Pentru a putea realiza acest lucru, am alocat de la bugetul local sume de bani pentru cofinanțări, plata proiectelor și toate cele necesare atragerii de fonduri atât guvernamentale sau europene, pe diferite programe de finanțare. A fost extrem de greu să urnim lucrurile, să putem realiza proiecte finanțabile pentru necesitățile comunei.

Rep.: Care sunt principalele proiecte realizate pe durata mandatului dumneavoastră?

I.T.: Cel mai important proiect pentru mine este canalizarea menajeră și stația de epurare în comuna Apold, în valoare de 16.756.313 de lei, reabilitarea Căminului Cultural din Șaeș în valoare de 1.966.581 de lei, lucrări de reabilitare a drumului comunal Apold – Daia – Vulcan și drumuri de exploatare agricolă. Pentru proiectul de canalizare s-a făcut întăbularea străzilor din Apold, Șaeș, Daia și Vulcan pe o lungime de 29 de kilometri, lucrarea a fost suportată din bugetul local, în valoare de 49.300 de lei. Am finalizat reparațiile la Școala din Șaeș, lucrare grea, deoarece fiind o clădire veche a trebuit să facem o subzidire, nefiind fundație. Am primit fonduri europene pentru reabilitarea Căminului Cultural din Șaeș, numai după ce am achiziționat-o din bugetul propriu, clădirea aparținând Consistoriului Evanghelic, și având valoarea de 1,9 milioane lei. Mai dorim să achiziționăm clădirile în care funcționează școli, grădinițe și Căminul Cultural din Șaeș, Daia, Vulcan. Nu de mult am achiziționat Căminul Cultural din Apold, unde deja am reparat acoperișul. Trebuie să menționez că recent am finalizat două podețe care leagă satul Șaeș de cartierul agricol și podul din Daia. De la începutul mandatului meu am făcut în total șase poduri, înlocuindu-le pe cele vechi de lemn cu altele noi din beton.

Rep.: Vă rog să punctați principalele investiții preconizate a fi realizate în acest an.

I.T.: În acest an ne-am propus, cu toate problemele create de pandemie, izolare, reducerea activităților agenților economici, diminuarea încasărilor la bugetul local, reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din Apold, construirea Grădiniței din Șaeș și Apold, finanțarea și repararea Căminului Cultural din Apold. Toate acestea sunt pe lângă cele care continuă din anii trecuți, precum și lucrările de întreținere permanentă a drumurilor, trotuarelor și a spațiilor care sunt în proprietatea Primărei.

Rep.: Care este viziunea dumneavoastră, în ceea ce privește dezvoltarea localității, pentru urmăritorii 15-20 de ani?

I.T.: În perioada următoare, prin modernizarea drumului dintre Sighișoara și Agnita, localitatea noastră se va conecta mult mai ușor cu principalele artere de circulație din țară. Datorită acestui lucru putem și trebuie să devenim o zonă de atragere a turiștilor, o bună zonă de recreere, o locație pentru centre de persoane în vârstă. Nu cred că ne vom dezvolta industrial, șansa noastră este turismul, recreerea, activitățile sociale și agricultura ecologică.

Rep.: Veți candida pentru un nou mandat?

I.T.: Da. Cred că nu am terminat toate proiectele mele. Acum, după ce am câștigat experiență și nu a fost ușor, voi putea să-mi aduc un aport și mai mare la dezvoltarea comunei, în atragerea de fonduri naționale și europene, pentru a avea o localitate de secol XXI, de care toți să fim mândri.

A consemnat Ioan ANGHEL