Acțiune de ecologizare la Reghin

Consilierul local reghinean Alexandru Pușcaș a organizat vineri, 3 iulie, o acțiune de ecologizare a Pădurii Rotunde din Reghin, prilej cu care au fost strânse deșeurile și resturile lăsate de turiști. Organizată sub deviza ”O inițiativă reușită azi poate să fie un exemplu de inițiativă mâine!”, acțiunea a a avut la bază dorința de a trage un semnal de alarmă privind problema reală pe care o reprezintă deșeurile gestionate necorespunzător. ”Am considerat că este momentul să oferim o nouă imagine pentru Pădurea Rotundă, un cunoscut loc de plimbare și recreere pentru locuitorii din zonă. Pentru a face clipele de relaxare mai frumoase ne-am implicat direct, împreună cu tinerii prezenți, să curățăm zona de PET-uri și alte deșeuri. Am reușit să redăm un spațiu mai curat și mai verde locuitorilor orașului nostru! Împreună cu voluntarii am hotărât să oferim sprijin comunității și să redăm acestei zone frumusețea sa naturală. Pentru că mediul înconjurător este fragil și are nevoie de sprijin din partea noastră, împreună cu 50 de tineri am hotărât ca azi să ne arătăm grija pentru zona Pădurii Rotunde. Am cerut aprobarea autorităților pentru a participa 120 de tineri, dar s-a aprobat doar pentru 50 de persoane, având în vedere legislația actuală. Îmi doresc ca în viitor să ne implicăm și într-o acțiune de colectare a deșeurilor de pe malurile râului Mureș, pentru a reda un spațiu mai curat și mai verde locuitorilor din zonă. Curățenia și ordinea vor deveni imperative majore în Reghin iar problemele și așteptările comunității, priorități rezolvate cu competență”, a precizat Alexandru Pușcaș, organizatorul acțiunii de ecologizare.

Mobilizare exemplară

50 de voluntari au fost alături de consilierul reghinean, echipați cu mănuși, saci menajeri și măști, chiar dacă evenimentul a avut loc în aer liber. Tinerii s-au mobilizat și au strâns de la sticle de plastic și obiecte de uz casnic până la resturi de materiale de construcții. Grupați în mici echipe, tinerii au îmbinat plimbarea în natură cu strângerea mizeriilor, sperând că astfel de acțiuni îi vor sensibila pe cei care aruncă gunoiul în zonele verzi. La eveniment au participat efective ale Poliției Reghin și ale Poliției Locale, care prin prezența lor au supravegheat ca măsurile impuse de starea de alertă (distanțare, număr participanți, durata, etc.) să fie respectate.

”Ideea organizării unui asemenea eveniment mi se pare foarte bună. Sunt mulți cei care își ”uită” mizeria în natură și asta e destul de trist. M-am bucurat când am auzit de demersul prietenului nostru, Alexandru Pușcaș, întotdeauna am fost alături de el și o să fim și în continuare. Mi-ar fi plăcut ca în decursul anilor să văd cât mai mulți politicieni implicați în asemenea activități, îndemnând tinerii să participe și să se implice în viața comunității, dar din păcate își aduc aminte de noi doar în pragul alegerilor”, a declarat Roxana Mitru. ”Nu am ezitat să fiu alături de organizator, ne cunoaștem de mult timp și știu că se implică în viața comunității. Tuturor ne place să ieșim la iarbă verde, să stăm la plajă, să facem grătare. Dar trebuie să ne obișnuim ca mizeria să nu o lăsăm în urmă. E o zonă foarte frumoasă și e păcat să nu avem grijă de ea. Mi-ar plăcea să se găsească o soluție să se amenajeze cumva, să fie locuri de joacă și pentru cei mici, dar și loc special de grătare pentru cei mai mari, să fie poate câteva bănci, să se investească puțin în imagine”, a afirmat Florin Hărșan.