Dispensarul din Deda, în lucru

Veste bună pentru locuitorii comunei Deda, lucrările la dispensarul medical medical au fost intensificate în aceste zile. „În luna mai am reluat lucrările la dispensarul uman din imediata apropiere a primăriei care va deservi medicii de familie și medicul stomatolog. Dacă în toamnă a fost turnată fundația în pământ, în acest an am continuat cu fundația la suprafață după care am demarat și restul lucrărilor. Vom putea oferi și aici locuri de muncă pentru că va fi un dispensar medical comunal pentru doi medici de familie, medic stomatolog, laborator dentar și secţie de radiologie dentară. La mansardă vor fi locuinţe pentru medici”, a declarat Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda. Proiectul „Construire dispensar medical, localitatea Deda” are valoarea de 1,71 milioane de lei, fiind cel de-al doilea proiect derulat prin PNDL 2, alături de proiectul „Reabilitare cameră captare și înlocuire conductă de aducțiune apă de la izvorul de coastă Donca”, în valoare de 2,25 milioane de lei. Lucrările la dispensarul medical uman din Deda au început în luna noiembrie a anului trecut, termenul de finalizare a lucrărilor fiind de doi ani (1 noiembrie 2021).

Foto: CAESARION