Sovata: Bărbat cu dizabilități acroșat cu ATV-ul de un bărbat băut!

Polițiști din cadrul Poliţiei staţiunii Sovata au fost sesizați duminică, 5 iulie, de către un bărbat despre faptul că în aceeași zi o persoană l-ar fi amenințat și i-ar fi distrus căruciorul pentru persoane cu dizabilități în care se afla.

În fapt, din verificări, a reieșit că persoana vătămată ar fi fost amenințată de către un bărbat în vârstă de 41 de ani, care ulterior, în timp ce conducea un ATV, s-ar fi urcat cu acesta pe treptele unei scări de bloc și a acroșat căruciorul pentru persoane cu dizabilități, cauzându-i avarii.

”La scurt timp, polițiștii au identificat ATV-ul în cauză, ce se afla parcat pe trotuarul din fața unui imobil, ulterior fiind identificat și conducătorul acestuia, în persoana unui bărbat, de 41 de ani, din județul Mureș. Totodată, polițiștii au stabilit faptul că ATV-ul nu era înmatriculat, iar conducătorul acestuia era sub influența alcoolului. În urma testării cu etilotestul, bărbatului i-ar fi rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore, cercetările fiind continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara, pentru comiterea infracțiunilor de punerea în circulaţie şi conducerea unui vehicul neînmatriculat, distrugere, ameninţare și conducere sub influenţa alcoolului”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)