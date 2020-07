Theodora Benedek, gest unic în istoria Consiliului Local Târgu Mureș!

Share



Consilierul local liberal Theodora Benedek a anunțat marți, 7 iulie, pe pagina sa de Facebook, că și în acest an și-a donat indemnizația anuală de consilier local pentru a sprijini activitatea unor elevi merituoși de la două unități de învățământ din Târgu Mureș.

”Cred că sunt singurul consilier local care și-a donat toată indemnizația din patru ani de mandat. La fiecare sfârșit de an școlar, jumătate din banii acumulați în 12 luni au mers la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, iar cealaltă jumătate la Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”. La ”Bolyai”, sumele au fost repartizate de conducerea liceului pentru a recompensa elevii merituoși din mai multe clase, iar la ”Papiu” sumele s-au convertit în burse pentru absolvenții cu rezultate deosebite. Am vrut să traduc – și în acest mod – faptul că nu mi-am dorit să obțin vreun avantaj material pentru a-i reprezenta pe târgumureșeni. În acești termeni voi aborda și funcția de primar al municipiului Târgu Mureș. Am intrat în politică exclusiv cu scopul de a face bine și de a lucra în slujba oamenilor”, a precizat Theodora Benedek, candidată din partea PNL la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș la alegerile locale care se preconizează că vor fi organizate în acest an, la data de 27 septembrie.

(Redacția)