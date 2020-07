Andrei și Tudor, gemenii de 10 de la Școala Gimnazială ”Dacia”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă invită să îi cunoașteți pe Andrei și Tudor Munteanu, doi elevi de elită, proaspăt absolvenți ai clasei a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș. Andrei și Tudor se regăsesc pe lista celor șapte șefi de promoție ai școlii, reușind performanța de a încheia cei patru ani de gimnaziu cu media generală de 10.

Andrei Munteanu: ”Am obținut aceste succese prin perseverență, concentrare și muncă”

Reporter: Te rog să te prezinți în câteva cuvinte.

Andrei Munteanu: Am vârsta de 15 ani și am studiat timp de opt ani la Școala Gimnazială “Dacia”, în clasa A.

Rep.: Ai participat de a lungul anilor la Olimpiade Naționale sau la alte concursuri cu rezultate notabile?

A.M.: Am participat începând din clasa a IV-a la concursuri, dar cele mai importante au fost în clasele a VII-a și a VIII-a, iar cel mai semnificativ rezultat al meu a fost la Olimpiada Națională de Matematică unde m-am calificat acum un an în clasa a VII-a, unde am reușit să obțin medalia de bronz.

Rep.: Ce medie ai obținut la Evaluarea Națională?

A.M.: La matematică am obținut nota 10, la limba română 9,75, iar împreună cu media generală pe toți cei patru ani am avut o medie finală de 9,90.

Rep.: Care este secretul performanțelor tale școlare?

A.M.: Cred că am obținut aceste succese prin perseverență, concentrare și muncă, mai ales că lucram undeva la trei-patru ore pe zi, în weekend-uri mai ales, iar astfel am reușit.

Rep.: Faptul că ai un frate geamăn te-a făcut să îți dorești să obții note mai bune. S-a creat un fel de concurență sau, dimpotrivă, v-ați ajutat unul pe celălalt pentru a obține note cât mai bune?

A.M.: Niciodată nu a fost concurs între noi, întotdeauna ne făceam temele aproximativ împreună iar atunci când unul dintre noi avea o nelămurire sau o problemă săream în ajutorul celuilalt, fără niciun fel de reținere.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.M.: Îmi doresc să continui studiile la Colegiul Național “Papiu”, chiar în prima clasă în A, doresc să continui cu engleza și să descopăr secretele informaticii.

Tudor Munteanu: ”În timp se vor vedea aceste eforturi”

Reporter: Te rog frumos să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Tudor Munteanu: Mă numesc Munteanu Tudor și am 15 ani.

Rep.: Ce medie finală ai obținut la Evaluarea Națională?

T.M.: Am obținut media 9,90, iar cu media celor patru ani am obținut o medie finală de 9,93.

Rep.: Spune-mi te rog dacă de-a lungul anilor ai participat la Olimpiade Naționale.

T.M.: Anul trecut am reușit să mă calific în etapa națională de lingvistică de la București unde am reușit să obțin locul al 11-lea

Rep.: Care sunt secretele obținerii mediei de 10?

T.M.: Cred că pur și simplu ambiția și munca, dorința de a face și de a lucra. A fost greu dar dintotdeauna m-am gândit că este doar în interesul meu și am doar de câștigat, iar în timp se vor vedea aceste eforturi.

Rep.: Faptul că ai un frate geamăn te-a ambiționat mai mult?

T.M.: Acest lucru te împinge de la spate, pentru că nu îl poți lăsa să te învingă, trebuie să fim amândoi acolo sus dacă el trage și eu trag ca să fim la același nivel, adică ne tragem în sus unul pe celălalt.

Rep.: Ce planuri de viitor ai din punct de vedere școlar?

T.M.: Doresc să urmez Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, la profilul de matematică-informatică bilingv engleză, ca și fratele meu, Andrei.

Alex TOTH