Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Daria Francesca Dăbău: “În viață trebuie să țintești cât mai sus”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Daria Francesca Dăbău a absolvit Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Târnăveni cu media generală de 9,99 și își dorește să devină un arhitect de succes.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți, în câteva cuvinte, cititorilor Zi de Zi.

Daria Francesca Dăbău: Numele meu este Daria Francesca Dăbău, am 15 ani, am terminat clasa a VIII-a la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Târnăveni, iar una dintre pasiunile mele este tenisul de câmp, pe care îl practic de plăcere de la vârsta de 8 ani. Sunt o persoană care atunci când își pune ceva în cap nu renunță, dar în același timp destul de leneșă. Îmi place să citesc, dar numai cărțile pe care mi le aleg singură și mă captivează, sunt realistă în cele mai multe situații și îmi place să ascult muzică.

Rep.: Cu ce medie ai încheiat clasele V-VIII? Dar Evaluarea Națională?

D.F.D.: Am absolvit cei patru ani gimnaziali cu media generală 9,99, iar la Evaluarea Națională am obținut nota 10 la matematică și 9,50 la Limba și literatura română, media mea de admitere fiind 9,79.

Rep.: Care a fost secretul performanței tale școlare?

D.F.D.: Nu pot spune că am avut vreun secret sau că am stat cu burta pe carte prea mult, cumva învățatul a venit de la sine. Pot spune că ceea ce făceam mereu când îmi făceam temele era să ascult muzică sau măcar să meargă televizorul, pentru că nu îmi plăcea să fie liniște.

Rep.: Cum ai colaborat în decursul anilor cu profesorii? E și meritul lor în performanțele tale școlare?

D.F.D.: Consider că de la fiecare profesor am avut ceva de învățat și că au fost ca niște rude pentru mine pe care îi ascultam cu drag și nu voiam să-i dezamăgesc.

Rep.: Care a fost principala motivație pentru a învăța constant? Notele mari sau dorința de a afla lucruri noi?

D.F.D.: La începutul clasei a V-a, când am făcut schimbarea de la calificativele de clasele 1-4 la note, am învățat cât am putut pentru teste, neavând un standard foarte ridicat, dar pe parcurs lucrurile au stat puțin diferit, deoarece știam că pot fi de 10 și am tras mai mult de mine. Am vrut note mari, până la urmă cu toții vrem, dar mi-au plăcut și lecțiile și lucrurile noi pe care le învățam, în diferite măsuri.

Rep.: Cum ți s-a părut experiența școlii online?

D.F.D.: Personal nu prea mi-a plăcut școala online, dar mi s-a părut cea mai bună alternativă pe perioada carantinei. Evident, era necesar să facem școală, iar pe parcurs m-am acomodat cu situația, dar eu prefer să merg la propriu la școală.

Rep.: Ce recomandări ai pentru alți tineri de vârsta ta, de ce este importantă școala?

D.F.D.: Din punctul meu de vedere, în zilele acestea, dacă nu faci școală și nu înveți, nu ajungi extrem de sus în viață. Este bine să ai ținte cât mai înalte și vise mărețe și să muncești pentru a-ți îndeplini fiecare scop, nu să te bazezi pe noroc, pentru că la sfârșitul vieții, când vezi tot ce ai realizat, este mult mai minunat să știi că ai făcut-o cu puterile și mintea ta.

Rep.: Ce planuri de viitor ai? Unde dorești să îți continui studiile?

D.F.D.: Mai departe vreau să mă duc la Liceul ”Andrei Bârseanu” din Târnăveni, la profilul Științe ale naturii.

Rep.: Ce profesie crezi că ți se potrivește?

D.F.D.. Doresc să urmez Facultatea de Arhitectură, deoarece mă simt atrasă de acest domeniu și de mică îmi foloseam imaginația să creez propriile construcții de lego, aveam și încă am aplicații de construit pe telefon și aceasta simt că este chemarea mea.

Rep.: Ai vreun motto preferat care ți-a ghidat activitatea de până acum?

D.F.D.: Nu am avut un motto pe care să-l urmez, mereu am făcut ceea ce am simțit că este cel mai corect la momentul respectiv, dar consider că în viață trebuie să țintești cât mai sus, să ai așteptări de la tine însuți și să te realizezi prin propria muncă.

A consemnat Alex TOTH