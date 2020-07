Târgu Mureș: Șoferiță bănuită de consum de droguri reținută de Poliție!

Share



Polițiști rutieri din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureș au reţinut pentru 24 de ore, la data de 7 iulie, o tânără, cercetată pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul rutier.

Potrivit Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, la data de 7 iulie, în jurul orei 19.30, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureș au oprit în trafic, pe strada Pandurilor din municipiu, un autoturism, iar din cercetările efectuate polițiștii au stabilit faptul că autoturismul în cauză ar fi fost condus de o tânără, de 27 de ani, din Târgu Mureș, căreia în urma testării cu aparatul DrugTest, i-a rezultat o valoare pozitivă, motiv pentru care a fost condusă la unitatea medicală în vederea prelevării de probe pentru stabilirea cu exactitate a prezenţei substanţelor psihoactive.

”De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, a rezultat faptul că tânăra în cauză figurează ca având permisul de conducere reținut în vederea anulării pentru săvârșirea unei alte abateri la regimul rutier. În baza probatoriului administrat, la aceeași dată, faţă de conducătoarea auto, poliţiştii au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub supravegherea unităţii de parchet competente”, se precizează în comunicat.

(Redacția)