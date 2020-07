Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Alex Turc: “Mă motivează dorința de a face ceea ce îmi place”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Alex Turc a absolvit Școala Gimnazială nr. 1 din Luduș, media generală pe parcursul celor patru ani de gimnaziu fiind 10.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Alex Turc: Eu m-aș descrie ca un băiat ambițios, cu preocupări normale pentru vârsta mea, fiind și un iubitor de animale.

Rep.: Care ți-a fost media generală pe cei patru ani de gimnaziu și în clasa a VIII-a?

A.T.: Media mea generală pe parcursul anilor de gimnaziu a fost 10.

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

A.T.: Sunt interesat în special de calculatoare și doresc să realizez o carieră în programare. În trecut unul dintre hobby-urile mele era fotbalul, dar nu am mai avut timp să particip la antrenamente. La momentul actual hobby-urile mele sunt jocurile pe calculator și pescuitul.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de clasa a VIII-a?

A.T.: Sfatul meu ar fi ca următoarele generații să nu își piardă încrederea în ele și să lupte pentru ceea ce își doresc.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul eficient între învățatul pentru Evaluarea Națională și învățatul zilnic?

A.T.: Pentru mine personal nu a fost un efort suplimentar învățatul pentru Evaluarea Națională. M-am pregătit zilnic pentru școală și acest lucru m-a ajutat să îmi fie mai ușor la examen.

Rep.: Cum te-a afectat pandemia pe plan școlar?

A.T.: În perioada pandemiei am făcut cursuri online. Colegii și profesorii au început să îmi lipsească la un moment dat. Cel mai mare regret al meu este faptul că ne-am despărțit prea brusc, nu am crezut că 10 martie ar putea fi ultima zi de școală.

Rep.: Ce te motivează să ajungi la astfel de performanțe?

A.T.: Mă motivează dorința de a face în viața ceea ce îmi place, pasiunea din prezent să devină profesia mea.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

A.T.: Îmi doresc după liceu să urmez o facultate de informatică și sper ca încă din timpul facultății să îmi găsesc drumul.

A consemnat Marco RICCARDI