Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. David Span: “Cunoașterea este cheia succesului”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. David Span a absolvit Școala Generală Nr. 7 din Târgu Mureș cu media 10 pe parcursul celor patru ani de studii.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

David Span: Sunt o persoană prietenoasă și în general optimistă, credincioasă, de asemenea nu mă consider cu nimic mai deosebit, sunt la fel ca și oricare tânăr de vârsta mea.

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

D.S.: Îmi place să petrec timp cu prietenii mei, atât „offline” cât și „online”, pe lângă alte hobby-uri precum sportul, dansul, vizionare de filme, seriale, muzica, etc. Totodată, îmi place să mă implic în activități în aer liber, precum agricultura.

Rep.: Care ți-a fost media generală pe parcursul celor patru ani și în clasa a VIII-a?

D.S.: Media generală pe parcursul claselor V-VIII a fost 10.

Rep.: Care este materia ta favorita și de ce?

D.S.: Nu am neapărat o materie favorită, dar dacă ar trebui să aleg aș alege Informatica, pentru că mă pasionează tot ce ține de calculatoare și istoria pentru că îmi place să descopăr evenimentele din trecut. Mi-ar fi plăcut să trăiesc în antichitate.

Rep.: Ce planuri de viitor ai? Unde ai vrea sa mergi mai departe la liceu?

D.S.: Aș vrea să studiez informatica, la Liceul Teoretic ”Bolyai-Farkas” din Târgu Mureș, și apoi să urmez cursurile unei facultăți în domeniu.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul zilnic și învățatul pentru Evaluarea Națională?

D.S.: Nu am făcut un plan separat, am învățat concomitent și conștiincios. Am fost atent la școală, și acasă am continuat să studiez, fără a depune un efort foarte mare, și fără meditații în particular.

Rep.: Ce părere ai despre școala online?

D.S.: A fost bine. Pe lângă orele cu profesorii, am socializat și cu colegii.

Rep.: Cum reușești sa îți găsești echilibrul între școala și viața socială?

D.S.: Consider că viața socială este importantă. Am alocat/voi aloca timp și pentru antrenamente și pentru alte activități, nu doar învățatul este pe primul plan.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului școlar?

D.S.: Nu există o rețetă. Nu duceți învățatul în exces, dar cunoașterea este cheia succesului.

A consemnat Marco RICCARDI