INTERVIU. Demersuri pentru mutarea Ambulatorului de specialitate a Spitalului din Sighișoara, în contextul COVID 19

Consulațiile în Ambulatorul de specialitate al Spitalului Municipal Sighișoara vor avea loc în alte locații decât cele din prezent. Astfel, vor putea fi extinse și diversificate serviciile oferite pacienților. Măsura de a muta Ambulatorul de specialitate în fosta clădire a Policlinicii a fost luată în contextul refacerii circuitelor astfel încât să fie evitat sau redus la minim riscul contaminării cu virusului SARS-CoV-2. Mai multe detalii despre acest aspect, și nu numai, a oferit Dr. Tanaszi Sarolta, managerul Spitalului Municipal Sighișoara, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: Ministerul Sănătății a solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică din țară să evalueze situația din spitalele care asigură asistența medicală a pacienților testați pozitiv cu SARS-Cov2 în vederea reluării internărilor și intervențiilor chirurgicale programate și a activităților în ambulatoriu. Care este situația la nivelul Spitalul Municipal Sighișoara?

Dr. Tanaszi Sarolta: Având în vedere circuitele și structura pavilionară a unității, în momentul de față se efectuează și intervenții chirurgicale programate. De asemenea, s-a reluat și activitatea în cabinetele de specialitate, respectiv laboratoare. O problemă importantă este reprezentată de faptul că Ambulatoriul de specialitate este organizat în cadrul unității la parterul secțiilor, în mai multe clădiri și locații. În acest fel, este îngreunat controlul asupra accesului în spital, însă am inițiat demersuri pentru a organiza Ambulatoriul de specialitate într-o clădire distinctă, fosta clădire a Policlinicii, care ar permite accesul mult mai facil al pacienților la serviciile medicale oferite. Clădirea a fost utilizată în trecut în acest scop, dar în urmă cu câțiva ani s-a solicitat schimbarea de destinație. Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru o organizare optimă a activității, acest proiect ar fi benefic unității, dar ar fi și în interesul pacienilor. Totodată, am putea extinde și diversifica aceste servicii și am putea asigura mai mult spațiu pacienților internați.



Rep.: Pentru ce servicii medicale au putut apela pacienții în perioada stării de urgență și acum în perioada stării de alertă?

T.S.: În perioada stării de urgență s-au efectuat doar intervenții chirurgicale de urgență sau intervenții în cazul pacienților cărora acestea le erau esențiale și nu puteau fi amânate. De exemplu, în cazul pacienților oncologici s-au efectuat internări de urgență, analize de laborator, consultații de specialitate celor care au solicitat acest lucru, însă numărul prezentărilor în cadrul Centrului de Primiri Urgențe a fost semnificativ mai redus decât în perioadele anterioare pandemiei.

În prezent, numărul cazurilor este în creștere, se asigură consultațiile în ambulatoriul de specialitate, analize de laborator, servicii de radiologie și imagistică medicală pe bază de programare sau în caz de urgențe. Este în creștere și numărul internărilor pentru pacienții cu afecțiuni cronice, atât programate cât și urgențe, cu respectarea regulilor și organizarea eficientă a fiecărei secții sau compartiment, prin aplicarea și urmărirea indicatorilor de eficientizare și în funcție de evoluția epidemiei.

Rep.: Cum au fost gândite circuitele astfel încât să fie redus sau evitat riscul contaminării pacienților și a cadrelor medicale?

T.S.: Pentru a preveni riscul infecțios se efectuează în primul rând triajul epidemiologic al pacienților, dar și a personalului. Purtarea echipamentului de protecție este obligatorie în cadrul unității și de către pacienți, nu doar de către personalul medical. În cazul în care există suspiciune de infecție cu SARS -CoV-2 pacienții sunt preluați și internați pe circuit separat, fără a intra în contact cu alți pacienți sau personal medical, în cadrul compartimentelor desemnate pentru îngrijirea și tratarea pacienților COVID-19. În fiecare locație a unității s-a organizat o zonă tampon, special dedicată pacienților suspecți, incluzând clădirea care găzduiește secția de Pediatrie, respectiv clădirea care găzduiește secția Obstetrică Ginecologie și compartimentul de Neonatologie.

Se utilizează echipamente de protecție, personalul medical și auxiliar aplică măsurile stabilite la nivel de unitate. Pacienții sunt internați, în cazul în care este posibil, individual în salon. În cazul în care numărul acestora va crește vor fi internați cu respectarea distanței. Se asigură veselă și alte obiecte de unică folosință. Din exterior se acceptă bunuri doar restricționat. Rezultatele de la laboratorul de analize medicale, de radiologie si imagistică medicală se predau la ore bine stabilite la poarta unității evitându-se accesul suplimentar în spital.

Rep.: Accesul aparținătorilor a fost restricțional la începutul pandemiei. Se vor ridica aceste restricții?

T.S.: Accesul aparținătorilor rămâne în continuare restricționat. Se acceptă accesul acestora doar în cazuri speciale, bine stabilite și doar un singur aparținător în cazul pacienților minori sau a pacienților cu diverse dizabilități, care necesită însoțire. Însă și acestora li se efectuează triajul la intrarea în unitate. Această măsură se va menține o perioadă mai îndelungată pentru a preveni eventuale situații de contaminare pe perioada pandemiei. Informații despre starea pacienților internați se pot obține telefonic pe perioada internării.

Rep.: Ministerul Fondurilor Europene va deconta cheltuieli pentru achiziții de echipamente de protecție și aparatură medicală efectuate începând cu data de 1 februarie, solicitările de finanțare urmând să fie depuse până la data de 30 septembrie. Există solicitare și din partea Spitalului Municipal Sighișoara?

T.S.: Spitalul Municipal Sighișoara a început demersurile pentru accesarea fondurilor europene în vederea achiziției de aparatură medicală și echipamente de protecție necesare în lupta împotriva SARS-CoV-2. Aparatura medicală pe care dorim s-o achiziționăm va completa aparatura existentă sau o va înlocui pe cea uzată. Documentația s-a finalizat în cea mai mare parte, s-a trimis Notă de fundamentare către Direcția de Sănătate Publică în vederea obținerii avizului și sperăm ca în cel mai scurt timp să transmitem solicitarea de finanțare. O parte din aparatura medicală se va achiziționa din fonduri proprii, în perioada imediat următoare, urmând să solicităm rambursarea sumelor prin proiectul european de finanțare, precum și decontarea unor cheltuieli cu echipamente de protecție.

A consemnat Arina TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund