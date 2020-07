Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Radu Pascaru: “Sunt eroul basmului meu”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Radu Pascaru este un absolvent al Gimnaziului “George Coșbuc” din Târgu Mureș care a obținut nota 10 la Evaluarea Națională la disciplina matematică și media 9,98 în cei patru ani de gimnaziu.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Radu Pascaru: Consider despre mine că sunt o persoană emotivă, cu inițiativă, care e mereu interesată de o nouă provocare. Pe parcursul acestei ”călătorii” de patru ani în lumea gimnaziului mi-am asumat riscuri la diverse concursuri, chiar dacă nu am ”strălucit”. În final, totuși, nu sunt un Jedi sau un vrăjitor, sunt doar un om simplu.

Rep.: Care ți-a fost media generală pe cei patru ani de gimnaziu, în clasa a VIII-a, precum și cea de la Evaluarea Națională?

R.P.: Media pe cei patru ani de gimnaziu este de 9,98, iar la Evaluarea Națională am luat 9,65 la limba română și 10 la matematică.

Rep.: Ce te-a motivat să ajungi la astfel de performanțe?

R.P.: Aș prefera să prezint acest lucru ca o analogie. Eu sunt eroul basmului meu, iar pe parcursul ”călătoriei inițiatice” care a început chiar acum opt ani am întâlnit ajutoare sub forma domnului învățător, al nostru domn Trandafir, și profesorilor excepționali care m-au îndrumat spre succes. În perioada gimnaziului am mai întâlnit alți ”protagoniști” ale altor basme cu care am intrat într-o competiție corectă. În deznodământ, eu am ieșit învingător, dar doar cu ajutorul celorlalte personaje, fiind incluși și părinți mei și vecina, profesoară de engleză.

Rep.: Cum ai reușit să îți împarți timpul între învățatul pentru Evaluarea Națională și învățatul zilnic?

R.P.: Generația noastră a prins o perioadă diferită. Astfel, am avut mai mult timp pentru studiu, dar ne-a lipsit interacțiunea directă cu colegii, însă profesorii noștrii și-au făcut datoria.

Rep.: Ce sfat ai da următoarelor generații de clasa a VIII-a?

R.P.: Nu aș dori să dau sfaturi precum ”Vasile, pune burta pe carte!” sau ”Du-te la învățat!” cum am primit eu de la prietenii mei, chiar dacă au fost benefice. În schimb, le-aș da un sfat relevant: timpul e cea mai valoroasă resursă pentru voi; folosiți-l în avantajul vostru!

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

R.P.: Consider că e necesar un balans între studiat într-un mod foarte eficient cu niște profesori dedicați și între activitățile recreative. Până la urmă, cheia marilor succese constă în pauzele lungi și dese, nu?

Rep.: Care sunt interesele tale? Care este hobby-ul care te pasionează?

R.P.: Consider că sunt prea tânăr să îmi găsesc interesele, dar acum îmi construiesc o bază de cunoștințe pentru viitor. Din moment ce sunt un om simplu iubesc lucruri obișnuite: jocurile video competitive, ascultatul muzicii, încercatul rețetelor culinare de pe internet și vizionatul filmelor ”Războiul Stelelor”.

Rep.: Unde mergi mai departe la liceu?

R.P.: Doresc să ajung la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, pentru noi elevii doar ”Papiu”, la secția mate-info bilingv engleză.

A consemnat Marco RICCARDI