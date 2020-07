FOTO: Spitalul Municipal Sighișoara, renăscut cu sprijinul comunității, în doar un an

Sighișorenii au înțeles că nu poți schimba în bine comunitatea decât dacă te implici. Cu ajutorul populației, administrației locale, ONG-urilor, firmelor, Spitalul Municipal din Sighișoara a fost parțial renovat, dotat cu aparatură necesară astfel încât serviciile medicale ale pacienților, dar și condițiile hoteliere, s-au îmbunătățit în doar un an de zile.

Și totul datorită planurilor îndrăznețe și mărețe pe care actualul manager, Dr. Tanaszi Sarolta, și-a impus să le ducă la bun sfârșit, cerând ajutor și implicare din partea tuturor.

”După o primă radiografie a spitalului am identificat punctele critice care necesitau intervenție imediată, dar și soluțiile pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a celor hoteliere, totul atât în beneficiul pacienților cât și al personalului. Pentru realizarea obiectivelor propuse era nevoie de multe resurse, atât materiale cât și umane, și am fost plăcut surprinsă de faptul că la apelul făcut către spiritul civic al comunității, a unor asociații și a administrației locale, am primit sprijinul sperat prin implicarea unor ONG-uri, firme, voluntari, Primăria municipiului. S-au realizat în timp foarte scurt proiecte importante”, a precizat Dr. Tanaszi Sarolta.

Proiecte îndrăznețe

Printre proiectele realizate se numără înlocuirea veselei din spital, amenajarea spațiilor verzi din trei locații, cu amplasare de bănci, coșuri de gunoi, toaletizare copaci și arbuști, amenajare spații verzi, vopsit gard, amenajare alei, rampă de acces pentru ambulanță. S-au dotat secții/compartimente cu aparatură medicală și alte echipamente, unele achiziționate din venituri proprii, altele primite din sponsorizări, cum ar fi ecografe, EKG-uri portabile, Roentgen de sală cu braț C, lampă scialitică, cărucioare de transport, masă de operație, bronhoscop, laparoscop, paturi ATI, autoclav, tărgi de transport, stație de monitorizare ATI, ventilatoare portabile. S-au realizat lucrări de renovare, amenajare, schimbarea instalațiilor, montare centrală termică și instalație termică și în acest fel s-au putut dezactiva sobele de teracotă. S-a instalat generator de curent, s-a montat tarket, s-a făcut igienizare, amenajare sală de operație și sală de naștere în cadrul clădirii care găzduiește secția Obstetrică Ginecologie, respectiv Compartimentul de Neonatologie.

S-au finalizat lucrări de renovare exterioară a compartimentelor de Pneumologie și secției de Medicină internă, lucrări de igienizare interioară în cadrul secției de Medicină Internă cu montare uși de acces de termopan în mai multe clădiri.

S-au efectuat lucrări de compartimentare, amenajare circuite la nivelul unității în contextul epidemiologic actual, s-au reluat și lucrările de renovare exterioară a clădirii care găzduiește Maternitatea și sunt în curs de finalizare și lucrări de reorganizare și igienizare în subsolul clădirii.

”Avem în plan și alte obiective, s-a finalizat și actualizarea proiectului de amplasare a trei lifturi în cadrul unității și sperăm să realizăm și lucrările de execuție, măcar parțial. Totodată, sunt în plan lucrări în vederea extinderii compartimentului ATI și îmbunătățirea circuitelor în cadrul spitalului, pentru a face față, în continuare, perioadei solicitante. Sunt convinsă că dacă există dorința de schimbare, de îmbunătățire, de dezvoltare se pot uni forțe pentru a realiza un scop comun, în interesul tuturor. Sper să continuăm la fel de uniți. După un an de zile la conducerea spitalului țin să mulțumesc atât personalului, cât și comunității că mi-au acordat încredere și mi-au dat speranță să continui proiectele de dezvoltare a Spitalului Municipal Sighișoara”, a concluzionat Dr. Tanaszi Sarolta.

Arina TOTH