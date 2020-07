În România sau dincolo de granițe? Tinerii ne răspund. Alexia Nicola Oltean: ,,Sunt adepta noilor provocări”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă prezintă o serie de interviuri care prezintă percepţiile tinerilor mureşeni referitoare la viitorul lor, respectiv dacă aceştia doresc să rămână în ţară sau nu. Opiniile şi percepţiile tinerilor se pliază pe diferite subiecte referitoare atât asupra României, a cetăţenilor, cât şi asupra beneficiilor studiilor şi a viitorului acestora în ţară, dar şi dincolo de graniţele acesteia.

În interviul de astăzi vom face cunoștință cu Alexia Nicola Oltean, adolescenta care a avut o tranziție de la granițele României până dincolo de ele. Eleva se deschide în fața cotidianului Zi de Zi detaliind procesul care se ascunde în spatele unei astfel de schimbări și discrepanțele dintre mediul României și respectiv al Austriei.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva rânduri?

Alexia Nicola Oltean: Mă numesc Alexia-Nicola Oltean, am 17 ani și tot ce pot spune despre mine e că sunt o fire puternică, sensibilă si ambițioasă. Sunt adepta schimbărilor în viață și țin foarte mult la familia mea, dar și la prietenii mei.

Rep.: Care a fost procesul prin care ai trecut în ultimii ani de liceu?

A.N.O.: După examenul de capacitate, exact acum doi ani, respectiv după opt ani în care am studiat la Colegiul Național ”Unirea”, am decis să studiez departe de Romania acceptând o nouă provocare. După cum spuneam, sunt adepta noilor provocări. Am avut oportunitatea de a mă muta și de a studia la un liceu în Austria.

Rep.: Cum a fost perioada de adaptare?

A.N.O.: În Austria am plecat cu încă trei copii din Târgu Mureș, tocmai de aceea nu mi-a fost foarte greu să mă adaptez. Am început școala cu un curs de șase luni intensiv de limba germana (35 de ore de limba pe săptămâna) chiar în școală, iar după un examen am început orele normale.

Rep.: Prin ce se diferențiază țara respectivă de România?

A.N.O.: Austria este o țară curată unde primează regulile, bunul simț și unde valorile ca educația, siguranța și sănătatea sunt foarte importante. Eu am simțit oamenii de lângă mine mult mai respectuoși, mai calzi și dornici să ajute. Am învățat de la ei că punctualitatea înseamnă respect față de ceilalți.

Rep.: Cu ce te-a îmbunătățit acest proces de schimbare? Din ce puncte de vedere?

A.N.O.: Acum învăț trei limbi străine, limba germana, engleză si italiană. Am devenit un copil independent. Stau la internatul școlii împreună cu încă 30 de copii veniți de peste tot, ceea ce înseamnă că am învățat să comunic fără să-mi fie frica sau rușine. Dacă până în clasa a VIII-a îmi doream să studiez medicina veterinară, acum am descoperit studiind partea opusă a medicinei, adică tot ce ține de calcule și numere – contabilitate, economie, management, analiză financiară.

Rep.: Care ar fi avantajul mutării tale?

A.N.O.: Avantajul este că deja la școală învăț atât prin teorie cât și prin practică lucruri folositoare pentru carieră. Sistemul de învățământ este total altul fața de Romania. Austria se bazează foarte mult pe lucruri practice și logice, nu atât pe memorare.

Rep.: Dar dezavantajul?

A.N.O.: Singurul dezavantaj ar fi că sunt departe de casă și de toți cei dragi mie.

Rep.: Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ce ai schimba? Ai repeta experiența?

A.N.O.: Cu siguranța! Dacă acum doi ani înainte să plec nu eram convinsă că pot lăsa totul în spate și că mă voi acomoda, acum nu aș ezita nicio clipă.

Rep.: Ce îți propui pentru viitor?

A.N.O.: Îmi propun să termin liceul cu bine, iar apoi să mă îndrept către o universitate pentru a-mi aprofunda studiile.

Rep.: Ce ai învățat din această experiență?

A.N.O.: Am învățat că sunt valoroasă, puternică și că pot face față chiar și la vârsta mea multor provocări.

Rep.: Pentru ce ești recunoscătoare?

A.N.O.: Sunt recunoscătoare familiei că m-a îndrumat și susținut, profesorilor si pedagogilor pentru răbdare, implicare și ajutor, dar și colegilor care m-au primit cu brațele deschise și m-au ajutat de fiecare dată când am avut nevoie.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN