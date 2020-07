Centru Cambridge la Liceul ”Bolyai Farkas”

Share



Cunoașterea unei limbi străine a devenit o competență necesară în societatea actuală, limba engleză fiind prima alegere de studiere a numeroase persoane, oferind noi oportunități, atât în mediul de lucru, cât și în viața de zi cu zi. Testarea acestor cunoștințe și obținerea unui certificat de competență lingvistică a devenit tot mai populară, deoarece permite lărgirea orizontului unei persoane. Mai multe detalii despre acest subiect a oferit Dr. Puskás-Bajkó Albina, fondatoarea centrului de pregătire și examinare Cambridge din cadrul Liceului ”Bolyai Farkas”.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră.

Puskás-Bajkó Albina: Mă numesc Puskás-Bajkó Albina, sunt profesoară de limba engleză și limba franceză la Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas” și la Liceul Teologic Romano-Catolic ”II.Rákóczi Ferenc”. Fiind pasionată de literatură și lingvistică, am absolvit Facultatea de Litere din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”, continuând cu un Masterat în Studii Irlandeze, iar mai apoi cu un Doctorat în Filologie. De-a lungul carierei am pregătit numeroși candidați pentru toate nivelele de Cambridge, deoarece consider că acest examen este extrem de important pentru elevi. Pregătirea elevilor devine și mai eficientă atunci când este făcută de cei care au know-how în domeniu, drept urmare un vis devenit realitate este faptul că sunt și examinator Cambridge.

Rep.: Care a fost ideea de la baza înființării acestui centru?

P.B.A.: Deoarece pregătesc de mult timp elevii pentru Examenul Cambridge și fiind și examinator în cadrul acestui examen, m-am gândit să înființăm un centru de pregătire și examinare Cambridge și în incinta Liceului ”Bolyai Farkas,” în colaborare cu EECentre, din București, deoarece am constatat că mulți elevi trebuiau să se deplaseze în alte localități sau alte licee pentru a beneficia de acest lucru. Candidații noștri provin și de la alte licee din oraș, din alte localități, nu sunt doar elevi ai liceului nostru.

Rep.: Care sunt beneficiile testării unei limbi străine?

P.B.A.: Examenul de tip Cambridge are o tradiție de mai mult de 100 de ani, primele examene de acest fel au fost organizate de Universitatea Cambridge, în 1913, The Certificate of Proficiency in English (CPE), pentru profesori, dar deja în 1939, victimele războiului civil din Spania sau în continuare, refugiați din toate părțile Europei, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, și-au dovedit cunoștințele de limba engleză cu ajutorul Examenului Cambridge, examenul creat pentru ei era de un nivel mai accesibil, Lower Certificate in English (LCE), un test care dovedea o comunicare la nivel intermediar. Certificatele Cambridge, emise de organisme internaționale de învățământ, obținute în urma promovării acestor examene sunt recunoscute la nivel mondial ca instrumente esențiale ale societății contemporane și sunt folosite pentru studii, angajări și călătorii. Probele de admitere pentru clasele a V-a și a IX-a cu predare în regim bilingv pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine, elevii find admiși fără a mai susține proba de competență lingvistică la limba modernă respectivă. De asemenea, elevii care dețin astfel de certificate – nivelul B1, B2, C1, C2 – sunt scutiți de susținerea probei de competențe lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat. Testul se poate completa fizic – PB-Paper Based – sau online – CB-Computer Based. Dacă un student dorește să aplice pentru un program de studii universitare în străinătate, pentru un program Erasmus+, pentru studii de masterat, de doctorat, chiar postdoctorale, sau are nevoie de o dovadă a cunoașterii limbii engleze la un nivel avansat/intermediar în cazul finalizării studiilor universitare de licență, certificatul Cambridge se poate echivala cu competențele cerute de situație.

Rep.: Ce tipuri de certificate se pot obține în cadrul acestui centru?

P.B.A.: Se pot obține certificate pentru cei mici, Young Learners (YLE), care include trei subniveluri: Starters (Pre-A1), Movers, Flyers (A1), certificate pentru cei puțin mai avansați KET (A2 Key), PET (B1 Preliminary), certificate pentru intermediari, FCE, First Certificate in English (B2), CAE (Certificate in Advanced English) și CPE (Certificate of Proficiency in English). Cele șase niveluri, A1, A2, B1, B2, C1, C2 sunt cele de referință în Cadrul Comun European de Referință (CEFR).

Rep.: Care este valabilitatea acestor certificate?

P.B.A.: Certificatele sunt valabile toată viața și sunt recunoscute global.

Rep.: Ce presupune testarea pentru un anumit certificat? Există cerințe diferite pentru fiecare certificat în parte?

P.B.A.: Testarea pentru fiecare nivel diferă în ceea ce privește dificultatea testului. Există o întreagă știință în spatele examenelor de tip Cambridge, și cercetătorii au ajuns la concluzia, că fiecare nivel în parte presupune un anumit număr de ore de pregătire, în felul următor: A1 – nivel începător, obţinut după aproximativ 90 – 100 de ore ghidate, A2 – nivel elementar, obţinut după aproximativ 180 – 200 de ore ghidate, B1 – nivel intermediar, obţinut după aproximativ 350 – 450 de ore ghidate, B2 – nivel post-intermediar, obţinut după aproximativ 450 – 600 de ore ghidate, C1 – nivel avansat, obţinut după aproximativ 700 – 800 de ore ghidate, C2 – nivel profesionist, obţinut după aproximativ 900 – 1200 de ore ghidate. Cei mici, Young Learners (YLE) primesc certificatul indiferent de rezultat, dar primesc scuturi care semnifică punctajul lor, 11 scuturi înseamnă un test perfect. Cei avansați care aspiră la certificate CAE și CPE trebuie să fie capabili să se descurce în mai multe situații reale și academice, aproape ca un vorbitor nativ.

Rep.: Care sunt actele necesare înscrierii la examen?

P.B.A.: Înscrierile se fac online, nu se cer acte, dar în data examenului candidații trebuie să se prezinte cu certificatul de naștere în original sau cartea de identitate/ pașaport.

Rep.: Ce se întămplă dacă un elev obține calificativul ,,respins’’ în urma examenului?

P.B.A.: Pe certificat se trece nivelul atins, de exemplu dacă nu a avut succes la examenul CAE (C1), dar punctajul lui corespunde nivelului FCE (B2), această informație apare pe certificat. În cazul în care candidatul vrea succes deplin, cu reușită la nivelul dorit, este posibilă repetarea examenului. Vestea bună este că în acest caz, la centrele de examen Cambridge EEcentre, candidații beneficiază de o reducere substanțială.

Rep.: Care sunt limbile străine pentru care se pot obține certificate în acest centru?

P.B.A.: În centrul de examen Cambridge se pot obține certificate numai pentru limba engleză. În cadrul Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas” mai funcționează un centru de examen ECL – European Consortium of Languages, unde candidații pot obține certificate pentru limbile engleză și franceză, și un centru DSD – Deutsches Sprachdiplom.

Rep.: Se oferă cursuri de pregătire înaintea examenului? Dacă da, cum se desfășoară acestea?

P.B.A.: Da, alături de colega mea, Szegedi Éva, ținem un curs de pregătire pe durata anului școlar, pe care l-am denumit ”Cambridge Club.” În anul precedent se țineau vineri între orele 14.00 și 16.00, gratis.

Rep.: Care este prețul unei examinări?

P.B.A.: Prețul depinde de dificultatea examenului. Avem o ofertă pe site-ul EEcentre, https://www.eecentre.ro/examene-cambridge-engleza/. Există anumite reduceri pentru copiii cadrelor didactice, pentru cadrele didactice, dar și pentru cei care încearcă să dea examenul a doua oară.

Rep.: Mai există centre asemănătoare în Târgu Mureș? Prin ce vă diferențiați de acestea?

P.B.A.: Evident, există. Liceul nostru se află în inima orașului, fiind ușor de găsit. Având în vedere ,,Clubul Cambridge” de pregătire pentru examenul oral, pro bono și organizat de un examinator internațional împreună cu o profesoară cu experiență în domeniu, amândouă având un know-how dificil de copiat, consider că aceste lucruri și multe altele ne fac cel puțin interesanți în ochii candidaților la examenele Cambridge.

A consemnat Andreea ȚIȚIU