Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Antonio Cociș: ,,Am învățat pentru că știam că mă va ajuta pe viitor”

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Antonio Cociș este absolvent al Școlii Generale Nr. 7 din Târgu Mureș și performează nu doar la capitolul învățătură, ci și în domeniul sportului, respectiv la polo.

Reporter: Care a fost media pe cei patru ani de gimnaziu? Dar rezultatul la Evaluarea Națională?

Antonio Cociș: Dintre acești patru ani de școală, ultimii trei i-am terminat cu media 10 pe linie. La Evaluarea Națională am obținut la matematică nota 10, iar la limba și literatura română am obținut nota 9,45, astfel media mea finală a fost 9,77.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

A.C.: Datorită perseverenței, muncii, fiind susținut și încurajat de profesori, de doamna dirigintă și de părinți, care au crezut în mine, am reușit să obțin aceste rezultate.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

A.C.: Pe parcursul acestor ani am participat la multe olimpiade și concursuri care mi-au sporit încrederea în mine. În paralel cu școala am reușit să obțin rezultate extrem de bune alături de echipa de polo din care fac parte de șase ani. Sportul m-a ajutat să mențin un echilibru între școală si viața extrașcolară. Multă lume se întreba cum reușesc să am așa note mari și să fiu și un sportiv de performanță: secretul este să depui cât mai mult efort la fiecare antrenament și să îți dai toată silința, deoarece rezultatele vor veni pe parcurs, să ai multă energie și răbdare.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

A.C.: Am învățat atât de mult pentru că știam că mă va ajuta în viitor. Aș dori să continui la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” la profilul Științe ale naturii intensiv engleză deoarece consider că mi se potrivește.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale? Ce performanțe ai atins în domeniul polo-ului?

A.C.: Am început înotul la vârsta de 3 ani, iar după un an am luat o pauză. Însă în clasa a II-a am început să practic polo. Cu multă multă muncă, ambiție și sprijinul antrenorului nostru, eu și echipa din care fac parte am obținut multe medalii. Chiar anul trecut am luat locul 3 la Campionatul Național. Prin prisma faptului că aveam în fiecare zi un antrenament, m-a ajutat să îmi limpezesc mintea și să mă concentrez mai bine la școală.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN