REPORTAJ. Trio de 10 la Școala Gimnazială ”Romulus Guga”

Trei absolvente ale clasei a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale ”Romulus Guga” din Târgu Mureș au absolvit cu media maximă a celor patru ani de gimnaziu, primind astfel calificativul de șefe de promoție. Astfel, performerele promoției 2020 a Școlii Gimnaziale ”Romulus Guga” din Târgu Mureș sunt Maria Alexandra Cerceș, Denisa Fișcă și Alisa Francesca Enachi, trei adolescente de excepție care au demonstrat că atunci când dai dovadă de muncă și seriozitate nimic nu este imposibil.

O școală model

Potrivit informațiilor furnizate de prof. Luminița Macavei, directoarea unității de învățământ aflată pe strada Cernavodă nr. 2 din Târgu Mureș, Școala Gimnazială ”Romulus Guga” este cea mai „nouă” școală dintre școlile din ”Orașul Trandafirilor”, fiind dată în folosință în toamna anului 1993, trei ani mai târziu având loc inaugurarea sălii de sport de performanță.

”La început s-a numit Școala Generală numărul 18, iar din anul 2003 a preluat numele renumitului poet târgumureșean Romulus Guga. Cel mai mare număr de elevi l-a avut în anul școlar 1998-1999 când au frecventat această instituție școlară peste 1.700 de elevi. Școala noastră oferă discipline opționale care servesc nevoilor actuale ale educației și anume limba engleză, limba germană, informatică și sport. Totodată, dispunem de două săli de sport, dintre care una pentru gimnastică, cinci terenuri de baschet, un teren sintetic și nu în ultimul rând de un cabinet stomatologic pentru elevii noștri. Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ, asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în evoluţia socio-profesională a fiecărui absolvent”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, prof. Luminița Macavei.

În anul școlar 2019-2020, Școala Gimnazială ”Romulus Guga” din Târgu Mureș a avut patru grupe la învățământul preșcolar, 21 de clase la învățământul primar și 11 clase la învățământul gimnazial, iar rezultatele obținute de către elevi au fost foarte bune.

”Un număr de 74 elevi au absolvit clasa a VIII-a în acest an școlar, toți participând la examenul de Evaluare Națională. Din totalul absolvenților clasei a VIII-a, la Examenul de Evaluare Națională patru au obținut nota 10 la limba și literatura română, iar doi au obținut 10 la matematică. Promovabilitatea în acest an școlar este de 94,59%. Suntem foarte mulțumiți de rezultatele frumoase obținute de elevii noștri și apreciem efortul acestora. Sunt convinsă că acestea nu se puteau realiza fără efortul depus și de cadrele didactice ale școlii și bineînțeles de susținerea părinților. Un număr de trei elevi au avut pe parcursul celor patru ani de gimnaziu media 10, bucurându-ne cu rezultatele lor foarte bune și la diferite concursuri organizate la nivel local și județean. Ne mândrim cu rezultate frumoase și la concursurile sportive și cele de șah”, a precizat prof. Luminița Macavei.

În Top 3 din Târgu Mureș

Grație seriozității și a valorii elevilor, dar și a corpului didactic, Școala Gimnazială ”Romulus Guga” se află în Top 3 la nivelul municipiului Târgu Mureș în ceea ce privește rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională din acest an.

”În urma realizării unui clasament la nivelul municipiului Târgu Mureș, a rezultatelor obținute de elevi – de la secția maghiară – la examenul de Evaluare Națională, unitatea noastră de învățământ se situează pe locul al II-lea. Sunt convinsă că toți absolvenții noștri ne vor reprezenta cu mândrie oriunde vor ajunge, le urez succes la admiterea în liceu, am convingerea că vor continua să-și urmeze visele și așa cum le-am mai sus de nenumărate ori ”Dacă viața este o călătorie de ce să nu o facem una la clasa I?”, a menționat prof. Luminița Macavei.

Maria Alexandra Cerceș: ”Există un singur “secret” și anume multă muncă și perseverență”

Reporter: Te rog să te descrii în câteva cuvinte.

Maria Alexandra Cerceș: Numele meu este Cerceș Maria Alexandra, am 15 ani și în luna iunie anul curent am absolvit clasa a VIII-a. Pot spune că sunt o persoană optimistă, ambițioasă, perseverenta și atentă la detalii.

Rep.: Ce medie finală ai obținut la Evaluarea Națională?

M.A.C.: La Evaluarea Națională am obținut media 9,65, iar cu ajutorul mediei 10 pe toți cei patru ani de studiu gimnazial am obținut o medie finală de 9,72.

Rep.: Ai participat de-a lungul anilor la competiții și olimpiade școlare?

M.A.C.: Da, de-a lungul anilor am participat la diverse competiții, concursuri, olimpiade în special la limba română, matematică și limba engleză.

Rep.: Care este secretul notelor și mediilor tale de 10?

M.A.C.: Consider că la baza notelor și mediilor de 10 obținute de-a lungul timpului există un singur “secret” și anume multă muncă și perseverență.

Rep.: De ce consideri importantă învățătura?

M.A.C.: Consider că învățătura este importantă deoarece numai studiind poți reuși să faci în viață ceea ce îți place, poți avea succes și îți poți clădi viitorul la care aspiri.

Rep.: Cum ai găsit echilibrul ideal dintre școală și alte activități?

M.A.C.: O bună organizare a timpului, munca depusă constant și structurat pe materiile de studiu, pe tot parcursul anilor, îți creează suficiente ferestre de timp pentru a desfășura în afara programului școlar și multe alte activități care îți fac plăcere.

Rep.: Care a fost rolul dascălilor și al părinților în obținerea performanțelor tale școlare?

M.A.C.: Atât rolul profesorilor cât și al părinților este foarte important pentru obținerea performanțelor școlare. Profesorii au fost cei care mi-au îndrumat pașii spre cunoașterea și aprofundarea materiilor de studiu, iar părinții au fost alături de mine în permanență cu sfaturi, m-au susținut și încurajat întotdeauna.

Rep.: Ce pasiuni ai?

M.A.C.: Îmi place să citesc, să ascult muzică și să fac sport.

Rep.: Ce planuri de viitor ai în ceea ce privește școala?

M.A.C.: Prima opțiune pentru clasa a IX este Colegiul Național “Unirea”, profilul matematică-informatică.

Rep.: Care meserie crezi că ți s-ar potrivi cel mai bine?

M.A.C.: În acest moment cred că cel mai bine mi s-ar potrivi o profesie în domeniul IT, economic sau financiar, întrucât consider că științele exacte se aproprie cel mai mult de modul meu de a fi și de a percepe lucrurile în general.

Denisa Fișcă: ”Dintotdeauna am învățat constant”

Reporter: Ce ne poți spune despre tine?

Denisa Fișcă: Mă numesc Fișcă Denisa, am 15 ani și sunt absolventă a Școlii Gimnaziale ”Romulus Guga” din Târgu Mureș. Mă consider o persoană perseverentă, ambițioasă, dornică de cunoaștere, care aspiră spre succes.

Rep.: Cu ce rezultat ai încheiat Evaluarea Națională?

D.F.: Media mea finală la Evaluarea Națională a fost 9,85.

Rep.: Ai participat, de-a lungul anilor, la olimpiade școlare?

D.F.: De-a lungul anilor de gimnaziu am participat la diverse concursuri și olimpiade școlare la disciplinele: limba română, matematică, chimie și engleza. Am obținut rezultate frumoase la olimpiadele de limba română.

Rep.: Ai avut vreun secret în obținerea performanțelor școlare?

D.F.: Consider că ceea ce m-a ajutat cel mai mult a fost buna organizare a timpului. Eficiența este pentru mine foarte importantă, iar exercițiul zilnic și ambiția au stat la baza acestei performanțe.

Rep.: Care consideri că este importanța școlii pentru un adolescent?

D.F.: În opinia mea, învățătura reprezintă cea mai importantă șansă a elevului pentru a-și extinde modul de a gândi și totodată aceasta deschide noi orizonturi. Mă gândesc, de asemenea, la proverbul ”Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar roadele ei sunt dulci.”

Rep.: Care a fost în cazul tău ”rețeta” echilibrului dintre școală și timp liber?

D.F.: Dintotdeauna am învățat constant de-a lungul anilor de școală, iar în ultima perioadă m-am axat mult mai mult pe învățatul la limba română și matematică, unde am încercat din greu să mă perfecționez. Totodată, participarea la alte activități extrașcolare a fost un echilibru benefic pentru a mă deconecta de la învățatul zilnic.

Rep.: Care crezi că a fost rolul profesorilor și al părinților în obținerea performanțelor tale școlare?

D.F.: Un astfel de rezultat nu ar fi fost posibil fără sprijinul cadrelor didactice și al părinților, care mi-au îndrumat pașii. Țin să le mulțumesc în special doamnei învățătoare Bocicor Maria, doamnei diriginte Macavei Luminița și tuturor profesorilor mei care mi-au fost alături în cei patru ani.

Rep.: Ce hobby-uri ai?

D.F.: Hobby-urile mele preferate sunt cititul, tehnologia și activitățile în aer liber, activități pe care le practic în cadrul Organizației Cercetașii României.

Rep.: Ce ți-a propus pentru viitor din punct de vedere al activității școlare?

D.F.: Doresc să studiez la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, profil matematica-informatică bilingv, deoarece acesta îmi oferă diverse oportunități de dezvoltare, având și o latură creativă.

Rep.: Ce profesie crezi că ți s-ar potrivi?

D.F.: Deocamdată nu am vizat o meserie anume, însă mă gândesc la domeniile IT, financiar și inginerie.

Alisa Francesca Enachi: ”Învățătura este importantă pentru îndeplinirea viselor și aspirațiilor”

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Alisa Francesca Enachi: Mă numesc Enachi Alisa Francesca, am 15 ani și am absolvit clasa a VIII-a. Pot spune că am o fire ambițioasă și competitive, cu așteptări mari. Curiozitatea și dorința mea de a avea cât mai multe răspunsuri m-au făcut de-a lungul timpului mult mai creativă și atentă la detalii.

Rep.: Cu ce rezultate ai încheiat examenul de Evaluare Națională?

A.F.E.: Media mea finală la Evaluarea Națională a fost 9,84.

Rep.: Care au fost principalele rezultate obținute în decursul anilor la competițiile școlare la care ai participat?

A.F.E.: Am reușit pe parcursul anilor să câștig mai multe premii la matematică, română și șah. La matematică am obținut locul 1 la Concursul Matema-TIC “Otilia Stan” în anul 2017, locul 2 în anul 2018 și locul 3 în anul 2019, la “Poezia minții”, am obținut premiul 3 la “Limba română este patria mea”. Totodată, am obținut în două rânduri locul 2 la Campionatul Național Școlar de Șah la categoria mea de vârstă și o dată locul 1 la categoria de dezlegări.

Rep.: Ai avut vreun secret pentru a obține mereu note de 10?

A.E.F.: Nu există neapărat un secret. Dorința de a excela și de a fi cât mai sus m-au ajutat de-a lungul anilor și mi-au ridicat moralul. De asemenea, fiind atentă la ore mi-a fost de folos să învăț unele lecții chiar din clasă.

Rep.: Care consideri că este principala menire a învățăturii?

A.E.F.: Învățătura este importantă pentru îndeplinirea viselor și aspirațiilor, și totodată ne ajută să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și de cum funcționează lucrurile.

Rep.: Cum ai găsit echilibru între activitatea școlară și alte activități?

A.E.F.: Atenția și concentrarea au fost cheia mea către echilibru. La ore reușeam să asimilez cunoștințele, astfel având mai mult timp pentru activitățile extrașcolare, pasiunile mele și pentru repetat materia de Evaluare.

Rep.: Cel rol au avut părinții și profesorii în succesul tău școlar?

A.E.F.: Părinții m-au încurajat în permanență și mi-au arătat că obstacolele sunt surmontabile, iar profesorii prin dedicația lor de zi cu zi mi-au îndrumat pașii spre acest final fericit.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

A.E.F.: Îmi place pictura și grafica, șahul și bineînțeles lectura unei cărți bune.

Rep.: Ce obiective de viitor ai?

A.E.F.: Scopul meu este să mențin standardele și, dacă este posibil, să-mi depășesc limitele în fiecare zi.

Rep.: Ce profesie crezi că ți s-ar potrivi?

A.E.F.: Mă tentează medicina, deoarece îmi place ideea de a ajuta oamenii, dar mă gândesc și la meseria de arhitect, pe partea logică și creativă.

A consemnat Alex TOTH