În România sau dincolo de granițe? Tinerii ne răspund. Daria Cătălina Pop: ”Generația noastră poate face o schimbare”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă prezintă o serie de interviuri care prezintă percepţiile tinerilor mureşeni referitoare la viitorul lor, respectiv dacă aceştia doresc să rămână în ţară sau nu. Opiniile şi percepţiile tinerilor se pliază pe diferite subiecte referitoare atât asupra României, a cetăţenilor, cât şi asupra beneficiilor studiilor şi a viitorului acestora în ţară, dar şi dincolo de graniţele acesteia.

Daria Cătălina Pop este o elevă al Colegiului Național “Unirea” din Târgu-Mureș, care s-a deschis în fața cotidianului Zi de Zi cu privire la viitorul său, al României, detaliindu-și, de asemenea, percepția asupra prezentului.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva rânduri?

Daria Cătălina Pop: Mă numesc Pop Cătălina Daria, am 117 ani și sunt elevă în clasa a XII-a la Colegiului Național ”Unirea”.

Rep.: Care este planul tău de viitor? Te îndrepți dincolo de granițele României sau dorești sa rămâi în țară? De ce?

D.C.P.: Planul meu de viitor este ca după terminarea liceului să îmi continui studiile în țară, în cadrul facultății de drept. Am decis să rămân în țara deoarece consider ca odată cu finalizarea unei facultăți de drept ești destul de condiționat pentru a rămâne în țara respectivă, dorința mea fiind de a profesa în țară.

Rep.: Ce avantaje consideri că îți oferă opțiunea aleasă de tine? Dar dezavantaje?

D.C.P.: Avantajul principal pe care îl regăsesc în decizia mea este faptul că rămân alături de familie și o mare parte din anturajul meu, dar un alt factor important este faptul ca odată cu decizia de a rămâne in țară am șansa de a încerca să schimb ceva la nivel de sistem și să încerc să aduc un plus in dezvoltarea țării noastre. Dezavantajul pe care l-am constatat odată cu calcularea opțiunilor este faptul că nevoia adaptării unui trai într-o țară straină te dezvoltă foarte mult pe tine ca și individ, fiind nevoit să te adaptezi unor situații imprevizibile, iar eu prin decizia de a rămâne în țara nu sunt nevoită sa fac față unei situații înafara zonei de confort.

Rep.: Dacă ai avea puterea de a schimba maxim cinci lucruri referitoare la România, ce ai schimba? De ce?

D.C.P.: În primul rând aș face o schimbare majoră în ceea ce privește educația deoarce sunt de părere ca învățăm lucruri care nu mai sunt utile într-o proporție foarte mare, ceea ce nu ne pregătește pentru viitor. Capacitatea nostră de memorare este principalul factor de diferențiere între elevi, iar acest lucru nu are nicio relevanță în viața reală.

Rep.: Ai speranță în ceea ce privește România?

D.C.P.: Am speranța ca generația noastră poate face o schimbare în sistem, dar pentru acest lucru este nevoie să fim conștienți de fătul ca România pe care noi o construim va fi România copiilor noștri, iar o țară din care ai mai multe motive să pleci decât sa rămâi nu este un loc căruia să vrei să îi spui acasa.

Rep.: Cum vezi România peste 20 de ani?

D.C.P.: Vad România peste 20 de ani ca pe locul unde copii mei vor începe să meargă la școală și sunt încrezătoare că cu ajutorul nostru nu va fi cazul să mă gândesc că ar fi fost mai bine să iau o altă decizie în ceea ce privește alegerea facultății mele.

Rep.: Ce impresie îți lasă România în momentul de față?

D.C.P.: România în momentul de față îmi lasă impresia unei țări la care mai e mult de lucru, acest fapt pornind in primul rând din cauza mentalității oamenilor.

Rep.: Ce consideri că găsești în străinătate dar nu și în România?

D.C.P.: Pot să zic ce este în România și nu există în țările bine dezvoltate, corupție. Consider că in străinătate există mai multe oportunități decât în România la momentul actual și sunt de părere că acest lucru poate să atragă mulți studenți spre a-și dori să studieze afară.

Rep.: Ce mesaj ai transmite tinerilor de vârsta ta cu interesul de a-i mobiliza înspre ”schimbare”?

D.C.P.: Mi-ar plăcea să îndrum tinerii înspre a se gândi la lucrurile care i-au nemulțumit pe ei în legătură cu acest sistem și cu care nu și-ar dori ca și copiii lor să se confrunte.

Rep.: Dar adulților?

D.C.P.: Pe adulți i-aș sfătui să nu se gândească doar la ei și la bunăstarea lor pe termen mediu, ci să aibă în vedere că lumea în care trăim evoluează, iar țara noastră nu și acest lucru se va simți ca un handicap în următorii ani când diferența va fi mult mai remarcabilă.

Rep.: Ce te motivează să pleci din țară?

D.C.P.: M-ar motiva să plec din țară ideea de a trăi într-o lume condusă de alte principii și în care să existe o mentalitate colectivă, dar mă motiveaza să rămân în țară ideea că împreuna putem ajuta România să ajungă o țară care să fie în topurile statisticilor europene.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN