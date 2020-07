INTERVIU. Șase luni de mandat de prefect pentru Mara Togănel: ”Îi îndemn pe mureșeni să facă echipă cu autoritățile!”

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a acceptat invitația cotidianului Zi de Zi de a face un scurt bilanț cu ocazia împlinirii a șase luni de la depunerea jurământului de principal reprezentant al Guvernului României în județul Mureș. În interviul următor, Mara Togănel vorbește atât despre gestionarea pandemiei de COVID-19 la nivelul județului Mureș, cât și despre alte provocări ale funcției de prefect.

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare cu care v-ați confruntat în cele șase luni de mandat de prefect al județului Mureș?

Mara Togănel, prefectul județului Mureș: Provocarea principală a fost luarea celor mai bune decizii în momente de criză sau tensionate și de multe ori într-un timp extrem de scurt. Fără îndoială, primul val al pandemiei a reprezentat perioada cu cea mai mare încărcătură emoțională sau de stres pentru întreaga echipă care a gestionat și încă gestionează situația “coronavirus” în județul Mureș, pentru că amenințarea nu a trecut. Pentru mine, a fost foarte important să pot lua decizii găsind un echilibru între stările încordate de moment și ceea ce era mai bine pentru mureșeni pe termen lung. Doresc să mulțumesc tuturor celor din prima linie pentru empatie, dăruire și devotament. Cred că această pandemie a fost și este un test bun pentru noi toți. Depinde doar de noi cât de bine reușim să-l trecem și pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de efortul comun al autorităților și al cetățenilor. Am încredere că suntem capabili să depășim această perioadă dificilă și vom găsi puterea de a ne adapta la cele ce vor urma.

Rep.: Cum apreciați evoluția COVID-19 în județul Mureș pe perioada stării de alertă?

M.T.: Cred că atât instituțiile direct implicate, cât și mureșenii au observat o evoluție în scădere a numărului de cazuri noi în județul Mureș, în starea de alertă. Am avut și zile consecutive în care nu a fost înregistrat niciun caz nou pozitiv, deși s-au făcut teste. De asemenea, în ultima perioadă, județul Mureș nu a înregistrat o creștere mare, comparativ cu zonele “roșii” din țară: Brașov, Prahova, Dâmbovița sau Galați. Cred că acest lucru se datorează experienței județului nostru din perioada stării de urgență, când eram în topul național la numărul de cazuri și decese. Cred și sper că mureșenii au învățat din acea perioadă, iar acum sunt mult mai atenți la modul în care se protejează, mai ales atunci când ies în spații publice închise sau deschise. În plus, cred că suntem cu toții conștienți că printr-un comportament responsabil putem păstra rezultatele de până acum și sacrificiile pe care le-am făcut.

Rep.: Aveți vreun mesaj pentru locuitorii județului Mureș având în vedere tendința națională de creștere a numărului de cazuri COVID-19?

M.T.: Mesajul este foarte simplu – coronavirusul este încă activ, încă prezent în viețile noastre, se transmite extrem de ușor și este nevoie să menținem o atenție sporită prin respectarea celor trei reguli foarte importante: purtați masca pe gură și nas, respectați distanțarea fizică, spălați-vă des pe mâini. Am încredere că mureșenii sunt responsabili, că nu mai cred în fake news și teorii ale conspirației care spun că acest virus nu există. Ne uităm în spitale, ne uităm la statistici și ne dăm seama că singurul mod în care ne putem proteja pe noi, familiile noastre și pe cei din jur este să fim responsabili și să nu ignorăm reguli sau recomandări. Îi îndemn pe mureșeni să facă echipă cu autoritățile. Eforturile statului pentru a opri răspândirea cu rapiditate a virusului pot avea efectul maxim dacă sunt dublate de ajutorul cetățenilor, prin respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Rep.: Au fost voci, inclusiv naționale, care au criticat construirea unității suport COVID-19 din Mureș pe motiv că n-a tratat niciun pacient. Cum răspundeți acestor critici? Ce se va întâmpla în perioada următoare cu respectiva unitate suport?

M.T.: Așa cum spus încă de la începutul acestui proiect, Unitatea de Suport Medical va fi utilizată atunci când numărul de cazuri va crește într-un ritm foarte rapid, iar spitalele desemnate să trateze cazuri COVID-19 în Mureș nu vor mai face față. Cred cu tărie că dincolo de orice critică sau părere contrară, putem să ramarcăm semnalul de normalitate rezultat din concretizarea acestui proiect și anume că, din dorința de a fi prevăzători, am fost capabili să ne așezăm la masă și, într-un timp foarte scurt, să ducem acest proiect în stadiul final. În plus, justificarea lui s-a datorat și situației epidemiologice de la acel moment, când nimeni nu putea să spună spre ce număr de cazuri noi ne vom îndrepta. Doresc să mulțumesc tuturor celor implicați, domnului Leonard Azamfirei – rectorul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, conf. univ. dr. Cristian Boeriu, președintelui Consiliului Județean Mureș și consilierilor județeni, managerilor celor două spitale, Direcției de Sănătate Publică, mediului privat și tuturor celor care vor deservi această unitate, dacă situația o va impune. Acest aspect a fost remarcat și apreciat de Președintele României, domnul Klaus Johannis, care a vizitat Unitatea de Suport Medical. Cred că inițiativa aceasta ne demonstrează că se poate. Atât timp cât există unitate și bunăvoință, orice proiect județean poate fi realizat. Unitatea de Suport este în continuare pregătită pentru o astfel de situație, iar numărul de cazuri noi înregistrate la nivel național justifică păstrarea acesteia până când vom ajunge într-o zonă sigură. Niciun efort nu este în plus, dacă prin asta putem salva vieți. Eu îmi doresc din tot sufletul să nu fie cazul să avem nevoie de acea unitate spitalicească.

Rep.: Care este bilanțul pagubelor produse de recentele inundații de pe teritoriul județului Mureș?

M.T.: Din păcate, după primul val al pandemiei, județul Mureș s-a confruntat cu două săptămâni de avertizări zilnice de Cod Portocaliu de inundații. Au existat o serie de pagube, centralizate și transmise Instituției Prefectului. Vorbim despre 117 localități din 46 de unități administrativ teritoriale care au înregistrat pagube provocate de fenomenele meteo. 351 de case și 716 de anexe gospodărești au fost afectate de cantitatea mare de apă căzută într-un timp foarte scurt. La capitolul infrastructură, 15,6 de kilometri de drumuri județene, 82,4 de kilometri de drumuri comunale, 142 de kilometri de străzi și 61 de kilometri de drumuri forestiere și agricole au fost afectate. Totodată, în statistică mai figurează ca fiind afectate și 193 de poduri și podețe. Peste 3.400 de hectare teren arabil, aproape 700 de hectare de fânațe și pășuni, dar și 621 de fântâni mai figurează la capitolul “pagube”. Valoarea totală estimată a acestor pagube este de 31.568.000 de lei.

Rep.: Ați inițiat demersuri în vederea acordării de ajutoare materiale mureșenilor afectați de inundații?

M.T.: Da. Din această sumă, noi am transmis Guvernului României suma necesară pentru despăgubiri în cazul obiectivelor de interes public, această sumă fiind de 21.726.000 de lei. Așa cum prevede legislația în vigoare, dar și în urma unei videoconferințe cu reprezentanții Guvernului României, în județul Mureș au fost create echipe mixte care au mers să evalueze pagubele într-un timp record. După analiza efectuată, raportul privind pagubele și suma necesară pentru despăgubiri au fost transmise la nivel central, urmând ca prin ședință de Guvern, județul Mureș să primească sumele necesare.

Rep.: Câte măști de protecție vor ajunge în județul Mureș de la Guvernul României, la câți beneficiari și în ce interval de timp?

M.T.: Instituția Prefectului – Județul Mureș a acordat sprijinul necesar Direcției de Sănătate Publică Mureș în centralizarea numărului de persoane defavorizate din județ, care vor primi măștile de protecție. În urma analizei, 68.983 de mureșeni urmează să primească măștile de la Guvernul României. Din informațiile pe care le avem, în momentul livrării în județul Mureș, măștile vor distribuite beneficiarilor de către autoritățile publice locale cu ajutorul asistenților medicali comunitari și mediatorilor sanitari, prin DSP Mureș. Așteptăm finalizarea procedurii de licitație și livrare de la nivel național, în cadrul achiziției conduse de Ministerul Sănătății, iar după momentul respectiv măștile vor ajunge în Mureș.

Rep.: Ce v-ați fi dorit să realizați în plus în aceste șase luni și, din diverse motive, nu ați realizat?

M.T.: Aș fi vrut să fiu mai mult în mijlocul oamenilor. Starea de urgență, cu tot ceea ce a presupus aceasta, m-a reținut în birou, în ședințe de lucru cu reprezentanții instituțiilor din subordinea MAI, cu reprezentanții spitalelor sau alți factori responsabili în gestionarea pandemiei. Totuși, am ales să merg în teren alături de forțele de ordine, în spitale pentru a mă întâlni cu medicii și în zonele vulnerabile. Principala îngrădire, ca să spun așa, a fost limitarea prezenței mele în teritoriu din motive de siguranță sanitară. Am fost în permanentă legătură cu toți primarii din județul nostru, cu președintele Consiliului Județean sau cu reprezentanții Guvernului României. Am convingerea că perioada următoare vom reuși să colaborăm pentru a stopa evoluția negativă a numărului de cazuri și mă voi putea întâlni mai des cu oameni din comunitățile locale. Spun asta deoarece cred că, pe lângă rolul de a pune la masă instituțiile județului în luarea unor decizii extrem de importante, menirea unui prefect este aceea de a fi în slujba oamenilor. Am convingerea că împreună, aproape unii de alții, suntem mai puternici.

