Poștașii mureșeni, ”în prima linie” și pe perioada pandemiei

Poșta Română este principalul furnizor de servicii poștale care a fost și continuă să fie în linia întâi, chiar și în contextul pandemiei de COVID-19, rămânând în contact direct cu clienții și oferind cu dăruire dar și cu siguranță servicii de calitate. În interviul următor, Emilia Meda Iacob, directoarea Oficiului Județean de Poștă Mureș începând cu luna februarie 2020 a oferit detalii despre obiectivele pe care și le-a propus, dar și despre modul în care s-a desfășurat activitatea instituției pe perioada pandemiei.

Reporter: Pentru început, vă rog să vă prezentați pe scurt cititorilor Zi de Zi.

Emilia Meda Iacob: Numele meu este Emilia Meda Iacob, iar începând cu data de 1 februarie 2020 am preluat funcția de directoare a Oficiului Județean de Poștă Mureș. Am absolvit Universitatea Ecologică din București în anul 2017. Am început să lucrez la Poșta Română în 2004, de-a lungul timpului ocupând aproape toate funcțiile posibile din poștă. Până în 2014 am lucrat ca și oficiant la Oficiul Târgu Mureș numărul 1, perioadă în care am fost detașată la aproape toate oficiile din localitate, pentru a oferi ajutor la nevoie. În perioada 2014 – 2017 am fost diriginte la Oficiul Poștal Sovata, iar între 2017 – 2020 am fost diriginte la Oficiul Târgu Mureș numărul 1, după care, din februarie, am preluat acest post.

Rep.: Vă rog să ne faceți și o prezentare a instituției pe care o conduceți.

E.M.I.: Oficiul Județean de Poștă Mureș înseamnă o structură de 164 de unități poștale, incluzând aici oficiile și ghișeele urbane și rurale, având un număr de 623 de angajați. Suntem sub conducerea și îndrumarea Direcției Regionale de Poștă Brașov, primind toate atribuțiile și sarcinile de la ei, cum ar fi indicatorii de performanță, planul de venituri și de cheltuieli.

Rep.: Ce obiective v-ați propus în calitate de directoare a Oficiului Județean de Poștă Mureș?

E.M.I.: Împreună cu directorul sub îndrumarea căruia lucrez, domnul Bogdan Năstase, ne-am propus să înlocuim firmele vechi din cadrul oficiilor cu firme noi. Totodată, suntem în curs de recondiționare a cutiilor poștale din Târgu Mureș și din județ. Pentru mine contează foarte mult să simt că pot ajuta angajații și să găsesc moduri în care pot face asta, precum igienizarea spațiilor, zugrăvirea și repararea acestora, iar în această direcție avem un proiect mare pentru Oficiul Poștal Târgu Mureș 9, pe care vrem să îl mutăm în cartierul Dâmbu, după realizarea lucrărilor de renovare a spațiului, iar în cartierul Tudor Vladimirescu să deschidem un ghișeu de prezentare și predare trimiteri avizate.

Rep.: Cum s-a desfășurat activitatea instituției pe perioada pandemiei? După cum se știe, Poșta este o instituție care nu poate fi închisă.

E.M.I.: A fost o perioadă foarte provocatoare. Conducerea Companiei Naționale Poșta Română a implementat toate măsurile de protecție, atât pentru angajați cât și pentru clienți, obiectivul nostru fiind siguranța sanitară. Salariații au fost dotați cu măști, mănuși, materiale dezinfectante, pentru factorii poștali s-au oferit dezinfectante care puteau fi purtate în buzunar, iar unde a fost nevoie s-au montat plexiglasuri. Un lucru important de menționat este că în județul Mureș nu am avut niciun salariat infectat cu noul coronavirus. Am avut salariați izolați, fiind în contact cu cineva din familie, dar neconfirmați în cele din urmă. Ne-am protejat, am avut grijă și am respectat legea.

Rep.: Aveți vreun mesaj de transmis colectivului pe care îl coordonați?

E.M.I.: Le transmit colegilor mei că pentru orice problemă ușa mea este deschisă, oricând și la orice oră am să răspund la telefon, oricât de mică le-ar părea o problemă, pentru mine nu este mică. De asemenea, le mulțumesc pentru absolut tot, de la pandemie încoace, dar și înainte de pandemie, pentru activitatea lor, pentru dăruire și într-adevăr noi am rămas o familie. Este o vorbă la noi în interior: ”Marea familie a Poștei”. Și așa suntem.

Au consemnat Andreea ȚIȚIU & Alex TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund