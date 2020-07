Primarii mureșeni la raport. Fülöp László Zsolt (Sovata), mandat cu ”rezultate semnificative”

Share



La împlinirea a patru ani de la alegerile locale din 2016 și de la depunerea jurământului de primar de la nivelul celor 102 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, cotidianul Zi de Zi a demarat un serial intitulat ”Primarii mureșeni la raport”, prin intermediul căruia primarii din județul Mureș au posibilitatea de a-și prezenta bilanțul mandatului 2016-2020.

Episodul de astăzi este dedicat lui Fülöp László Zsolt, care a bifat primul mandat de primar al orașului Sovata.

Reporter: Care sunt principalele trei realizări ale mandatului de primar 2016-2020?

Fülöp László Zsolt, primarul orașului Sovata: Primul meu mandat, desfășurat în perioada 2016-2020, este plin de realizări mari, semnificative, dar în același timp și cu realizări care chiar dacă sunt invizibile sunt la fel de importante. În 2016 am început noua mea activitate plină de țeluri uriașe, cu motivații, cu încredere în sine, cu chef de viață și de muncă, și lângă aceste trăsături am avut și sprijinul lui Dumnezeu de a face tot ce am visat pentru orașul meu cel drag. M-am născut în Sovata, și am dedicat acești ani din viața mea pentru dezvoltarea orașului și a nivelului de viață a sovățenilor. Suntem pe drumul cel bun, și știind directiva vom continua munca pas cu pas.

Într-un oraș modern, mai ales dacă este o stațiune turistică, dezvoltarea permanentă a infrastructurii rutieră este indispensabilă. În cursul primului meu mandat, Consiliul Local împreună cu Primăria Orașului Sovata a implementat o serie de proiecte de investiții majore în modernizarea drumurilor urbane din stațiune. În momentul de față se desfășoară executarea proiectul ”Modernizarea străzi urbane în Orașul Sovata”, proiect câștigat în anul 2018 și care este derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității și competitivității turistice a stațiunii balneo-climaterice Sovata. Prin acest proiect vor fi modernizate 13 străzi din stațiunea Sovata, cu o lungime totală de 5,430 de kilometri. Valoarea proiectului este de 9,3 milioane de lei, iar data finalizării proiectului este 30 septembrie 2021.

Pentru bună dezvoltare a orașului un aspect important este cel demografic. Pentru ca evoluția să fie una pozitivă este primordial existența creșelor și a grădinițelor. Astfel, proiectul ”Grădiniță și creșă de copii cu program prelungit” va ajunge în curând în stadiul de finalizare. Scopul acestui proiect este dezvoltarea activității educaționale și la nivel de creșe prin obiective modern la nivelul standardelor europene amplasate în zone intens locuite, acolo unde aceste capacități lipsesc. Sursa principală de finanțare a acestui proiect îl reprezintă Programul Național de Dezvoltare Locală și valoarea proiectului este de 10,5 milioane de lei. Suprafața clădirii este de 3.204 de metri pătrați, fiind una dintre cele mai mari din țară. Clădirea va avea 300 de locuri în care vor încăpea 17 grupe. Conform actului adițional această clădire va avea sală de masă, bucătărie plus anexe, grupuri sanitare, spălătorie și călcătorie și spații personal.

Un alt proiect important al anului 2019-2020 este construirea unei noi piețe zilnice cu o suprafață mai mare față de cea actuală, de peste 300 de metri pătrați. Proiectul este derulat prin hotărâre de Consiliul Local, suma fiind finanțată din bugetul local, respectiv 442.000 de lei. Capacitatea acestei piețe este de 50 de standuri unde se vor vinde în principiu produse agroalimentare, în viitor avându-se în vedere dezvoltarea pieței cu produse de carmangerie și de lactate. Piața va dispune de o parcare proprie și grup sanitar.

Rep.: Precizați un obiectiv/proiect pe care vi l-ați propus în 2016 și care nu a fost realizat, precum și motivele nerealizării acestuia.

F.L.Z.: Proiectul ”Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost câștigat în anul 2018, având valoarea de 6,4 milioane de lei. Scopul creării acestui amfiteatru este dezvoltarea infrastructurii de recreere și a potențialului turistic din stațiunea balneoclimaterică Sovata prin reutilizarea și remodelarea spațiului public din jurul cinematografului Doina și valorificarea acestuia prin transformarea într-un spațiu de agrement multifuncțional de aer liber. Pentru realizarea acestui proiect va fi necesar încheierea unui act adițional la contractul de finanțare deoarece au fost întâmpinate probleme în realizarea achiziției publice pentru proiectare și execuție lucrări, respective în urma derulării procedurii de achiziție publică nu s-a prezentat nicio ofertă, deși acesta a fost repetat de două ori. Ținând cont de timpul scurs de la momentul realizării studiului de fezabilitate și având în vedere modificările de ordin legislativ care au avut impact major asupra valorii estimate a proiectului, a fost necesară revizuirea financiară și actualizarea devizului general, în sensul majorării valorii totale a investiției. Valoarea totală a proiectului de investiții rezultată în urma reviziei financiare este de peste 8,5 milioane de lei. Totodată, este necesară și revizuirea perioadei de implementare a proiectului ținând cont de întârzierile apărute pe parcursul derulării achizițiilor, până la data de 31 octombrie 2022. Avem speranța că în cel mai scurt timp proiectul se va derula.

Rep.: Cum apreciați colaborarea cu Consiliul Local în perioada 2016-2020? Vă invităm să acordați și o notă în acest sens, de la 1 la 10.

F.L.Z.: Colaborarea cu membrii Consiliul Local este de nota 10, comunicarea este una benefică între noi iar rezultatele nu au întârziat să apară, ele fiind pe măsură. Țelurile și așteptările noastre sunt comune, lucrul este unul în echipă ceea ce se poate observa în realizările făcute. Membrii Consiliului Local sunt persoane specializate din comisiile existente aferente, fapt care ne ajută într-o dezvoltare armonioasă pe mai multe ramuri.

Rep.: Veți candida pentru un nou mandat de primar? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să vă argumentați decizia.

F.L.Z.: Cu toate că avem rezultate semnificative și numeroase mai avem multe de realizat, un drum lung de parcurs pe care simt că îl pot parcurge cu forțe noi și cu rezultate impresionante.

A consemnat Alex TOTH