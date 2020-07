Prioritizarea testărilor COVID-19 la Centrul Medical Galenus

Share



Reprezentanții Centrului Medical Galenus anunță prin intermediul unui comunicat de presă faptul că au cooptat noi parteneri în ce privește testările COVID-19.

„Programul testărilor COVID-19 la Centrul Medical Galenus din Tîrgu Mureș este ocupat pe aproximativ două săptămâni în avans și 50% încărcat până la final de august. Gestionăm și prioritizăm urgențele medicale pe segmentele orare de rezervă alocate, dar sunt mulți factori și multe limitări cu care ne confruntăm. Prioritățile majore sunt conform Ord. 578/2020 si Ord. MS 440/2020, probele transmise de către DSP și Instituțiile medicale publice. Populația și testările în afara acelui flux, sunt în completarea celor critice. Înțelegem nevoile pacienților ce ajung la noi, întrucât vorbim de foarte multe situații în care nevoile sunt de asemenea critice pentru pacienții noștri. NU vom prioritiza excursiile și plecările în vacanțe, în detrimetul urgențelor medicale pentru că în contextul măsurilor curente de siguranță și exploziei de infectări, laboratoarele și fluxurile aferente recoltării și testării pentru COVID-19, s-au blocat efectiv”, a precizat Mihai Dan Farcaș, managerul general al Centrului Medical GALENUS.

Parteneriat cu Pro Vitam (Sfântu Gheorghe)

Consecințe asupra pacienților și cadrelor medicale Galenus sunt următoarele:

media de timp de comunicare a rezultatelor a depășit intervalul de 36-48ore, începând cu 13.07.2020, ajungând în zona de 48-52 de ore,

numărul de probe colectate, s-a triplat, iar personalul implicat în proces s-a mărit.

Ungaria a dat dispoziția efectuării a 2 testări într-un interval de 48 ore, cu rezultate nu mai vechi de 5 zile,

Grecia solicita 72 ore de la data recoltării (nu a comunicării rezultatelor)

Austria, sporadic, solicită buletine cu expresia NEGATIV, nu UNDETECTED (cum se dădea până acum)

„Partenerii noștri au uitat de nevoile pacienților Galenus și au ”sacrificat” interesele comune, pentru interesul propriu. Adică vineri, 17.07.2020, după ce deja aveam recoltați jumătate din cei ce au fost programați primim notificare că ”NU VA VENI MAȘINA DE FRIG după probe” și atât… liniște totală după. Rezultatele analizelor recoltate miercuri și joi, în varianta de limba română, încă nu ajunseră la noi. Telefonul și mesajele nu primeau nici un răspuns. Suntem dedicați pacienților noștri și foarte determinați în a găsi soluții, evident. Am fost primii ce au început testările COVID-19 pentru populație, în Tg. Mureș deci nu avea cum rămâne așa. Astfel, vineri, 17.07.2020, am confirmat un nou parteneriat, alături de eroii noștri și ai pacienților ce și-au pus încrederea în noi, clinica Pro Vitam (Sfântu Gheorghe). Am stabilit și rezervat loc pentru 50 de recoltări zilnice, cu un termen de comunicare impresionant în contextul actual (24-72 ore) – cu o medie promisă de 48 ore (dar de știut că am primit primele rezultate între 5 ore și 16 ore de la predarea probelor). Nu în ultimul rând am optimizat maxim costurile implicate și am stabilit noul tarif ce poate asigura calitatea și timpii de comunicare: 320 lei (se va aplica începând cu 20.07.2020). Vineri, 17 iulie, la orele 15.30, cu probele recoltate la pacienții din acea zi, am fugit la Sf. Gheorghe, unde primiți cu deschidere de noii noștri parteneri, am discutat toate problemele întâmpinate, care nu erau străine de probleme lor. Am aflat că au fost printre primele laboratoare avizate de minister pentru testările RT-PCR, având aparat și flux existent de peste 8 ani. Au suplimentat și ei al 2-lea aparat și acum lucrează la omologarea propriilor kituri de testare ELIZA (serologie), din România. Până am ajuns înapoi la Tîrgu Mureș, în seara de vineri, 17 iulie, 60% din probele lăsate erau procesate și comunicate pe email, engleză și română. Sâmbătă, 18 iulie, până la amiază am primit și restul”, a precizat Mihai Dan Farcaș, managerul general al Centrului Medical GALENUS.

În continuare încheiem prin a evidenția ceea ce ar trebui să fie normal:

”România trece printr-o situație destul de gravă și supra-aglomerările din unitățile medicale publice, implicit și nevoile de testări, au dus la blocarea efectivă a multor laboratoare. Apelăm la înțelegerea și răbdarea pacienților noștri, pentru a putea fi puse în aplicare toate măsurile și a respecta și prioritiza nevoile medicale ale semenilor”, precizează Mihai Dan Farcaș, managerul general al Centrului Medical GALENUS