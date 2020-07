Alegeri organice pentru sănătatea pielii

Share



A doua ediție din acest an a Târgului Cetății s-a desfășurat la sfărșitul săptămânii trecute pe Bulevardul Cetății din municipiul Târgu Mureș, reunind numeroși producători din toată țara, care și-au prezentat produsele într-un context prietenos, dar și sigur pentru clienții lor. Un stand care s-a făcut remarcat prin căldura cu care își întâmpină clienții este AllDayNatural, un brand de produse cosmetice și de îngrijire a pielii bazate numai pe ingrediente naturale. În interviul următor, Iuliana Petrișor, fondatoarea acestui brand, a oferit detalii despre produsele pe care le comercializează, dar și despre procesul de formare a acestora.

Rep.: Pentru început, vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și despre afacerea pe care o aveți.

Iuliana Petrișor: Numele meu este Iuliana Petrișor, reprezint brand-ul AllDayNatural sau În Fiecare Zi Natural, din comuna Ciucea, județul Cluj.

Rep.: Ce v-a determinat să începeți această afacere?

I.P.: Am început această afacere în primul rând pentru sănătatea familiei, din dorința de a ne îngriji natural și a renunța la produsele de îngrijire ale pielii din comerț, care pot fi dăunătoare pentru sănătatea pielii, din cauza chimicalelor pe care le conțin, multe dintre acestea fiind și agenți cancerigeni. Am început cu săpunurile, care îmi sunt foarte dragi, iar mai apoi ne-am dezvoltat pentru a putea oferi și clienților produse naturale.

Rep.: Ce fel de produse oferiți?

I.P.: Oferim săpunuri, produse de îngrijire a părului, a pielii, produse antirid, produse cosmetice, dar și produse igienizante. Fiecare produs este realizat manual, iar toate ingredientele pe care le folosim sunt de origine vegetală, ingrediente organice, pe care le cumpărăm din străinătate cu certificate de conformitate, iar mai apoi lucrăm la rețete, unde colaborăm cu o doamnă, pentru a ne asigura că fiecare produs aduce beneficii pielii. Pasul următor este reprezentat de efectuarea analizelor necesare fiecărui produs, ajungând în cele din urmă la produsul finit.

Rep.: Cui se adresează produsele?

I.P.: Mă adresez în primul rând doamnelor și domnișoarelor, dar ofer și produse pentru bărbați, precum aftershave, uleiuri pentru îngrijirea bărbii, săpunuri și deodorante.

Rep.: Care este procesul prin care se fac săpunurile?

I.P.: Procesul de formare a săpunului este de șase săptămâni. Mai întâi se toarnă în forme, se taie, iar apoi se așează în uscător, urmând ca în fiecare săptămână să fie întors pe toate părțile. După ce trece această perioadă de șase săptămâni, săpunul se poate ambala și comercializa.

Rep.: Prin ce considerați că vă diferențiați de alți producători de produse naturiste?

I.P.: Consider că facem o diferențiere față de alți producători prin faptul că toate produsele noastre sunt 100% organice, folosim ingrediente de cea mai bună calitate, iar recent, am scos un produs cu vitamina C, aceasta fiind o vitamina C de ultimă generație, încapsulată în lipozomi.

A consemnat Andreea ȚIȚIU