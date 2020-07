Ghidați-vă după Zi de Zi: 170.200 de femei din Regiunea Centru beneficiare ale unui proiect privind prevenția cancerului de col uterin

Share



*Parteneriat SCJU – UMSFT într-un proiect de 10,5 milioane de euro pentru prevenția cancerului de col uterin

*România ocupă un loc trist, locul întâi, în Europa când vine vorba despre incidența cancerului de col uterin, respectiv mortalitatea acestei boli în rândul femeilor din țara noastră.

*Pe plan mondial, o țară și un continent, deopotrivă, Australia a raportat o incidență zero a acestui tip de cancer după vaccinarea atât a fetițelor cât și a băieților, combinată cu un program organizat de screening. Noi încă ne luptăm cu teorii pseudo-științifice, însă putem avea mai puține femei diagnosticate cu această boală curabilă și mai puține femei decedate prin cancerul de col uterin dacă vom avea un screening eficient prin testare Babeș-Papanicolau, repectiv prin testare HPV, urmată de tratament precoce și salutar.

*Proiectul “Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al cencerului de col uterin – etapa II Regiunea de dezvoltare Centru, finanţat în cadrul Programului Operaţional cu Capital Uman – POCU, Axa prioritară 4 – Incluziune socială şi combaterea sărăciei, poate contribui la îmbunătățirea acestor indicatori deloc măgulitori. Acesta va fi derulat în parteneriat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș (SCJU) și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu Mureș. Managerul și sufletul proiectului este Dr. Cosmina Cristina Uzun.

10,5 milioane de euro pentru femeile din Regiunea Centru

Centrul medical și universitar Târgu Mureș, prin câștigarea acestui proiect, se poată lăuda că este la același nivel cu omoloagele lor din București, Cluj-Napoca și Iași care vor derula același tip de program.

“Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, va implementa, în calitate de lider şi beneficiar, un proiect cu finanţare europeană nerambursabilă, în valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, pentru femeile din regiunea Centru. Pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş acest proiect reprezintă o recunoaştere a experienţei şi activităţii de peste 7 ani a echipei medicale în derularea programului de screening pentru cancerul de col uterin. De asemenea, proiectul aduce un plus valoare prin achiziţionarea şi dotarea cu aparatură medicală de ultimă generaţie pentru efectuarea screeningului primar prin detectarea HPV. Prin acest proiect se doreşte creşterea calităţii serviciilor medicale de screening şi creşterea accesibilităţii femeilor din toate mediile sociale la programe de prevenire a cancerului de col uterin”, a declarat Dr. Claudiu Puiac, managerul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

“Prin parteneriatul încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș s-a alăturat acestui amplu proiect de prevenție, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin, care a primit o finanțare europeană substanțială și care va oferi acces la servicii de calitate unui număr semnificativ de persoane.

Implicarea Universității în acest proiect este firească, ținând cont de misiunea Universității, aceea de educație și transfer de cunoştinţe şi bune practici către societate şi în slujba societăţii. Pe de altă parte, este un mod prin care Universitatea își onorează responsabilitatea socială asumată și va face toate eforturile să contribuie cu profesionalism la proiectul comun de combatere a cancerului de col uterin, o problemă importantă de sănătate publică în țara noastră.

Conform prevederilor proiectului, UMFST, în calitate de partener, va desfășura activități de identificare grup țintă și de acordare de sprijin la nivelul celor șase județe din regiunea Centru, va asigura suport în derularea screeningului primar prin testare Babeş-Papanicolau şi testare HPV în regim pilot în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin, va susține înființarea Centrului de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin prin punerea la dispoziție a unei clădiri din patrimoniul său și va derula o campanie de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului de col uterin”, a subliniat Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, Rector UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

“Este un proiect foarte greu, pentru simplul motiv că are componenta aceasta a capitalului uman fiind adresat unui număr foarte mare de femei (170.200 femei cu vârsta între 25-64 de ani), pentru faptul că este în parteneriat și trebuie tot timpul să menții un echilibru cu partenerul și eu zic că am reușit să avem acest echilibru, trebuie să ai două echipe de management, una este a partenerului care va manageria toate activitățile de comunicare, de informare a femeii, tot ce înseamnă editarea datelor, vom avea și raportări foarte multe, plus cea a spitalului în care vom avea și colaborarea cu specialiștii. După aceea vom avea o componentă la fel de importantă a echipei medicale formate din medici și asistenți medicali, care vor testa și vor lucra efectiv în proiect și care la momentul elaborării cererii de finanțare nici nu au fost vizibili, ei vor fi în partea a doua când vom selecta furnizorii de servicii medicale”, a completat Dr. Cosmina Cristina Uzun, managerul de proiect.

De unde a plecat proiectul

Puteam să ne limităm strict la aceste declarații, însă considerăm că e un proiect extrem de important pentru sănătatea femeii care mai subliniază încă o dată cât de însemnat e rolul prevenției, mai ales de când trăim cu pandemia de COVID-19.

Cum aminteam deja manager de proiect va fi Dr. Cosmina Cristina Uzun, care are însă o experiență îndelungată în screeningul de cancer de col uterin deoarece și în prezent este medicul coordonator de șapte ani al UATM-R Centru al subprogramului de Screening al cancerului de col uterin din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Ieri (marți, 21 iulie) i-am făcut o vizită, iar într-o discuție face to face de care ne era dor, ne-a explicat de unde a plecat ideea proiectului și ce își propune în detaliu acesta.

“Ministerul Sănătății și Institutul de Sănătate Publică au avut o idee foarte bună când au înființat unitățile regionale; aceste UATM-R care sunt nouă în toată țara și care, în afara programului de lucru al medicilor și asistenților medicali implicați a trebuit să instrumenteze subprogramul de depistare activă, prin testul Babeș Papanicolau. Deci aceasta era metoda clasică de screening. Am avut foarte multe probleme, a durat mult până au fost înființate rețelele de screening, am reușit, iar la acest moment cred că suntem doar patru regiuni funcționale la nivel național, iar restul funcționează cu intermitențe”, îmi explică dr. Uzun.

Însă, dincolo de bunele intenții, am reținut că încă activul program de screening al cancerului de col uterin s-a derulat în ultimii șapte ani cu deficiențe și cu sincope. Deficiențe pentru că nu se închidea cercul pentru toate femeile care erau depistate pozitive în urma testării Babeș-Papanicolau, adică unele aveau un rezultat pozitiv, însă nu mai ajungeau să și fie tratate. În al doilea rând, programul nu a beneficiat de finanțare continuă, într-un an nefiind prevedere bugetară pentru derularea sa. Dr. Uzun recunoaște că atunci nici nu au mai sperat că vor mai avea vreo finanțare de la bugetul de stat, motiv pentru care au depus proiectul cu finanțare europeană.

“Este un proiect la care noi lucrăm de foarte mulți ani și pe care ni l-am dorit de foarte mulți ani”, subliniază interlocutoarea mea și continuă: “Prima dată s-a reușit implementarea în anul 2018 a etapei întâi – un proiect POCU 409, “Fii responsabilă de sănătatea ta – Integrarea HPV în screeningul primar”.

Ca o paranteză, utilă mi-aș permite să afirm, acest proiect etapa I este în acord cu ceea ce se întâmplă la nivel național și mondial. “Pentru că testul Babeș Papanicolau are o sensibilitate între 70-90%, putem spune că acest test la momentul actual ca tendință și metodă internațională nu este suficient, ca urmare prin proiectul pe care l-a făcut Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), cu Ministerul Sănătății și cu Institutul Oncologic Cluj-Napoca, au abordat integrarea HPV ca metodă de screening primar la nivel național”, explică dr. Uzun.

Acum, pentru continuarea și continuitatea proiectului din 2018, SCJU și UMSFT mai trebuie doar să semneze contractul.

“Noi suntem la etapa în care am fost evaluați și avem punctajul de admitere, am fost evaluați pe eligibilitate, pe partea administrativă și acum tehnico-financiar și putem să mergem la contractare. Mai avem două săptămâni în care trebuie să depunem toate documentele, ca să facem cât mai repede contractarea”, completează managerul de proiect.

Aproape 9 românce dintr-o 100.000 mor anual de cancer de col uterin

De ce este atât de important un asemenea proiect? Pentru că atunci când citim statisticile oficiale ne cam rușinăm să avem o mortalitate ridicată din cauza unei boli curabile.

“Anumite estimări efectuate în anul 2018 arată că cancerul de col uterin are o pondere de 8.6%, anume 3.308 cazuri, din totalul cazurilor noi de cancer. Din aceleași estimări, incidența stabilită a fost de 19,5 cazuri/100.000 femei, iar mortalitatea 8.9/100.000 de femei. Din nefericire, mortalitatea în țara noastră este de 3 ori mai mare decât media din zona europeană. Acestă problemă putând fi corectată folosind strategia optimă de combatare a acestei afecțiuni: vaccinarea și screeningul specific aplicate împreună https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer-de-col-uterin/”, ne explică dr. Uzun.

Ca să coborăm de pe locul fruntaș, nu vă spun o noutate, screeningul este una dintre soluțiile salvatoare, iar acest proiect presupune testarea a 170.200 de femei din toată Regiunea Centru. “Pornind de la UATM-R Centru care a funcționat pe toate cele șase județe – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vom face screening primar Babeș-Papanicolau la femeile cu vârsta între 25-29 de ani, iar de la vârsta de 30-64 de ani vom face detectarea HPV, screening prezent sau absent, are sau nu tulpină oncogenă. Pentru toate acestea vom avea dotarea cu aparatură de ultimă generație în cadrul proiectului. După obtinerea rezultatelor pozitive ale testului Babeș-Papanicolau sau a testului de detectare a HPV, vom avea un algoritm de diagnostic în care aceste cazuri (indiferent dacă femeia este asigurată, neasigurată, indiferent de statutul social sau economic dar este eligibilă pentru screeningul cancerului de col uterin) vor beneficia de investigatii suplimentare si tratament gratuit in cadrul proiectului”, a arătat managerul de proiect.

Testarea HPV înseamnă că detectează cele mai frecvente tulpini oncogene (n.a. care determină cancerul) 16 și 18.

Provocările proiectului

Este un proiect foarte provocator și din punctul de vedere al numărului de beneficiare. Pentru comparație, în șapte ani au fost efectuate, la nivelul Regiunii Centru, prin UATM-R , aproape 100.000 de testări, în condițiile unei finanțări discontinue, în timp ce în acest proiect care se va derula timp de 40 de luni vor fi testate 170.200 de femei, dintre care peste 50% populație vulnerabilă: femei cu familie monoparentală, fără loc de muncă, șomere, din mediul rural ș.a.

“Aparatele de testare HPV așa sunt setate încât vom avea în jur de 400 de teste pe zi obligatoriu în toată regiunea și care vor trebui să funcționeze opt ore pe zi minim”, subliniază dr. Uzun.

Testările vor fi efectuate în Centrul de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin care va fi amenajat și dotat de către spital în spațiul pus la dispoziție de către partenerul din proiect – UMFST Târgu Mureș. Tot acolo va funcționa și laboratorul HPV.

“Recoltarea propriu-zisă se va face prin flacoanele de citologie lichidă și va avea loc în toate spitalele din regiune care vor fi contractate. Pe modelul rețelelor de screening va trebui să refacem în cadrul proiectului structuri medicale cu care vom colabora pentru testarea femeilor. Recoltările le vor face medicii ginecologi și cei de planificare familială, avem în Regiune și câțiva medici de familie cu abilități foarte bune pentru recoltare, iar flacoanele de citologie vor fi trimise către laborator”, mi-a explicat dr. Cosmina Uzun.

În proiect este prevăzută și înființarea unui Call Center, în care personalul angajat va trimite scrisori de invitare la screening și vor programa cazurile depistate pozitive pentru investigatii suplimentare și tratament.

Beneficiarele vor fi selectate, în baza unui protocol de invitare deja funcțional din POCU etapa I. Mai precis, în proiect sunt prevăzute activități, multe locale, în care o echipă cu coordonatori județeni, o echipă de informare comunicare a UMFST și din personalul spitalului, plus mediatorii sanitari vor face caravane de screening, vor informa în primă fază și vor invita femeile, chiar și din poartă în poartă.

Optimistă, dr. Uzun consideră că în 6 luni – un an testarea va începe, iar timp de minim doi ani vor fi testări continue.

Beneficiile proiectului

De ce adresabilitatea este scăzută, iar incidența și mortalitatea ridicate? Pentru că ne lipsește educația și circuitele. Când vine vorba despre circuite, dr. Uzun explică: “femeia, dacă vine la screening, trebuie să beneficieze de toate serviciile până la capăt,pentru ca ea să aibă un beneficiu final al screeningului, să fie finalizate toate aceste cazuri, să poată beneficia de o colposcopie, de o cauterizare, de tot ceea ce înseamnă tratament inclusiv chirurgical, dacă e cazul. Și până acum finalizarea cazurilor a fost urmărită, dar acum vrem să o raportăm ca indicator, vrem să avem mai mult controlul și follow-up-ul femeilor pozitive și vrem să vedem în câți ani se remite leziunea, ce rezultate avem, să facem retestări”.

Dincolo de beneficiul direct al femeii care testată pozitiv are parte de tratament, se oprește progresia leziunii și își poate continua viața activă, proiectul poate oferi și date mult mai exacte, mai aplicate despre această boală în România.

“La sfârșit poate să fie considerată și o cercetare științifică medicală, pentru că, până la urmă, raportând toți indicatorii, din toate cele patru regiuni care au câștigat astfel de proiecte, INSP -ul va putea elabora un raport de țară pe ce înseamnă o incidență reală a cancerului de col în populație, pe județe, pe vârste și ce înseamnă o incidență sau o prezență a tulpinilor HPV raportat la diferite grupe de vârstă a populației feminine. Ar trebui să fie niște rezultate extraordinare”, adaugă dr. Cosmina Uzun.

În loc de final, să visăm

Când putem „visa” să părăsim acel prim loc deloc măgulitor? Dr. Cosmina Uzun recunoaște că atunci când vom avea programe de screening coerente, pe care să le înțeleagă toată lumea, să înțeleagă toată lumea de ce faci prevenire și să faci și tratamentul apoi. “Important este ca femeile să nu abandoneze lupta și ele nu o să abandoneze dacă totul este facil și se adresează ușor serviciilor de screening. Dacă tot sistemul sanitar este o săritură continuă peste zeci de obstacole, bineînțeles că la un moment dat te întrebi: sunt cu adevărat bolnav sau nu? Păi, nu sunt, deci mai poate suferi amânare și atunci prevenirea este abandonată”, crede aceasta.

Deși cunoaștem axioma că este mai ușor să previi decât să tratezi și să vindeci.

“Sumele sunt foarte mari, cele care se pot economisi dacă într-adevăr nu mai ajungem în tratamente oncologice, dar trebuie să ai o politică de sănătate publică coerentă în acest sens”, conchide managerul de proiect.

Poate, poate ne citesc și cei de sus…

Ligia VORO

