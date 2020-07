Antonia Vajnar, excelență dincolo de granițe

Share



Reușitele academice sunt întotdeauna un motiv de mândrie, demonstrând că tinerii motivați și dornici să învețe vor întâmpina succese oriunde ar merge în lume. În vârstă de 23 de ani, Antonia Vajnar este proaspăt absolventă a Universității din Birmingham, Marea Britanie, reușind performanța de a avea o lucrare de licență notată cu calificativul ,,first”. În interviul următor, tânăra absolventă a povestit despre experiența studierii la o universitate din Marea Britanie și a împărtășit planurile sale de viitor.

Reporter: Ce profil ai urmat în cadrul Universității din Birmingham?

Antonia Vajnar: Am ales să studiez Business Management și Comunicații, deoarece acest profil îmi oferea mai multe oportunități pe piața muncii. Încă din liceu, am fost interesată de tot ce înseamnă afaceri, media, resurse umane, însă nu eram sigură care dintre aceste domenii mi s-ar potrivi cel mai bine. Alegând acest profil am avut posibilitatea de a le studia pe toate.

Rep.: Ce te-a determinat să alegi o universitate din străinătate și nu una din țară?

A.V.: La doar 14 ani, am divulgat jurnalului meu personal, pe care l-am redescoperit în această vară, dorința de a deveni ,,celebră” în Marea Britanie, neștiind că viața mă va îndruma exact în această direcție. Când eram în clasa a noua, la Colegiul Național ,,Unirea” am avut oportunitatea de a cunoaște elevi de clasa a 12-a care urmau să aplice la universități din străinătate, discutând cu ei atât despre aspectele pozitive, cât și despre cele negative ale plecării lor, descoperind ulterior că îmi doresc să urmez același drum, deoarece consideram că o educație primită în străinătate mă va pregăti mult mai bine pentru ceea ce urmează după absolvire.

Rep.: Cum se desfășoară cursurile în străinătate? Dar sesiunile? Se pune mai mult accentul pe teorie sau pe partea practică?

A.V.: În Anglia, cursurile și sesiunile se desfășoară diferit la fiecare universitate, dar toate se axează atât pe partea teoretică, cât și pe partea practică. La Universitatea din Birmingham am avut trei semestre în fiecare an: primul semestru până la vacanța de Crăciun, al doilea până la vacanța de Paște, iar al treilea reprezenta sesiunea de examene. Timp de doi ani am urmat acest program, după care am avut opțiunea de a continua cu anul trei, sau de a întrerupe studiile pentru un an de practică. Eu mi-am dorit să acumulez experiență în domeniul resurselor umane, iar după numeroase interviuri nereușite, am fost în final recrutată în echipa companiei britanice de automobile, Bentley Motors, timp de un an, după care m-am reîntors la facultate pentru a-mi finaliza studiile.

Rep.: Consideri că învățământul în străinătate este diferit de cel din România? În ce măsură?

A.V.: Răspunsul este categoric da. Pe lângă faptul că universitățile sunt mult mai bine dotate și mult mai moderne, ei sunt preocupați ca toți studenții să primească ajutorul necesar atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Pe parcursul celor patru ani de studiu, fiecare student beneficiază de un tutore, care le stă oricând la dispoziție, având rolul să îi îndrume, să îi asculte și să le răspundă la întrebări, asemenea unui psiholog personal. Un alt lucru important este că universitatea oferă studenților o multitudine de training-uri și cursuri motivaționale care îi pregătește pentru viața de după facultate. Profesorii universitari m-au învățat ,,trucurile” unui CV de succes și ale unui interviu, astfel încât după absolvire, știam cum să mă pregătesc și cum să excelez în căutarea unui job.

Rep.: Care este titlul lucrării tale de licență? Cum a decurs redactarea acesteia și ce te-a inspirat?

A.V.: Lucrarea mea se intitulează ,,Drumul către succes în Business:Perspectiva Mileniului asupra Comunicațiilor Interne”. Lucrarea se axează pe examinarea așteptărilor pe care noii angajați, cu vârste cuprinse între 20 – 30 de ani, le au de la locul de muncă. Ideea își are originile în anul de practică, atunci când am observat că mulți manageri nu mai alocă destul timp pentru instruirea și pregătirea tinerilor. Astfel, am vrut să descopăr ce anume îi motivează pe tinerii de azi, cum își doresc să comunice cu liderii lor și ce fel de informații consideră că sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de zi cu zi. Am început să redactez lucrarea în luna septembrie și a durat aproximativ șapte luni, perioadă în care m-am documentat mult din studiile deja existente, am intervievat 10 persoane intrate recent pe piața muncii, iar apoi am analizat informațiile, ajungând la concluzii benefice companiilor din zilele noastre.

Rep.: Care consideri că a fost cea mai mare provocare a studierii în străinătate?

A.V.: Consider că cea mai mare provocare a fost îndepărtarea de casă, deoarece știam că indiferent de gravitatea problemelor care puteau să apară, va trebui să mă descurc singură.

Rep.: A fost vreun moment în toți acești ani în care te-ai gândit să renunți și să te întorci acasă?

A.V.: Da, în primele două luni de facultate. După plecare părinților mei din Anglia, m-am trezit într-o lume necunoscută și m-a cuprins un sentiment profund de singurătate, neștiind dacă o voi putea duce la capăt. Privind înapoi, sunt recunoscătoare părinților că în acele momente grele, nu au cedat și nu m-au adus acasă, ci mi-au insuflat credința că sunt mai puternică decât credeam.

Rep.: Cum este viața de student în Anglia?

A.V.: Într-un singur cuvânt ,,captivantă”. Este o experiență unică, care te schimbă și te maturizează incredibil. Primul an de studenție este dedicat acomodării tale cu noua cultură și cu noul sistem educativ. Este momentul în care îți faci prieteni noi și te implici în societățile universitare, urmând ca din anii următori, studiul să devină mai serios, necesitând multă maturitate, perseverență și numeroase ore de studiu petrecute la bibliotecă.

Rep.: Ce te-a motivat cel mai mult pe parcursul anilor de studiu?

A.V.: Mi-am dorit ca părinții să fie mândri de mine, dar cred că cel mai mult m-a motivat dorința personală de a-mi construi o carieră de succes. Am fost mereu o persoană ambițioasă, muncitoare și determinată, învățând de mic copil că trebuie să muncești din greu pentru a-ți clădi cariera și viața la care visezi.

Rep.: Cum a afectat pandemia ultimul an de studiu pentru tine?

A.V.: A fost un an de studiu atipic. În luna martie m-am întors acasă gândindu-mă că voi petrece 2-3 săptămâni alături de familia mea, după care mă voi întoarce în Anglia pentru a absolvi facultatea în mod tradițional. Dar, patru luni mai târziu încă sunt acasă, fără a beneficia de tradițiile de care absolvenții anilor precedenți au avut parte, precum o ceremonie de absolvire, oportunitatea de a ne strânge prietenii în brațe sau de a ne lua la revedere de la anii de studenție așa cum se cuvine. Din punct de vedere al studiului, pandemia nu a adus mari schimbări, deoarece universitatea funcționa pe sistem online și până acum.

Rep.: Vei dori să te întorci în țară sau vei rămâne în Anglia? De ce?

A.V.: Îmi doresc să rămân în Anglia, deoarece consider că voi avea mai multe oportunități de dezvoltare acolo. De asemenea, urmează să mă mult la Londra, deoarece am reușit să obțin un post încă de dinaintea pandemiei, la o companie de consultanță în recrutări, urmând să încep din luna septembrie.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale? Ce te pasionează?

A.V.: Îmi place foarte mult să citesc cărți despre autodezvoltare și spiritualitate, deoarece consider că este important să știm cine suntem și ce anume ne dorim de la viață, lucru care nu este posibil fără un nivel ridicat de autocunoaștere. Pe lângă asta, ador să schiez, acesta este și va rămâne sportul meu preferat.

Rep.: Un sfat pentru viitorii absolvenți de liceu care optează pentru o facultate în Anglia.

A.V.: Sfatul meu este să fie cât mai sociabili, să aibă încredere în ei și să pășească în afara zonei lor de confort. Un alt lucru important este dezvoltarea relațiilor umane, să cunoască oameni care pot tranforma o țară străină în a doua lor casă, oameni de care le va fi dor când se reîntorc în țară și care îi vor sprijini necondiționat.

A consemnat Andreea ȚIȚIU