Noah – O bere cu poveste

Share



În cadrul Târgului Cetății, eveniment desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute pe Bulevardul Cetății din Târgu Mureș, standul care s-a făcut remarcat prin emoție și pasiune este cel al Berii Noah, fiind constant înconjurat de oameni minunați. De departe, participanților la târg, și în special iubitorilor de animale le sunt atrase privirile de steagul care surprinde zâmbetul și trăsăturile calde ale lui Noah, un câine din rasa Golden Retriever, a cărui sprijin a schimbat viața omului său pentru totdeauna. Deși fizic nu a fost prezent, Noah a insuflat o stare de liniște tuturor celor care s-au apropiat de standul său, oferind o atmosferă ,,ca acasă”. În interviul următor, Călin Ignat, fondatorul primei fabrici de bere artizanală din Târgu Mureș, pe care a numit-o Noah, a oferit mai multe detalii cu privire la transformarea unei pasiuni într-o afacere.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră și despre afacerea pe care o aveți.

Călin Ignat: Numele meu este Călin Ignat, sunt proprietarul, berarul, livratorul și uneori femeia de serviciu a primei fabrici de bere artizanală din Târgu Mureș – Bere Noah. Deși e nevoie și de un suport finaciar pentru ca această afacere să continue, prefer să mă refer la aceasta ca la pasiunea mea, și nu ca la afacerea mea.

Rep.: Ce v-a determinat să începeți această afacere?

C.I.: Această afacere presupune continuarea pasiunii mele pentru berea artizanală. Fiind pasionat de ceva timp de berile artizanale, m-a acaparat curiozitatea de a afla cum se produce berea. Prin urmare, am început să fac primele beri din kit-uri de bere, ce presupuneau niște conserve concentrate, care trebuiau să fie diluate în apă, să fie adăugată drojdie, iar mai apoi urma procesul de fermentare. Făcând acest lucru, am devenit și mai curios și dornic să îmi prepar propriile rețete și astfel am investit într-un utilaj de 21 de litri și accesorii de făcut bere acasă. Făceam berea în bucătăria părinților, iar una dintre camere am transformat-o în depozit și spațiu de fermentare. La evenimente prietenii mă rugau să le fac bere, și astfel, în urmă cu patru ani, am început să fac actele pentru ceea ce urma să devină prima fabrică de bere artizanală din Târgu Mureș.

Rep.: Ce fel de produse oferiți?

C.I.: Există două categorii de bere: Lager și Ale, diferența dintre ele constând în drojdia folosită și temperatura de fermentare. Lager-ul este o bere nouă, apărută la finalul secolului al XIX-lea, iar Ale-ul este un stil de bere de pe vremea sumerienilor. Noi facem bere Ale, care este mult mai intensă și mai aromată decât lager-ul, fiind și mai costisitoare, deoarece se folosește mult mai mult hamei decât la o bere lager. Fermentația și maturarea berilor este de minim 28 de zile, dar poate ajunge și la 5 luni, în cazul berilor negre de tip Imperial Stout.

Rep.: Care este povestea din spatele numelui Noah?

C.I.: Noah a fost câinele meu, un Golden Retriever care și-a pus amprenta foarte puternic pe viața mea. Voiam foarte mult ca numele să însemne ceva pentru mine și să reflecte pasiunea și loialitatea mea pentru bere. Legătura dintre mine și Noah era foarte puternică, eram nedespărțiți și mă însoțea mereu la părinții mei, făcând berea împreună. Astfel, am decis ca numele berii să fie Noah, pentru că în acest fel etichetele scoase pe piață au o poveste în spate și înseamnă ceva pentru mine. Aș putea spune că berea este pentru oameni, dar brand-ul și etichetele sunt pentru mine, prin faptul că numind brand-ul Noah, acest lucru ne amintește mereu de începuturi și ne obligă să nu facem niciun fel de compromis cu produsele noastre.

Rep.: Prin ce vă diferențiați de alte firme de bere?

C.I.: Consider că doar cei care ne consumă berile pot spune prin ce suntem diferiți. Suntem o fabrică de bere artizanală, care are un brand inspirat dintr-o poveste reală. Pentru noi, oamenii care ne consumă berile nu sunt clienți, ci sunt ,,Prietenii lui Noah”, sau ,,Friends of Noah”, acesta fiind termenul pe care îl folosim mai des și probabil acest sentiment pe care îl împărtășim cu toții ne face diferiți.

Rep.: Care este diferența dintre o bere artizanală și una industrială?

C.I.: Berea artizanală nu este neapărat mai bună decât cea industrială. Diferența este că berile industriale folosesc enzime de fermentare pentru a grăbi procesul, pe când berea artizanală are fermentație naturală și conține doar ingrediente naturale.

Rep.: Care a fost cea mai mare provocare din perioada înființării fabricii și cum i-ați făcut față?

C.I.: Avem parte de provocări zilnic, dar probabil cea mai mare provocare a fost la început, când după doi ani de așteptare în care am obținut autorizațiile de funcționare, am avut trei șarje ratate din cauza unor erori tehnice. A fost un moment dureros, dar numele Noah și tot ce înseamnă el pentru noi ne-a oferit puterea necesară pentru a merge mai departe.

Rep.: Care este secretul mulțumirii clientului în acest tip de afacere?

C.I.: Nu credem în secrete pentru a mulțumi clienții, ci îi tratăm ca și cum am fi cu toții prieteni, pentru că Berea Noah nu există fără prietenii ei. Este o bere cu suflet, iar sufletul ei reprezintă fiecare persoană care a cumpărat berea sau care a vorbit frumos despre ea cuiva. Suntem mândri că am putut înființa această fabrică în Târgu Mureș și ne bucurăm de susținerea constantă a târgumureșenilor.

Rep.: Care e mesajul pe care doriți să îl transmiteți prin ceea ce faceți?

C.I.: Mesajul nostru este prietenia, deoarece berea este un motiv de a lega prietenii, amintiri și clipe frumoase. Berea artizanală atrage numeroși oameni frumoși, diferiți și este o plăcere să te afli printre ei, iar la fiecare eveniment organizat întâlnim oameni cu o energie pozitivă care sunt ,,Friends of Noah”.

Rep.: Unde pot găsi doritorii berea Noah?

C.I.: Berea Noah se poate găsi la magazinele de profil precum White Horse, de pe strada Călărași, magazinul Top Drinks de pe strada Bolyai, magazinul Locale din Piața 7 noiembrie, dar și la restaurante: La Teo, Petry Bistro Grill&Wine, Osteria del Dottore, Bear King și J’ai Bistrot.

A consemnat Andreea ȚIȚIU