Raul Petrică Purcea: ,,Am ţintit sus şi am reuşit”

Raul Petrică Purcea este absolvent al Şcolii Gimnaziale „Ion Dacian” Saschiz, satul Mihai Viteazu, care ne va prezenta în interviul următor detaliile privitoare la procesul de atingere a performanței sale școlare.

Reporter: Cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Raul Petrică Purcea: Consider că sunt un elev ambiţios ,descurcăreţ, sociabil, vesel şi prietenos. Am ţintit sus şi am reuşit.

Rep.: Care a fost media pe cei 4 ani cu care ai promovat, dar rezultatul la evaluarea națională?

R.P.P.: Media claselor V-VIII a fost 9,87. La Evaluarea Naţională am obţinut 9,30 la limba şi literatura română şi 8.40 la matematică, media finală fiind 8.85.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

R.P.P.: Cheia succesului este munca, munca şi iar munca, sprijinul părinţilor şi al dascălilor, nădejdea în Dumnezeu.

Rep.: . Cum te-a influențat faptul că mama ta este profesoară?

R.P.P.: Sigur că m-a influenţat pozitiv. Cu răbdare şi iubire m-a sfătuit, m-a sprijinit şi m-a încurajat . Mă consider norocos să fiu copil de dascăl.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a VIII-a?

R.P.P.: Generaţiilor viitoare le urez mult succes şi îi îndemn să înveţe, să asculte de părinţi şi profesori, să fie ambiţioşi , perseverenţi şi să-şi urmeze pasiunile.

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

R.P.P.: În viitor voi studia la Colegiul Naţional Militar „ Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa. Doresc să urmez şi cursurile unei Academii Militare.

Rep.: Ai învățat pentru nota în sine sau strict pentru dezvoltarea ta personală?

R.P.P.: Deşi notele pe care le primeşti ca răsplată a muncii depuse sunt importante pentru orice elev, am învăţat pentru că: „ învăţătura e cea mai de preţ comoară”.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la o notă ca și a ta?

R.P.P.: Pentru a obţine rezultate bune trebuie să înveţi continuu, să te pregăteşti zilnic pentru şcoală, dar şi să ai alături de tine persoane care să te susţină, să te îndrume. Mulţumesc pe această cale colectivului de dascăli ai Şcolii Gimnaziale „Ion Dacian” Saschiz şi părinţilor mei.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

R.P.P.: Învăţ pentru a-mi îndeplini visul!

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN