„Sânge din Reghinul MEU”, la ediția a IV-a

Asociația ”Our Lifetime” se pregătește pentru o nouă acțiune de donare de sânge, care va avea loc marți, 28 iulie, în intervalul 8:30 – 12:30. Ineditul celei de a IV-a ediții a acțiunii ”Sânge din Reghinul MEU” este dat de locație, ea fiind în aer liber, mai exact în parcarea din fața centrului de informare turistică a Municipiului Reghin. „Noi suntem săptămânal în discuții cu DSP-ul, Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tg. Mureș și partenerii ce s-au implicat de-a lungul timpului încă dinainte de 15 iunie, cu prima relaxare a măsurilor. Am fost foarte triști când nu ni s-a autorizat desfășurarea în locația cu care v-am obișnuit, Sala Lex Aly Gym, dar nu am vrut să renunțăm. Dar nu vă îngrijorați, pentru că de îndată ce ni se permite, reluăm acțiunile în acel cadru. Soluția temporară am găsit-o. Autobuzul special pus la dispoziție de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Tîrgu Mureș. Pentru a fi de succes acțiunea, avem nevoie de disciplina celor ce se înscriu, respectul pentru aproapele tău și respectarea măsurilor impuse, organizare foarte atentă și respectarea programărilor, înțelegere maximă pentru cazul în care din SUPER EROI, vor avea nevoie de timp de refacere (pentru cei cărora poate li se va face rău)”, a precizat Fărcaș Mihai Dan, Asociația ”Our Life”.

Ce aveți de făcut?

Trebuie completat formularul și selectat intervalul orar în care doriți să vă prezentați (https://www.ourlifetime.org/event/sange-din-reghinul-meu-iv/), lăsat numărul de telefon pentru cazurile ce necesită reorganizare – comunicare informații actualizate.

Excepții pot apărea în ce privește organizarea acțiunii sunt în caz de vreme nefavorabilă, contraindicații de la DSP, dispoziții de la Centru Regional, dispoziții de la Guvern, privind măsuri și organizarea de evenimente. În aceste cazuri, organizatorii vor notifica pe SMS pe toată lumea care s-a înscris.