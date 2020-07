Proiecție de film la Uzina Foto

Share



În această seară, ora 22, in curtea fostei uzine Foto din Tîrgu Mureș ( str. Plopilor, nr. 12) puteți viziona filmul Billion-StarHotel, eveniment organizat de ART & The City – Tîrgu-Mureș şi M2 Marketing Agency. Publicul va putea (re)vedea tragicomedia fantastică, regizată de Alecs Năstoiu și produsă la Tîrgu Mureș de Ovidiu Vasu.Pelicula a fost prezentă in cinematografele din România în anul 2016 și a acumulat 53 de prezențe în festivaluri din întreaga lume, acumulând 19 premii.

Premiera a avut loc în data de 15 decembrie 2015 la Hollywood USA în cadrul Golden Film Awards la Hollywood IFF, unde a câștigat premiul pentru cel mai bun film strain.

Spațiul unde va putea fi vizionat filmul dispune de un ponton de lemn, hamace, o terasa în aer liber cu bar, un FOOD Truck cu preparate gustoase, jocuri de societate și activități sportive cum ar fi: table, sah, cărți, remi, puzzle, badminton, tenis, tir cu arcul, ping-pong si alte jocuri puse la dispoziția clienților gratuit. Prețul biletului de intrare este de 10 lei. Spectatorii sunt rugați să respecte regulile și măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19.