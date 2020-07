Drum lin spre cer Romeo Todea

Share



Ne despartim cu durere in sulfet de colegul nostru Romeo Todea, Romi cum il alintau prietenii si colegii, care a plecat dintre noi atat de subit si de tragic. Cei care l-au cunoscut stiu ca Romi a fost un om bun si drept, care si-a croit drumul in viata prin munca, credinta in Dumnezeu si onestitate.

Suntem alaturi de familia indurerata si mai ales de mama care si-a pierdut unicul fiu si sotia care si-a pierdut sotul drag.

Dumnezeu sa il calauzeasca cu ingerii lui catre Gradinile Raiului!

Odihna usoara Romi!

Cei care doresc sa il insoteasca pe ultimul drum pot sa o faca duminica 26.07.2020, la ora 13:00, la cimitirul din Livezeni.

Colegii de la Liceul Bolyai Farkas din Targu Mures, promotia 1998-2002