Artiștii plastici mureșeni sar în apărarea atelierelor de pe strada Bolyai nr.5

Share



Filiala Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România aduce la cunoștința publicului intenția Consiliul Local al municipiului Tîrgu. Mureș de a ceda în urma unui schimb cu Consiliul Curatorial Reformat din Tîrgu Mureș, al edificiului din strada Bolyai nr.5, monument istoric și patrimonial, unde funcționează de 40 de ani atelierele de creație a peste 23 de artiști vizuali membrii UAP.

„Suntem de părere și susținem cu tărie că acest lăcaș, leagănul multor opere de artă trebuie să rămână un așezământ cultural sub forma actuală, în beneficiul mureșenilor și nu numai”, afirmă Mana Bucur președinta filialei Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România care a înaintat o scrisoare conducerii Municipalității Tîrgu Mureș pe care o redăm în întregime:

„Stimate domnule primar, stimați domni viceprimari și consilieri ai municipiului Tîrgu Mureș,

Sunt Mana Bucur artist vizual și mă adresez dv-stră în calitate de președinte al Filialei Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici Profesioniști din România ce însumează peste 110 membrii din tot județul Mureș.

Am aflat cu tristețe și stupoare despre proiectul ce urmează să-l discutați în ședința de azi privitor la un viitor schimb între două edificii, una dintre ele privindu-ne direct pe noi căci găzduiește locul de creație a 23 de artiști plastici, ateliere de creție ce funcționează de 40 de ani. În anul 1980 în plină dictatură comunistă un grup de artiști mureșeni au înaintat o cerere către conducerea de atunci în persoana lui Nicolae Veres pentru repartizarea unor spații de creație. Cererea a fost aprobată iar clădirea patrimonială Bolyai 5 a fost dată în folosință artiștilor plastici și de atunci pînă azi a funcționat și funcționează ca așezământ cultural, găzduind ateliere de creație pentru artiști plastici profesioniști, toți membrii UAP. În decursul celor 40 de ani în atelierele din str. Bolyai nr.5 și-au desfășurat activitatea de creație mulți artiști cunoscuți dintre care amintim pe KEMÉNY ÁRPÁD, FENEȘ ROMULUS, SIMON ENDRE, DATU VICTOR, BALÁZS IMRE, HALLER JÓZSEF, ADRIAN CHIRA și dintre cei actuali MUREȘAN GHEORGHE, ȘULEA IOAN, MARIANA ȘERBAN, NAGY DALMA, LUCIA CĂLINESCU și lista poate continua pînă la cifra de 23. Toate atelierele au fost amenajate corespunzător actului de creație din bani proprii și contractele au fost reînnoite pentru încă doi ani. Totodată în incinta edificiului au avut loc evenimente culturale memorabile:

Galeria “PIVNIȚA”, cu acțiunea “Interartist”, “GALERIA B” acțiuni expoziționale permanente, Noaptea muzeelor, Atelierele deschise. Pe lîngă faptul că este clădire patrimonială ea este încărcată de multă istorie, fostă prefectură a orașului aici a fost condamnată una din ultimele vrăjitoare din Europa asfel exploatînd acest dat istoric am inființat “ARDEREA VRĂJITOAREI” acțiune culturală expozițională, happening și ardere raku, desfășurată anual ce are un impact însemnat asupra publicului. Am precizat toate aceste lucruri pentru a vă atrage atenția asupra nedreptății pe care urmează să o faceți, căci o clădire nu poate fi judecată ca ceva gol de conținut, în timp ea primește personalitate prin ceeace se întîmplă în ea… păstrînd proporțiile o putem considera și pe aceasta una dintre emblemele culturale ale orașului nostru cîștigată și datorită artiștilor mureșeni. La urma urmei gîndiți-vă ce lăsăm moștenire urmașilor noștrii, CULTURA, produsele ei , lăsați-ne aceste spații ca să putem să le creem.

În încheiere trebuie să vă aduc la cunoștință faptul că UAP beneficiază de atributul de utilitate publică conferit prin Decretul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române, pentru recunoașterea acestei instituții constituită legal în baza Decretului nr. 343/1949, în prezent abrogat prin Decretul nr. 294/1954, completat și modificat potrivit dispozițiilor Decretului nr. 333/1958, ce a asigurat constituirea bazei materiale a acesteia.

UAP este totodată membru fondator ANUC și membru AIAP două organizații puternice naționale, respectiv internaționale.

V-am adresat aceste cuvinte pentru a invoca o judecată dreaptă și de a vă ruga să fiți alături de cei care produc frumosul, avem nevoie stringentă de susținere, cultura fără susținere capitulează, sper că nu vrea nimeni asta. Mulțumesc!”