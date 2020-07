Se lucrează intens la traseul mureșean al Văii Transilvanica

Share



Potrivit reprezentanților Tășuleasa Social, se lucrează intens la amenajarea traseului Via Transilvanica, care prinde contur tot mai puternic în zona județului Mureș. S-a reușit în cursul acestei săptămâni străbaterea zonei muntoase a tronsonului Mureș, din Valea Gurghiului catre Sovata, „În cursul zilei de miercuri am trecut zona muntoasă a tronsonului Mureș, din Valea Gurghiului catre Sovata. Nu a fost o zi tocmai ușoara, dar tot am reușit să montăm stâlpi indicatori pe o distanță de 42 de kilometri. ”, a fost mesajul postat pe Facebook de reprezentanții Tășuleasa Social. Amenajarea traseului a continuat cu alți 140 de kilometri, în cursul ultimelor zile.

„Să parcurgi un traseu de lungă distanță este o realizare demnă de superlative. Nu reprezintă doar pricepere atletică, determinare și experiență în natură ci și devotament și dăruire pentru magia drumului. Asta susțin miile de oameni care au parcurs deja celebrul Pacific Crest Trail. De la începuturile timide din anii 1920 până la hotărârea președintelui Lyndon B. Johnson de a-l creea oficial, traseul a ajuns să se întindă pe mai mult de 4000 de kilometri, trecând prin peisajul coastei de vest a Americii de Nord. Alături de Appalachian Trail, fratele său din est, și de El Camino de Santiago, a fost și este în continuare o inspirație pentru drumul nostru. Pe Via Transilvanica se lucrează în continuare intens. Am înaintat cu stâlpi indicatori pe încă 140 de kilometri. Voluntarii lucrează cu entuziasm și nu se gândesc să se oprească până în comuna Daneș. Efortul de peste zi este foarte mare, iar nopțile ne fac să visăm că Via Transilvanica noastră va fi la fel de cunoscută ca și suratele ei mai mari”, au postat pe pagina lor de Facebook cei de la Tășuleasa Social.