Comuna Ideciu de Jos, în plin proces de dezvoltare

Share



Comuna Ideciu de Jos nu duce lipsă de viziune, dacă e să ne referim la proiectele de dezvoltare concepute de primarul Lucian Feier. Despre această frumoasă perspectivă puteți afla tocmai de la edilul comunei Ideciu de Jos în interviul pe care ni l-a acordat.

Reporter: Care sunt proiectele la zi în cadrul comunei?

Lucian Feier: Avem trei proiecte, două dintre ele au în vedere modernizarea străzilor, în urma cărora toate ulițele din Ideciu de Jos, Ideciu de Sus și o parte din străzile din Deleni vor fi reabilitate. Un proiect este derulat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II, „Modernizare străzi în comuna Ideciu de Jos, jud. Mureș”, în valoare de 5,974,716.00 lei, iar alt proiect este prin AFIR, pe Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în valoare de 5 milioane lei. Prin aceste două proiecte vor fi modernizate aproximativ 12 kilometri de străzi de pe raza comunei. Din păcate, în satul Deleni avem o mică problemă, mai exact două străzi unde suntem în proces. Sperăm ca acest proces să se termine favorabil pentru noi, astfel încât să putem rezolva și acest sat în ce privește asfaltarea lor. Urmează să depunem un proiect pentru o finanțare în ce privește reabilitarea drumului de legătură Ideciu de Jos-Deleni, precum și pentru cele două străzi de care am amintit care nu au fost introduse în proiect.

Rep.: Ce alte alte proiecte mai aveți la nivel de comună?

Lucian Feier: Avem un proiect pentru introducerea apei potabile în satul Deleni, astfel că în cel mai scurt timp vor putea fi făcute racordurile pentru populație, cu acordul constructorului. Acest proiect, „Extinderea rețelei de alimentare cu apă comuna Ideciu de Jos sat Deleni” se derulează tot prin PNDL II și are o valoare de 1.427.486 lei. Este un proiect început încă din anul 2018. Mai sunt de pus la punct doar câteva detalii, lucrarea fiind finalizată în proporție de 90%. În satele Ideciu de Jos și Ideciu de Sus există apă, doar Deleniul a fost până acum văduvit de acest aspect important care va fi rezolvat în cursul acestui an. Pentru satul Deleni, introducerea apei a fost una din prioritățile mele ca primar și iată că, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am reușit acest lucru.

Rep.: Cum vă îngrijiți de generația de mâine?

Lucian Feier: Avem un proiect care momentan se află în faza de licitație a lucrării, respectiv construirea unei grădinițe cu program prelungit și o creșă în localitatea Ideciu de Jos, cu două grupe a câte 20 de copii și o grupă pentru creșă a câte 10 copii. Această nouă investiție va fi construită lângă școala din localitate. Investiția este finanțată prin Programul Operațional Regional, valoarea ei fiind de 1,8 milioane lei. Sper ca licitația să decurgă bine, să putem, în cursul acestui an, să începem lucrările. Ne axăm cu precădere pe generațiile viitoare prin astfel de investiții. La fel și în ce privește școala din Ideciu de Jos care momentan nu ne aparține. Sperăm ca în acest an să putem să o achiziționăm și în regim de urgență să o introducem într-un proiect de reabiltare și modernizare. Din cauza procesului care a avut loc și care a durat vreme de 4 ani ne-a fost imposibil să putem face investiții la școală, nefiind proprietari pe clădire.

Rep.: Ideciu este cunoscut în special datorită Băilor Sărate. Cum vă îngrijiți de acestea?

Lucian Feier: În fiecare an încercăm să aducem cât mai multe îmbunătățiri la Băile Sărate de la Ideciu, să avem cele mai bune condiții pentru vizitatori. Prin prisma numărului celor care trec pragul băilor cred că am reușit să-i mulțumim prin aceste măsuri pe care le-am luat. Facem remedieri în fiecare an astfel încât să creem condiții cât mai bune, dar trebuie să trecem și la pasul următor. Printr-o sursă de finanțare sperăm să putem realiza o bază de tratament care să fie funcțională și pe timp de iarnă. Este un vis de-al meu, iar în cazul în care voi mai fi primar în următorul mandat să pot să-l duc la îndeplinire. Având în vedere că Ideciu este o comună cu profil turistic, acest aspect este unul din lucrurile prioritare pentru comună și pentru cetățeni.

Rep.: Ce proiecte aveți în plan pentru perioada următoare?

Lucian Feier:Îmi doresc continuarea lucrărilor de renovare la Căminul Cultural din Deleni, în ce privește exteriorul, intreriorul fiind rezolvat în cursul anului trecut. De asemenea, la căminul cultural din Ideciu de Sus dorim să renovăm exteriorul, să punem la punct bucătăria, lucru valabil și la cel din Deleni.

La Ideciu de Jos, dorim să achiziționăm căminul cultural care momentan aparține Bisericii Evanghelice. Nu este proprietatea noastră, de aceea arată așa cum arată. Același lucru se întâmplă și la școala din Ideciu de Jos, dacă, în interior, lucrurile se prezintă bine, exteriorul lasă mult de dorit. Tot pentru perioada următoare, îmi doresc construirea unui dispensar medical nou în comună, modernizarea drumurilor rămase nerezolvate, construirea unui teren sintetic, îmbunătățirea spațiilor de joacă, crearea bazei de tratamemt și recuperare. Suntem deschiși la orice sursă de finanțare care să genereze investiții în comuna noastră.

Rep.: Sunteți mulțumit de ce ați făcut în acești ultimi patru ani?

Lucian Feier: Tragem oarecum o linie la acești patru ani de mandat și mă pot declara mulțumit de realizările făcute în comuna Ideciu de Jos. Sunt mulțumit de faptul că și în satul Deleni am reușit să construim o capelă. De asemenea, în toată comuna am reușit să montăm un sistem video de supraveghere. O bucurie foarte mare pentru mine este că, după o perioadă de aproximativ 15 ani, am reușit să reunim grupurile de dansuri populare, cei noi cu cei mai vechi, în cadrul Ansamblului „Zestrea Ideciului”, un lucru minunat din punctul meu de vedere care va pune în valoare tradițiile, cântecul și jocul popular. Voi susține astfel de demersuri artistice, deoarece nu trebuie să uităm niciodată tradițiile, obiceiurile noastre românești de care părinții și bunicii noștri au fost extrem de mândri și le-au purtat cu mare cinste. Avem în plan multe investiții, sper din tot sufletul ca sursele de finanțare care vor fi în perioada următoare să ne fie favorabile. Am o viziune despre cum trebuie să arate această comună. Dacă va fi continuitate și susținere din partea cetățenilor, cu siguranță vom putea realiza foarte multe. Comuna Ideciu de Jos se află la începutul unui proces de dezvoltare care să ducă la condițiile de trai pe care le visăm cu toții. Suntem pe un drum bun și sper ca acest drum să pot să-l continui, bineînțeles cu acordul cetățenilor.

A consemnat Alin ZAHARIE