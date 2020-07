Președinte nou la PLUS Mureș

Share



Filiala Mureș a PLUS are de duminică, 26 iulie un nou președinte și un nou Biroul Județean. În condițiile în care actualul context recomandă restrângerea la minim a contactelor sociale, alegerile au avut loc în cadrul unei Convenții Județene mai puțin convenționale, respectiv prin vot electronic.

Noul președinte al Filialei Plus Mureș este Ștefana Roman, până de curând coordonator regional al regiunii Centru. Aceasta va face echipă cu Alexandru Mureșan – secretar general; Andreea Cârje – trezorier; Sămărghițan Iulia Cristina – responsabil comunicare; Irina Maria Sorescu Vasile – responsabil pentru strângerea de fonduri, precum și cu László Hermanovski – responsabil campanii, Ana Herman – responsabil Politici Publice, László Loránd – Responsabil Organizare și Ioana Maria Filip, în calitate de responsabil Resurse Umane și Dezvoltare Organizațională.

Proiecte de viitor

Echipa condusă de Ștefana Roman a câștigat susținerea colegilor din partid printr-un program menit să crească filiala județeană atât cantitativ, cât și calitativ. ”Pe lângă creșterea filialei, ne-am propus să atragem și un număr cât mai mare de donații pentru a putea susține candidații proprii în campania pentru alegerile locale din această toamnă. Precum știți, PLUS nu este deocamdată partid parlamentar, fiind astfel nevoit să se întrețină din fonduri proprii, respectiv din cotizațiile membrilor, și din donațiile ocazionale, pentru care suntem recunoscători”, a declarat Ștefana Roman, imediat după aflarea rezultatului alegerilor interne. Membră a Alianței USR PLUS, filiala Mureș a PLUS se află în fazele finale ale negocierilor cu partenerul de alianță, USR Mureș. Cu toate acestea, sunt stabilite deja listele finale într-o serie de localități, PLUS având deocamdată candidați desemnați la funcțiile de primari ai comunelor Ceuașu de Câmpie și Cucerdea, precum și o serie de candidați la funcțiile de consilieri locali și județeni.

Ștefana Roman este născută în Târgu-Mureș, în anul 1989. A absolvit la secția de științe sociale a Colegiului ”Unirea”, iar ulterior USAMV București, specializarea inginerie geodezică. În prezent, conduce propria firmă de topografie. În ce privește filiala Mureș a PLUS, aceasta numără 276 de membri.

Edith VEREȘ