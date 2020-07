Concert cameral în curtea Bibliotecii Teleki

Share



Curtea Bibliotecii Teleki (Str.Bolyai nr.17) va găzdui în această seară (ora 19) recitalul susținut de Formația de percuție a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. Badi Miklós, Gombócz Avar, Poroșnicu Sabin, Vîntur Anton-Marcelin și Ciprian Ionuț Ciulei (invitat) vor intepreta compoziții semnate de D.Levitan: Variations on a Ghanian Theme, B.Oszkár: Eight Trios, S.Fink: Zulu Welcome, N.Zivkovic: Trio per uno, S.Fink: Ate logo, P.Loug: Strange Loops și Masayoshi Sugiura: Hrdaya.