Concert Neumarkt Brass Qvintet la Festivalul Roman 8 R

Formația Neumarkt Brass Qvintet va susține sâmbătă, 1 august, ora 14, un concert cameral estival în curtea Teatrului Sură din Călugăreni. Evenimentul este inclus în cadrul ediției din acest an a Festivalului Roman 8R. Ambrus László, trompetă, Ciprian Chiţimia, trompetă, Radu Gavril, corn, Fábián András, trombon, Cosmin Boţan, tubă, alături de invitatul special, Gombocz Avar, percuție, vor interpreta pagini muzicale din creația compozitorilor H. Berlioz: Marș ungar, W. A. Mozart: Mica serenadă, F. Lehár: Văduva veselă, M. Theodorakis: Zorba grecul, D. D. Șostakovici: Vals nr. 2, J. Johnson: Charleston, A. Piazolla: Oblivion, H. Creamer and T. Layton: After you’ve gone, C. Gunning: La vie en rose, G. D. Weiss: What a Wonderful World, J. Grain: Brass Joker, G. Miller: Moonlight Serenade, D. Brubeck: Take Five și L. Pollack: That’s a Plenty.