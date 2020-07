Convocator – SOCOT SA

Share



CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC SOCOT SA Tg. Mureş cu sediul în Tg. Mureş, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureş, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata şi statutul societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 31.08.2020 ora 10, sau pentru data de 01.09.2020, la aceeaşi ora, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 05.08.2020 care au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale , cu următoarea ordine de zi:

În şedinţa ordinară :

1.Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare semestriale ale societății SOCOT SA, intocmite pentru perioada ianuarie-iunie 2020.

2.Analiza si aprobarea raportului administratorilor asupra situatiei financiare semestriale si aprobarea reinvestirii profitului brut.

3.Mandatarea unei persoane să semneze în numele şi pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârile AGOA ce vor fi adoptate.

4.Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârilor AGOA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa şi vota toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la data de referinta 05.08.2020. Persoanele fizice care detin actiuni în comun, în calitate de moştenitori (dobândite prin Certificat de moştenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.

Acţionarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentanţi mandataţi prin procură specială, încheiată sub semnătură privata.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societatii sau la adresa agaaugust2020@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 28.08.2020. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

În acelaşi termen, buletinele de vot prin corespondenta, completate şi semnate de acţionari, se vor depune la sediul societăţii, personal sau prin posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acţionarului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la adresa agaaugust2020@socot.ro .

Informatii suplimentare si materiale informative:

Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire speciala precum si formularele de vot, proiectele de hotararii, se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise de la sediul societatii, prin e-mail la adresa agaaugust2020@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar.

Actionarii au dreptul de a adresa intrebari si propuneri cu privire la ordinea de zi. Intrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozitiile cuprinse in Actul constitutiv si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa agaaugust2020@socot.ro , cu mențiunea scrisa „Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA”.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondenta şi recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societatii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ING. POPA EUGEN TUDOR