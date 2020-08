Zile de neuitat pentru cei peste 2.000 de absolvenți ai UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a organizat, în zilele de 30 și 31 iulie 2020, festivitățile de absolvire dedicate celor peste 2.000 de studenți absolvenți ai promoției 2020, licență și masterat, în incinta Parcului Sportiv Municipal Târgu Mureș.

Având în vedere contextul epidemiologic actual, la aceste evenimente festive au participat doar absolvenții și conducerile facultăților și a Universității.

Astfel, joi, 30 iulie 2020, au avut loc festivitățile dedicate Facultăților de Medicină, Medicină Engleză, Medicină Dentară și Farmacie, iar vineri, 31 iulie 2020, au avut loc festivitățile Facultăților de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere „Petru Maior” și Economie și Drept.

Ceremoniile de absolvire au fost transmise live pe pagina de Facebook a Universității, pe site-ul Universității și pe canalul de YouTube.

Facultatea de Medicină

Mesajul Rectorului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Medicină.

Dragi absolvenți,

Momentul festiv al absolvirii Universității de către o nouă generație de medici, promoția UMFST 75, mă aduce în fața voastră într-o ipostază, pe cât de onorantă, pe atât de emoționantă, conștient fiind de privilegiul de a fi parte la certificarea devenirii umane și profesionale a foștilor noștri studenți, a noilor noștri colegi.

În fața acestui stadion ciudat: nici plin dar nicidecum gol, vă adresez întâiul salut colegial din partea comunității noastre academice medicale și vă mărturisesc regretul că nu sunt alături de voi în mod fizic și familiile și prietenii voștri.

Ați început studiile la Universitatea de Medicină și Farmacie și absolviți Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade. Devenirea Universității este și devenirea voastră, transformarea Universității trebuind să fie și metafora devenirii voastre. Ați simțit din plin numeroase schimbări, unele dintre ele v-au provocat, pe altele poate nu le-ați înțeles pe deplin la momentul respectiv. Dar aș vrea să înțelegeți acum, privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că sunteți parte a unei pagini care acum se scrie, de istorie a medicinei, scriere la care, într-un mod neobișnuit chiar sunteți parte activă. Este pentru prima oară în istoria medicinei când, la scară globală, toți medicii lucrează alături, pentru a învinge un inamic atât de greu de învins. Aveți ocazia azi să vedeți chiar lângă voi, nu doar la cursuri, rostul multidisciplinarității în medicină.

În egală măsură veți deveni curând purtătorii unui alt mesaj către pacienții voștri, pacienți care încă nu au asimilat cu toții rolul fundamental al informației medicale corecte, care sunt neîncrezători, suspicioși și care au nevoie, mai mult decât oricând, de acest mesaj coerent.

Și datorită acestor evenimente, cred că și medicii vor vedea altfel practica medicinei, vor învăța să se protejeze reciproc în carieră. Iar pentru voi, cu inteligență, dacă intuiți bine direcția, puteți transforma această situație de criză într-o oportunitate.

Toate aceste transformări de astăzi poate că par a fi mai grele, mai complicate, mai neobișnuite, dar acestea se întâmplă pentru ca mâine să fie mai bine, deși nu neapărat mai ușor sau mai simplu.

Dragi absolvenți, mai mult decât pe oricare alți absolvenți ai acestei promoții din alte facultăți, numele Universitătii: George Emil Palade trebuie să vă inspire.

Günter Blobel, cel dintâi discipol al lui Palade, laureat la rândul sau al Premiului Nobel, a afirmat: „Palade a fost pentru biologia celulară ceea ce Einstein a fost pentru fizică“.

Se povesteşte că, odată, ziariştii l-au întrebat pe sir Hans Krebs: „V-a surprins acordarea Premiului Nobel?“. Răspunsul a venit prompt: „Nu, deloc, pentru că şi profesorul meu a primit aceeaşi distincţie!“.

Ca o împlinire a sorţii, la 7 octombrie 2008, când George Emil Palade a murit, la Stockholm se anunţa că un alt elev al lui, Roger Tsien, primea Premiul Nobel! Acesta fusese adus la insistenţele lui Palade la California University din San Diego şi lucraseră împreună în laboratoarele Palade.

Evocându-l pe Palade, v-aș propune să reflectați la două lucruri:

Palade a fost un savant deschizător de drumuri, care a gândit altfel decât toți ceilalți, care a văzut ceea ce alții nu vedeau nici cu ochiul liber, nici cu microscopul. Curajul de a face lucruri încă nefăcute! Teza sa de doctorat numită: Tubul urinifer al delfinului – prin care a reconstituit macroscopic, după secțiunile microscopice, configurația nefronului delfinului, foarte asemănător celui uman a fost punctul de plecare a unei științe noi care e revoluționat medicina modernă – biologia celulară.

Dragi colegi tineri, gândiți liber, gândiți diferit, fiți îndrăzneți, revoluționați lumea mică din jurul vostru, fără să o dezorganizați însă, cu curaj dar și cu responsabilitate. Poate că nu veți lua astfel premiul Nobel dar veți lua premiul recunoștinței semenului vostru, nu la fel de sclipitor, dar cel puțin la fel important.

Palade a fost un patriot. American și român, el a devenit un internațional. A știut de fiecare dată de unde a plecat și s-a întors acolo frecvent amintindu-și cu vorba și cu fapta cât de mult a datorat țării devenirea sa profesională. Institutul Național de Biologie Celulară din București s-a înființat pe vremea lui Ceaușescu, datorită lui Palade. El a rămas tânăr spiritual, neacceptând compromisul pe care îl cerea vremea.

România este departe de a fi o țară perfectă. Cei care trebuiau să o schimbe au eșuat demult. Mulți dintre cei care ar putea astăzi să o schimbe, au plecat și nu s-au mai întors. Și îi înțeleg bine. Cu toate acestea, oriunde veți fi, aici sau departe, păstrați în inima voastră nu imaginea unui an universitar încheiat dificil din cauza pandemiei, ci a Universității care vă așteaptă să fiți parte a dezvoltării ei ulterioare prin pozițiile pe care le veți obține în viitor, prin urmașii voștri care cândva poate vor dori să vă urmeze în profesie, la aceeași Universitate George Emil Palade.

Cred cu convingere că aveți experiența și atu-urile de a reuși să profesați performant în medicina româneasca sau din orice colț de lume, că veți găsi o poartă spre întruchiparea viselor de acum. Important este să nu vă uitați visele, dar și să acționați pentru a le face să devină realitate. Acțiunea va fi dovada inteligenței voastre.

Pe studenții militari, după formularea binecunoscută lor, am onoarea să îi salut! Ați păstrat o tradiție, ați confirmat-o și în acest an, ca și în anii anteriori. Ați fost întotdeauna mândria Universității pentru că voi, mai mult decât civilii, aveți obligația, ca medici, să iubiți nu doar oamenii, ci și țara, ca ofițeri ai Armatei Române.

Dragi absolvenți,

Porniți în această profesie astăzi cu dreaptă măsură. Nu sunteți mai importanți sau mai puțin importanți decât alții. Stăpâniți însă domenii fără de care medicina modernă nu se poate concepe.

Voi veți îngriji bolnavii, veți deveni interfața dintre aceștia și medici. Pacienții mai întâi vă vor vedea pe voi, le veți simți primii privirea plină de speranță, nevoia după ajutor.

Ca asistente medicale, trebuie să stăpâniți la fel de bine și tehnica îngrijirii bolnavului, dar și tehnica înțelegerii acestuia. Empatia, interacțiunea personalizată, înțelegerea nevoilor și împlinirea lor nu reprezintă doar un must do al profesiei voastre, dar și o dovadă a calității a ceea ce veți face.

La rândul vostru voi, kinetoterapeuții, veți stăpâni unul dintre cele mai prețioase atribute ale oricărei ființe umane – mișcarea; veți întâlni, mai mult decât alții, durerea neputinței, poate tristețea pierderii forței fizice. Vă veți bate cu nerăbdarea unei recuperări poate prea încete, veți fi supărați pentru eșecul care nu vă va aparține, dar veți simți primii fiorul strângerii de mână când forța acesteia începe să își revină.

Iar voi, nutriționiștii, vrăjitorii medicinei care se reinventează prin redescoperirea unui nou stil de viață, veți putea să faceți uneori ceea ce nu pot face nici medicii sau ceea ce strică cu prea multă ușurință pacienții voștri. Veți învăța pe alții cum să lupte cu anumite ispite, îi veți învăța pe alții că între bun și bine uneori există diferențe, dar, din nefericire, va trebui să fiți întotdeauna exemplul viu a ceea ce așteptați să fie alții. Și nu e întotdeauna ușor.

Ne punem mari speranțe în voi, dragi colegi. Avem nevoie de voi, de ceea ce ați învățat și de ceea ce veți învăța de acum înainte.

Astăzi, îmbrățișările nu sunt recomandate. De aceea, vă invit să vă priviți colegii, prietenii lângă care v-ați așezat azi încă o dată, dar ultima dată, pentru mult timp înainte.

Să fiți conștienți că vă leagă o enormă afecțiune, că experiențele pe care le-ați trăit împreună sunt unice, irepetabile și că veți rămâne aproape chiar și de departe, exact așa cum, de acum încolo, veți continua să aparțineți acestei Universități ce vă este carte de vizită și în care vă doresc să reveniți mereu cu emoție, cu plăcere, cu bucurie.

Mesajul Decanului Facultății de Medicină, prof. univ. dr. Ovidiu S. Cotoi, dedicat absolvenților Facultății de Medicină.

Poate că…

Mama ta… nu este cea mai tânără sau cea mai frumoasă femeie din lume…

Poate că…

Tatăl tău… nu este cel mai puternic sau cel mai bogat bărbat din lume…

Însă… pentru tine, părinții tăi sunt unici și te iubesc necondiționat din prima clipă a vieții tale până în ultima clipă a vieții lor, doar fiindcă tu exiști. Mulțumiți-le, iubiți-i și apreciați-i dacă-i mai aveți și fiți-le recunoscători pentru că sunteți copiii lor!

Poate că…

Prietenul tău sau prietena ta, nu este cel mai devotat sau cel mai fidel din lume…

Însă…pentru tine, este persoana cu care împărtășești experiențele tale unice.

Poate că…

Iubita ta sau iubitul tău nu este top model…

Însă… pentru tine, este sufletul tău pereche cu care trăiești clipe unice.

Tuturor colegilor și prietenilor spuneți-le cât de mult îi apreciați, cât de mult v-au ajutat și cât de mult vă vor lipsi de azi înainte!

Poate că …

Universitatea noastră, a tuturor, nu este cea mai frumoasă, cea mai bogată sau în Top 100 mondial…

Însă… pentru tine, vă rămâne unică, oriunde te vor purta pașii în următorii 50 de ani de viață.

Dragi Absolvenți, Dragi Colegi, Dragi Doctori-Medici și Dragi ”Copii de suflet” ai Universității noastre, azi, în momentele acestea speciale și unice ale absolvirii voastre, noi dascălii, colegii și ”părinții voștri de suflet” vă dorim să aveți parte de tot ce este mai bun în lume, de liniște și pace sufletească, de minte limpede și dedicată pacienților și umanității!

Privind la prima zi de școală, în perioada de Boboci și azi la ultima zi de școală ca absolvenți licențiați în Medicină, realizați că totul nu a fost decât o clipă…măsurată în 6 ani. Că tot ce ați trăit în acest timp, v-a schimbat profund, v-a maturizat, v-a responsabilizat și v-a făcut să fiți ceea ce sunteți acum. Până în această clipă, de fiecare dată, altcineva v-a influențat, v-a ajutat sau v-a încurcat, v-a încurajat sau v-a stricat planurile. De azi înainte, tot ceea ce veți face vă aparține întru-totul, cu toată responsabilitatea.

Dacă ai o idee grozavă, spune-o…dacă ai un gând bun, exprimă-l…dacă ai un plan magic, pune-l în practică…altfel, nimeni nu o va face ca și tine, fiindcă tu ești unic. Toți ceilalți vor spune, vor face și vor exprima doar gândurile și ideile lor, nu ale tale.

Alma Mater Marisiensis de 75 de ani formează profesioniști în Medicină și de 30 de ani Medicii de elită ai Armatei Române, dar mai ales formează și desăvârșește caractere.

Indiferent unde vă vor purta pașii vieții, voi sunteți produsul acestei Universități, cartea noastră de vizită și cei mai buni ambasadori ai noștri. Tot ce v-a plăcut, folosiți, puneți în practică și faceți la fel sau mai bine decât noi. Tot ceea ce nu v-a plăcut, nu uitați și nu faceți niciodată aceleași greșeli pe care le-am făcut noi cu voi.

Călătoria voastră abia a început. Vă așteaptă nenumărate experiențe personale și profesionale, când ne veți fi recunoscători pentru tot ce v-am învățat, pentru că v-am format și pentru că v-am susținut. În lupta dură și nemiloasă cu boala și cu moartea, poate că…nu veți fi întotdeauna biruitori…însă, va trebui să acceptați și să învățați și să pierdeți, dar și să vă bucurați de fiecare reușită a pacienților voștri, de fiecare viață adusă pe lume sau păstrată în lume… Începând de azi, întreaga voastră viața va fi dedicată vieții și sănătății pacienților voștri.

Vă mulțumesc pentru tot ce am învățat și noi de la voi și pentru toate trăirile noastre comune din ultimii 6 ani!

Vă doresc multă sănătate, bucurie și fericire, iar Bunul Dumnezeu să vă conducă pașii spre lumină, bunătate și succes!

Dragi Colegi Absolvenți ai Promoției 2020,

Azi, în această zi festivă și specială, vă spun FELICITĂRI!, BRAVO VOUĂ! AȚI REUȘIT! MULT SUCCES ÎN CARIERĂ!

În urmă cu câteva zile, acest moment festiv era incert, însă acum este aievea.

Viața de student în ultimii 3 sau 4 ani a fost ca într-un roller-coaster, când liniștită, când greu de urcat, când spre abis cu toată viteza înainte. Însă astăzi, sunteți Asistenți medicali, Kineto-terapeuți sau Nutriționiști, adevărați profesioniști ai sănătății umane.

Viitorii 40 de ani de carieră vor fi la fel ca-n montagnes-russes, însă voi veți sta în primul rând și adesea veți conduce trenulețul, iar cei din spatele vostru vor depinde 100% de voi.

La finalul acestor ani, ai devenirii voastre profesionale, se cuvine să aveți un gând de recunoștință către părinții și bunicii voștri, care v-au născut, v-au crescut, v-au susținut și care vă iubesc necondiționat, doar fiindcă existați. Și pentru dascălii voștri, care v-au călăuzit pașii până aici, aceleași gânduri de mulțumire și recunoștință, ar fi la fel de bine primite.

Din ”Celulele STEM TOTIPOTENTE” care erați ca Boboci, Alma Mater Marisiensis v-a influențat decisiv pentru ”celulele adulte, înalt competente” în care vă veți transforma.

Vă doresc multă sănătate, bucurie și fericire, iar Bunul Dumnezeu să vă conducă pașii spre lumină, bunătate și succes!

Șefii de promoție

Al Hussein Hamida, programul de studii Medicină – limba română;

Hankovszky St. Arnold, programul de studii Medicină – limba maghiară;

Ana-Maria-Cătălina Andronache, programul de studii Medicină Militară;

Ariana Paula Toncean, programul de studii Asistență Medicală Generală – limba română;

Darában A.M. Bettina, programul de studii Asistență Medicală Generală – limba maghiară;

Roxana Mihaela Munteanu, programul de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare;

Camelia Sara Oltean, programul de studii Nutriție și dietetică.

Facultatea de Medicină Engleză

Mesajul Rectorului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Medicină Engleză.

I would like our international students to know that Romania, as a country that has temporarily adopted you, empowers you, at the same time, at least through this university, to become its ambassadors.

We did not choose the place where we were born, but the place where we studied was already an option. Maybe you had the opportunity to feel the Romanian warmth and hospitality, to listen to Enescu and to understand where Brancusi came from.

By living in this country, you have become a little bit Romanian and we were happy to have you as guests (in our house). Please do not lose the key we have gladly and confidently given you.

Mesajul Decanului Facultății de Medicină Engleză, conf. univ. dr. Simona Mureșan, dedicat absolvenților Facultății de Medicină Engleză.

Dear graduates,

Six years ago we all have started together one of the most incredible adventure… the amazing journey of becoming a doctor. With hard work, sacrifices and perseverance, today your dreams become reality. We learned together, teachers and students, to use each challenge as an opportunity, to overcome every problem and we shared unforgettable moments and emotions.

It is said that for every ending there is a new beginning and that for every memory there is a dream ahead. Continue to climb and aspire always to excellence! Believe in yourself, in your talent and skills, that have brought you to this special day! Congratulations generation 2020!

Șef de promoție:

Miruna Maria Bartelick, Facultatea de Medicină Engleză – limba engleză.

Facultatea de Medicină Dentară

Mesajul Decanului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Medicină Dentară.

Dragi absolvenți,

Reușita voastră academică, încununată în acest ceas al intonării eternului imn studențesc al bucuriei și tinereții – Gaudeamus igitur, vine la capătul unui parcurs plin de strădanie, în care efortul asimilării unor bogate cunoștințe a fost dublat deseori de lecții importante de viață.

Ați intrat în Universitate ca adolescenți visători și curioși și ați devenit azi tinerii înnobilați de cunoaștere, aprofundare, de anticiparea parcurgerii unui drum profesional îndelung pregătit.

V-ați pregătit pentru o profesie care vă conferă un mare grad de autonomie, mult mai mare decât a altora din domeniul sănătății. Veți deveni rapid independenți, veți fi stăpâni pe mintea și pe mâna voastră. Unde veți atinge, veți lăsa urme. Fie un zâmbet mai frumos, fie o suferință mai puțin. Iar această independență rapid căpătată vă va croi gândirea și acțiunea.

Actori pe o scenă concurențială, bijutieri prin manualitate, ingineri prin gândire, medici prin simțire și prin înțelegere – aceasta este profesia în care intrați astăzi și care va fi geloasă pe orice veți face altceva dar care cu siguranță vă va răsplăti fidelitatea.

Ambiția cunoașterii care vă caracterizează și v-a purtat pașii spre acest nou început al cărui start îl luați astăzi v-a permis să dobândiți un statut și o responsabilitate unice, pe care le veți purta mereu ca privilegiu și conştientă povară. Grație inteligenței voastre, experienței pe care o veți acumula necontenit, va trebui să deveniți din ce în ce mai mult conștienți de puterea voastră de a face bine.

Mesajul Decanului Facultății de Medicină Dentară, prof. univ. dr. Cristina Ioana Bica, dedicat absolvenților Facultății de Medicină Dentară.

Suntem astăzi, împreună, pentru a sărbători una dintre cele mai frumoase și pline de semnificații zile ale vieții voastre: ziua în care încheiați un drum unic, cel al devenirii profesionale și prima zi din restul vieții voastre de medici stomatologi sau tehnicieni dentari.

Este o zi minunată și pentru mine: ziua în care ne unesc clipele frumoase petrecute împreună și care sunt pe cale să devină amintiri de neprețuit.

Voi, generația 2020 a Facultății de Medicină Dentară, aveți o misiune importantă: să vă întindeți aripile și să zburați pe calea pe care ați ales-o și ați fost îndrumați. Să vă găsiți vocația, să descoperiți ce este talentul sau abilitatea exersată, curajul, etica, integritatea.

Dragi absolvenți, sunteți o generație curajoasă și frumoasă, dovedind în fiecare zi și astăzi că ați reușit să fiți cei mai buni, că ați apreciat experiențe învățate în perioade neștiute până acum, că v-ați păstrat zâmbetul și strălucirea. Sunt lecții de transmis mai departe!

Sunteți o generație cum nu au mai fost altele până acum. Ultimul semestru a fost scurtat, atât de neașteptat și nemaiîntâlnit. Să încercăm împreună să trăim aceste vremuri și cele care vor veni, cu noi atitudini față de viață și față de cei de lângă noi: mai responsabil, mai solidar, mai armonios.

Voi ați împodobit roba și toca cu masca, nu doar ca simbol al adaptării și maturității, ci ca simbol al profesiei noastre care a știut dintotdeauna și va ști să asigure protecția sa și a pacienților săi.

Cred că ceea ce vă bucură și vă emoționează mai mult decât aceste momente este amintirea primei voastre întâlniri: cu speranțe și așteptări. Atunci v-ați întrebat dacă ce urmează este calea pe care o veți străbate împreună sau este doar o intersecție în care v-ați întâlnit și fiecare își continuă drumul său.

Atunci, v-ați gândit cât de mult îi puteți ajuta pe ceilalți, pe semenii voștri. Prin simplul fapt că le oferiți un zâmbet – al vostru, iar apoi, prin priceperea voastră – zâmbetul lor.

Acum, când vă priviți unii pe alții, cunoașteți răspunsul și știți că v-ați bucurat de tinerețe și de proiectele minunate realizate împreună.

Acum, ca niciodată mai mult, pentru că nu sunt împreună aici, cu voi, la această sărbătoare, să le mulțumim cu toții părinților voștri: ei v-au susținut, v-au fost alături și s-au bucurat la fiecare succes al vostru.

Pentru mine şi pentru colegii mei, cadrele didactice ale facultății, a fost o onoare să vă călăuzim paşii pe parcursul anilor de studiu. A fost o bucurie să vă îndrumăm şi să vă formăm ca viitori medici stomatologi sau tehnicieni dentari, poate ca viitori colegi, cadre didactice sau cercetători.

Dragi absolvenți, pentru a zbura cât mai sus, trebuie să vă bazați pe cunoștințele dobândite pe băncile facultății, pe încrederea în forțele proprii de a face față schimbărilor. Oricât de solicitant ar fi, să nu obosiți să luați cele mai bune decizii personale și profesionale. Continuați să îndrăzniți, să credeți, să iubiți și să fiți puternici.

Regretul despărțirii noastre vremelnice, acum, este nimic față de bucuria de a ne reîntâlni din nou, peste ani.

Vă felicit pentru ce ați realizat, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveţi parte de bucurii şi cât mai multe visuri împlinite!

Vivat Academia, Vivant Professores,

Vivat Generația 2020, Medicină Dentară, Târgu Mureș!

Șefii de promoție

Tatiana Maria Coman, programul de studii Medicină Dentară – limba română;

Sebök Boglárka, programul de studii Medicină Dentară – limba maghiară;

Constantin Lazăr, programul de studii Medicină Dentară – limba engleză;

Vasilica Valentina Costin, programul de studii Tehnică Dentară.

Facultatea de Farmacie

Mesajul Rectorului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Farmacie.

Dragi absolvenți,

Ați avut de partea voastră, în acești ani, nu doar tinerețea, dar și o bună educație, inteligența și talentul, capacitatea de muncă asidua într-o facultate grea, suportul, dragostea și dăruirea celor ce azi vă privesc copleșiți de emoție și fericire, din păcate în format online – familiile voastre.

Alături și îndrumați de întregul corp profesoral – farmaciști, chimiști, medici, biologi – ați dobândit mai presus de cheia nobilei și respectabilei profesii de farmacist, maturitatea de a vă asuma, de mâine, responsabilități. De știința, priceperea, înțelepciunea și imaginația voastră va depinde terapia fiecărui bolnav care va vedea de fiecare dată în voi pe cel care face minunea, transformând cantitățile infime de substanțe active în cantități nemăsurabile de bine.

Voi veți fi nu doar farmaciști în sensul clasic al cuvântului, ci și consilieri, fiind cei mai accesibili pacienților. Sunteți o combinație perfectă a preciziei, a integrității, a abilităților științifice și chiar matematice, a aptitudinilor interpersonale și de comunicare. Managementul performant, tactul și diplomația adăugate la cele de dinainte mă fac să afirm că nu cunosc o profesie medicală mai multitasking, așa cum se spune astăzi, decât profesia de farmacist. Dintotdeauna profesia voastră a fost similară cu rigoarea, cu ordinea și cu lucrul bine făcut, în detaliu.

Unde, dacă nu lângă voi, farmaciștii, puteau să crească licențiații în cosmetică medicală. De unde, dacă nu de la voi, puteau să învețe frumosul înțeles și aplicat apoi științific, făcând astfel oamenii mai frumoși și lumea mai frumoasă. Și poate nu întâmplător, cosmosul și cosmetica sunt cuvinte cu etimologie comună!

Mesajul Decanului Facultății de Farmacie, prof. univ. dr. Daniela-Lucia Muntean, dedicat absolvenților Facultății de Farmacie.

Dragi absolvenți,

Părăsiți, în această vară, cel puțin pentru un timp, locul în care cred că ați înțeles că nimic nu este imposibil, că nimic nu este peste puterea voastră, dacă vreți și luptați cu adevărat. Acest loc se numește Facultatea de Farmacie din cadrul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș și este unic, indiferent cum este privit, real sau virtual, așa cum și promoția voastră este unică, prin examenul pe care l-ați promovat în fața surprizelor vieții.

Cuvântul meu de astăzi este despre complexitatea profesiei de farmacist și nevoia revalidării acesteia, despre frumusețea profesiei celor licențiați în cosmetică medicală.

Dragi absolvenți, sistemul de învățământ operează după un plan precis, dar școala vieții este haotică și aleatorie. Viața pe care o aveți de trăit fiecare nu se manifestă de la sine, ea este o luptă permanentă, o luptă în care trebuie să vă folosiți cunoașterea. De astăzi înainte, nu vor mai fi notele care să vă judece mai mult sau mai puțin obiectiv valoarea, ci vor fi proiectele în lumea reală.

Atitudinea este un factor important în situații de criză. Din fața situațiilor de criză nu se fuge, trebuie să învățați să le înfruntați, consolidându-vă în acest mod puterea interioară și descătușând un potențial aflat în așteptare.

Puneți umărul să schimbați realitatea atunci când aceasta nu vă convine și nu așteptați să o schimbe alții care, în eventualitatea în care o vor face, este foarte probabil să o schimbe după chipul și asemănarea lor, nu după chipul și asemănarea voastră.

De multe ori, alegerea unei profesii este rezultatul întâmplării sau al ignoranței, motivațiile adesea depind de oportunități, fenomene la modă, context economic, remunerație, perspective, constrângeri de familie. Indiferent care este motivul pentru care ați optat pentru Farmacie, bucurați-vă de tot ceea ce înseamnă această profesie vocațională. Chimistul poate sintetiza medicamente, biologul poate fi martorul vieții maco sau microscopice, inginerul poate crea tehnologie care ne poate face viața mai ușoară, dar ca să alini suferința omenească, trebuie să privești în ochi suferința și să empatizezi. Dincolo de cunoștințe, care sunt indispensabile, stă puterea de alinare. Medicamentul este mijlocul care contracarează boala, dar persoana care l-a creat, care îi cunoaște puterea și slăbiciunea sunteți voi.

Farmacia este o știință complexă, dar profesarea ei în zilele noastre este o chestiune de alegere. Sunteți acum în purgatoriu și depinde de voi unde veți ajunge. Puteți alege calea facilă, pragmatică, în care banul dictează, sau lumina de la orizont care impune răbdare, smerenie, altruism. Învățați să apreciați echilibrat aspectele profesiei legate de partea medicală și cea financiară. Medicamentul este un produs, printre altele, dar nu un produs ca altele. Farmacia nu este un centru de binefacere sau un centru de profit. Farmacia este un centru de servicii medicale.

Dragi absolvenți ai programului Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, voi sunteți cei care ne aduceți zâmbetul pe buze, îngrijindu-vă de frumusețea noastră. Arta înfrumusețării necesită nu doar simț estetic, ci și solide cunoștințe din diverse domenii integrate într-o pregătire de specialitate unitară și consecventă.

Șefii de promoție

Adrian Nișca, programul de studii Farmacie, limba română;

Melina Urkon, programul de studii Farmacie, limba maghiară;

Maria-Teofana Parască, programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației

Mesajul Rectorului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației.

Dragi absolvenți,

Intrați în profesie într-o perioadă de tranziție făcută cu mare viteză între o perioadă a computerizării și una a digitalizării, mult mai complexă decât tehnologia propriu-zisă, pentru că ea schimba viața noastră în toate domeniile ei.

Ca promotori ai culturii digitale, veți pleda pentru guvernarea și schimbarea lumii, a culturii organizaționale oferind interfețe ale leadership-ului sincrone cu modelele internaţionale contemporane.

Trebuie să știți că mereu vor exista victorioși și înfrânți. La fel cum vor deveni istorie companiile care nu vor ține pasul cu transformarea digitală. Cu toate acestea, rețineți, dragi absolvenți ai științelor inginerești: acum, când această nouă epocă restaurează mediul în care lucrăm și modul de a ne relaxa, rolul vostru devine istoric: prezența dinamică a spiritului vostru pragmatic este o stringență!

Fiți mândri de profesia voastră și conștientizați-i valențele formative: bucuria de a crea un produs concret pe baza principiilor teoretice din matematică, fizică, chimie; implicarea cu succes în proiectarea, organizarea, desfășurarea, dirijarea și întreținerea proceselor tehnologice din toate ramurile economiei.

Fiți adevărați profesioniști, competenți în ramura inginerească sau informatică pentru care ați optat, responsabili în aplicarea informațiilor teoretice în cercetare, proiectare, fabricație și educația inginerului sau a informaticianului! Mereu să vă preocupe progresul în ramura științelor în care aplicați, fiți deschiși la nou și dispuși în a experimenta noutatea! Acceptați sfaturile colegilor cu experiență, astfel încât, mai târziu, voi înșivă să deveniți voci autoritare în domeniul longeviv al acestor domenii.

Mesajul Decanului Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, prof. univ. dr. ing. Liviu Moldovan, dedicat absolvenților Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației.

Ne aflăm în fața unui moment deosebit, în care o nouă promoție de absolvenți serbează, într-un cadru festiv, finalizarea studiilor universitare. Este un moment încărcat de emoții profunde, este momentul în care absolvenții promoției 2020 încheie una dintre cele mai frumoase etape ale vieții – studenția.

În urmă cu patru ani, o nouă generație bătea la porțile Universității. Iată că anii au trecut și ne aflăm astăzi în fața unui moment de bilanț și în fața unui nou început. Viitorul de atunci este clipa de astăzi și este plină de o imensă încărcătură emoțională, pe care o trăiesc absolvenții alături de profesori și părinți.

Poate că anii petrecuți în băncile facultății nu au fost cei mai ușori ani din viața voastră, însă după acest efort depus rămâneți cu satisfacția unei împliniri, convinși de faptul că printr-o muncă perseverentă și susținută, se pot realiza lucruri mari în viață.

Există o condiție pentru a deveni buni specialiști: preocuparea continuă. Aceasta contribuie la realizarea de legături între cunoștințele vechi și noi, legături a căror apariție reprezintă saltul calitativ caracteristic creației inginerești. A cerceta însemnă a vedea ce au văzut toți, dar a gândi așa cum nu a gândit nimeni.

De aici se desprinde limpede că spiritul inovator al inginerului se caracterizează prin tendința de a găsi noi căi, noi posibilități de gândire, iar noul creat sau descoperit trebuie să pătrundă în viață, să fie recunoscut de alții, să devină folositor societății.

Șefii de promoție

Licență

Adriana-Cristina Ţintar, programul de studii Automatică și informatică aplicată;

Florin Sacaci, programul de studii Ingineria sistemelor electroenergetice;

Roland-Eusebiu Csibi, programul de studii Tehnologia construcțiilor de mașini;

Kellner Boglarka-Beata, programul de studii Inginerie economică industrială;

Imre József-Jáfet, programul de studii Informatică.

Masterat

Fekete Iosif-Andrei, programul de studii Tehnologia Informației;

Varga Zoltán, programul de studii Managementul sistemelor de energie;

Dorel-Cristian Uifălean, programul de studii Proiectare și fabricație asistate de calculator;

Alina Gherendi, programul de studii de masterat Managementul sistemelor calității.

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”

Mesajul Rectorului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

La ceas festiv, anume ales pentru a împărtăși bucuria realizărilor dimpreună cu mentorii voștri, colegii mei, permiteți-mi să le mulțumesc mai întâi lor pentru colaborarea și implicarea cu profesionalism în formarea voastră!

Dragii absolvenți ai programelor de studii universitare umaniste – licență și master, dacă de la părinți ați primit rădăcinile pentru a nu uita, la întoarcere, drumul spre casă, de la universitate, prin medierea mentorilor voștri, vi s-a sugerat să împrumutați de la păsări aripile pentru a birui în viață!

De la profesorii voștri, mereu ați cerut și ați așteptat să vi se răspundă solicitărilor… Și vi s-a răspuns, poate uneori altfel decât ați așteptat.

Ați cerut învățătură. Dar v-ați luat-o singuri din cărțile recomandate în bibliografiile disciplinelor de specialitate. Profesorii au fost doar moderatori ai stărilor voastre de spirit.

Astfel, în momentul în care v-ați dorit să fiți iederă, liane, profesorii v-au fost sau au încercat să vă fie zidul pe care să vă cățărați spre lumină, spre adevăr. O confirmă starea de lucruri prin ziua de azi, când visul vostru se transformă în realitate.

Și iată cum absolvenții filologi și-au mărturisit îndrăgostirea de cuvânt și rostire, împrietenindu-se, pe rând, cu fiecare cuvânt locuit.

Cine ați putea fi și ce altceva ați face decât să intrați în jocul frunzișului și al luminii? Fiți raza, dulceața și pasiunea discretă ce stăruie în aer. Încercați să vă descoperiți, să ajungeți la voi înșivă, căutându-vă în adâncul acestei lumini festive a ultimei zile din iulie 2020! Încercați să înțelegeți și să gustați această delicată savoare care ne dezleagă taina lumii! Mirare veți fi regăsindu-vă în străfundul universului pe voi înșivă, adică acea emoție extremă ce vă eliberează de decor. Urmați a vă privi chipul în oglinzile eseniene, de unde veți primi răspunsuri asupra propriei identități.

Dragi absolvenți inițiați, sperăm și experți, într-ale comunicării, vouă vă revine misiunea de a restaura imaginea mediei alterată, să zicem accidental, de viciile de limbaj și comportament verbal, un atitudinal deteriorat, compromis, care obstaculează progresul și civilizația în acest început de secol XXI, promotor al schimbării paradigmei.

Dragi absolvenți umaniști, filologi și istorici, de la voi așteptăm analizarea, interpretarea și regândirea valențelor culturale contemporane, promovând un inedit, dar realist parcurs prin crearea ambientalului nu doar al celui preferat de semeni, ci și mai cu seamă în concordanță cu formarea acestuia spre așezare, obișnuință care să devină tradiție, cutumă și stil de viață, atmosferă fundamentală în existența și dezvoltarea culturii.

Urmărind asiduu detaliile modelelor contemporane pentru a înţelege drumul umanității și schimbările culturale care apar, dacă veți reuși să abstractizați aceste schimbări, doar așa ne veți convinge că sunteți pregătiți pentru frumoasele profesii de critic literar, lingvist, interpret și traducător, istoric, comunicator competitiv, sportiv de performanță, desfășurându-vă activitatea în cercetare sau în sistemul de învățământ ca didactician în diverse domenii, precum: filologie, istorie, științe ale comunicării sau știința sportului și a educației fizice.

Nu uitați că experiența modelează comportamentul şi influenţează relaţiile cu ceilalți. În momentul, în care două persoane, fiecare cu referențialul său, interacționează, apare o confruntare de idei. Cu cât acestea sunt mai diferite şi persoanele mai hotărâte să-l convingă pe celălalt de justețea propriilor opinii, cu atât va fi mai greu să se ajungă la consens. Veți acționa profesionist atunci când veți găsi calea în pactizarea paradigmelor culturale.

Profesioniști veți fi la momentul în care veți selecta esențialul din multitudinea de informații vehiculate în societate și veți aprecia cu adevărat libertatea presei, atâta timp cât o mai avem cu adevărat. Iar respectul meu către voi va fi desăvârșit în momentul în care veți cunoaște deplin nu doar importanța cuvântului ci și a nuanței, pentru că forma în care se transmite un mesaj este la fel de importantă.

În acest cadru festiv, permiteți-mi să menționez calitatea educației oferite de corpul profesoral al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, structură universitară eronat percepută ca fiind eterogenă, odată ce este definită prin „unitate în diversitate”, în sensul ideii de eficientizare și optimizare a comunicării umane. „Toată viața și toată societatea, laolaltă cu cultura, spunea Noica, sunt o chestiune de comunicare; dar sunt totodată și una de cuminecare. (…) Comunicarea e de date, de semnale sau chiar de semnificații și înțelesuri; cuminecarea e de subînțelesuri.”

Speranţa pentru o comunicare eficientă nu trebuie abandonată, situație dovedită și azi prin participarea studenților din Iordania, Irak și Palestina, care au finalizat studiile Anului pregătitor. Vă felicit, dragi absolvenți, pentru perseverența pregătirii și reușita competenţelor lingvistice și de comunicare în limba română, limba națională în care vă veți continua studiile universitare de licență, master sau rezidențiat!

Dragi absolvenți, nu uitați că, mai mult decât un schimb de replici, dialogul aparține formelor de comunicare care alternează și presupun o schimbare rapidă a acțiunilor și reacțiilor interlocutorilor. Prin dialog, se presupune că omul iese din sine (cu excepția comunicărilor standardizate, aproape mecanice) şi face – cel puţin – un pas către celălalt pentru a-i asculta mesajul şi pentru a-l înțelege.

Rețineți că paradigmele culturale nu sunt insurmontabile! Prin empatie cu interlocutorul, trebuie să promovați soluția optimă de conciliere a diferențelor și de aliniere a comportamentelor cu valorile, codul cultural și viziunea contemporană, stare de fapt ce trebuie urmată cu sfințenie! Asta înseamnă să fii un bun comunicator în limba română și/ sau limbile moderne ca lingvist, literat, interpret, traducător, istoric, PR, sportiv, în concluzie un absolvent performant al UMFST G.E. Palade. Doar astfel pledați onorant pentru procesul de schimbare culturală conformă cu epoca digitală a secolului XXI.

Mesajul Decanului Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, dedicat absolvenților Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”.

Absolvirea studiilor universitare marchează sfârșitul unei etape a vieții voastre, și totodată începerea unui nou capitol. De mâine, vă veți confrunta cu provocări noi, pe care sunt convins că le veți aborda cu aceeași tenacitate de care ați dat dovadă în anii de studenție, și mai ales în ultimele luni din viața voastră de studenți. Convingerea mea este că provocările generate de pandemia actuală, au creat contextul unei redefiniri a priorităților personale, a reperelor fundamentale ale existenței și formării fiecăruia. Orice criză majoră are, dincolo de aspectul său dramatic, abilitatea de a ranforsa fundamentele etice ale unei generații, de a-i clădi resurse excepționale de rezistență. Din acest punct de vedere, generația voastră a avut suficiente provocări pe care să le transforme în atu-uri. Absolvirea este o piatră de temelie pe drumul vieții voastre, dar în același timp ea reprezintă un moment important pentru cei dragi, părinți, copii, prieteni, care au contribuit cu toții la reușita voastră, și care sunt convins că se bucură alături de voi în acest moment, chiar dacă nu au putut participa la acest eveniment, cu atât mai important astăzi pentru că aduce o notă de normalitate într-o situație generală cu totul atipică.

Fiecare dintre voi poate să povestească propria experiență de student, propria călătorie prin cunoaștere, și sunt convins că fericirea dată de absolvire este suficient de puternică pentru a vă face să uitați momentele mai dificile, dificultățile și micile eșecuri, pe care fără îndoială fiecare dintre voi le-a experimentat pe parcursul anilor de studii.

Sunt convins, de asemenea, că bagajul de cunoștințe dobândit în anii care au trecut vă vor permite să fiți protagoniștii propriului viitor. Sunt conștient de dificultățile prin care trecem, și de cele care inevitabil vor urma. Cu toate acestea, vă recomand să continuați să visați și să vă propuneți în permanență obiective noi.

Șefii de promoție

Florina-Maria Popa, programele de studii de licență;

Vasile-Dumitru Vitan, programele de studii de masterat.

Facultatea de Economie și Drept

Mesajul Rectorului UMFST, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, dedicat absolvenților Facultății de Economie și Drept.

Dragi absolvenți ai programelor de studii economice, după cum remarcăm, singura constantă în economie e că, întotdeauna urmează o schimbare, stare de fapt la care trebuie să vă ancorați, adoptând un comportament adecvat antreprenorului de succes, actor și simbol al economiei de piață. Acesta trebuie să fie caracterizat prin abilități manageriale, precum: controlul interior, determinare și perseverență, capacitatea de planificare, asumarea riscurilor și toleranța pentru eșec cu sensul de a învăța din greșeli, inovația și creativitatea, realizarea de viziuni, aflarea feedback-ului, inițiativă în luarea deciziilor, lucrul în echipă, independența și orientarea spre oportunități. Dacă măcar o parte dintre aceste abilități le-ați descoperit sau le-ați cultivat în studiile de la universitate, o parte din misiunea noastră a fost îndeplinită.

De aceea vă doresc să nu vă părăsească încrederea în sine și optimismul, dorința de a câștiga dar să aveți parte și de bucuria învingătorului care experimentează și verifică noile teorii de business, a expertului implicat cu responsabilitate în revoluția antreprenorială din secolul XXI!

Ne reprezintă pe fiecare ceea ce producem, oriunde ne desfășurăm activitatea și de aceea trebuie să facem toate lucrurile bine, cât mai bine, dar vom produce, dacă ne-am descoperit vocația și priceperea, exact ceea ce ne reprezintă. Iar aceasta este forma perfectă de împlinire profesională la care vă doresc să ajungeți.

Mă adresez acum vouă, dragi absolvenți ai programelor de drept și administrație publică – licență și master, voi care veți apăra legile statului de drept în România secolului XXI: considerați acest moment favorabil introspecției în drepturile fundamentale ale omului!

Studiile universitare fie-vă fundamentale în configurarea profilului socio-profesional de referință pentru semeni! În desăvârșirea justițiarului, a celui care împarte dreptatea prin respectarea cu sfințenie a legilor, a celui care respectă omul, care apreciază și apără drepturile celuilalt, interpretează corect situațiile în care celălalt solicită să fie apărat, a celui care ia atitudine, fiind imparțial în rezolvarea problemelor.

Suntem martori ai unei mișcări care a cuprins întreaga lume (Black Lives Matter). Ea a apărut împotriva violenței și a rasismului sistemic și este măsura eșecului unor politici dar și un motiv important de reflecție și de acțiune înțeleaptă.

Rețineți că sustenabilitatea economiei e dependentă de respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Încrederea cetățenilor în statul de drept este unul dintre cele mai eficiente mecanisme de boost/impuls economic! Așadar, dragii noștri absolvenți ai promoției 2020, economistul și juristul vor rămâne actorii principali în interpretarea și configurarea geoeconomică și geopolitică a lumii contemporane și implicit a României! Situația de criză de astăzi și de mâine, probabil, oferă oportunități: trebuie doar să intuiți direcția în care inevitabil se schimbă lumea. Dacă o veți identifica corect, veți fi câștigători!

Mesajul Decanului Facultății de Economie și Drept, conf. univ. dr. Daniel Ştefan, dedicat absolvenților Facultății de Economie și Drept.

Încep prin a afirma că sunt mândru de realizările voastre care v-au permis să finalizați programele de studii ale facultății noastre și sunteți astăzi gata să primiți diplomele de absolvent și titlul de economist, jurist sau absolvent de administrație publică. (…) Virusul a întors lumea – și ultimul semestru de la UMFST – cu susul în jos. Peste noapte, cunoscutele din viața noastră au devenit necunoscute. Variabilele s-au schimbat. Și se pare că îi putem da dreptate lui Socrate când a spus, „Tot ce știu este că nu știu nimic.” Pandemia, cu siguranță, ne face să ne simțim în acest fel. Ni se spune ca lumea se îndreaptă spre un viitor incert și toată lumea spune că lucrurile nu vor mai fi la fel ca înainte, dar eu știu că poate fi si mai bine, pentru că atunci când trecem cu succes prin unele provocări dificile, învățăm mai mult despre cine suntem și ce prețuim în viața noastră, deci sper că viitorul va fi și mai bun pe măsură ce devenim oameni mai responsabili. Printre toate suferințele umane și daunele economice aduse de acesta lebădă neagră pot fi întrevăzute și lumini ale speranței, iar absolvirea voastră este o astfel de lumină.

Am învățat împreună, în această perioadă, că un context dificil permite dezvoltarea și testarea de noi abilități și soluții. Și astăzi avem un rezultat al unui experiment pe care nu l-am fi putut concepe niciodată, dar care ne permite să vedem soluții pentru a rezolva probleme vechi sau noi ale acestei societăți

Noi, oamenii, suntem cu toții în asta împreună. Pentru a rezolva acesta situație, mediul de afaceri și societatea trebuie să lucreze împreună. Reziliența și rezultatele voastre din aceasta perioadă arată că este posibil.

Șefii de promoție

Crina Mihaela Pungea, programele studii de licență din domeniul economic;

Brândușa Dobre, programele de studii de licență din domeniile drept și administrație publică;

Jenei Brigita, programele de studii de masterat.